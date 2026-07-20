باشگاه خبرنگاران؛ الهام قبادی -کوروش زارعی، دبیر همایش در نشست خبری دهمین همایش تئاتر پیاده روی اربعین «روایت راهیان»، با اشاره به برگزاری دهمین دوره این رویداد گفت: تلاش ما این است که هر سال نسبت به دوره‌های گذشته، همایش با کیفیت بهتری برگزار شود.

وی درباره آثار راه‌یافته به این دوره توضیح داد: ۱۳ اثر نمایشی در گونه‌های مختلف از شهر‌های گوناگون برای اجرا انتخاب شده‌اند که در ۱۰ نقطه از مسیر پیاده‌روی اربعین اجرا خواهند شد. امسال برای نخستین‌بار اجرا‌هایی در یک موکب سیار نیز خواهیم داشت.

زارعی از همراهی نهاد‌های همکار قدردانی کرد و گفت: امسال برای نخستین‌بار اداره‌کل هنر‌های نمایشی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این رویداد مشارکت دارند. همچنین سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پس از ۹ سال برای نخستین‌بار در کنار این رویداد قرار گرفته است.

وی با تأکید بر رویکرد نذر فرهنگی هنرمندان اظهار کرد: از ابتدا با گروه‌های نمایشی توافق شد که هیچ دستمزدی پرداخت نشود و هنرمندان با آگاهی از این موضوع، برای ادای نذر فرهنگی خود حضور پیدا می‌کنند. البته امسال در آیین اختتامیه، هدیه به گروه برگزیده اهدا خواهد شد.

دبیر همایش درباره هزینه‌های برگزاری گفت: امسال نهاد‌های مختلف به کمک حوزه هنری آمدهاند، زیرا هزینه‌های جابه جایی و حمل ونقل در عراق افزایش قابل توجهی داشته است.

وی افزود: امروز در مسیر پیاده روی اربعین، برنامه‌های عراقی‌ها عمدتاً به صورت پلی بک اجرا می‌شود، در حالی که تمامی اجرا‌های گروه‌های ایرانی به‌صورت زنده و مستقیم روی صحنه می‌رود.

زارعی درباره حضور گروه‌های خارجی اظهار کرد: امسال گروه خارجی در این رویداد حضور ندارد، زیرا آثار رسیده در این دوره از استاندارد‌های لازم برخوردار نبودند. طی ۱۰ سال گذشته تلاش کردهایم تئاتر مسیر پیاده‌روی اربعین را به یک جریان فرهنگی تبدیل کنیم.

وی با تشریح اهداف بلندمدت گفت: به دنبال ایجاد یک گردهمایی و اتحادیه میان هنرمندان تئاتر جهان اسلام هستیم تا ارتباطات و تعاملات تئاتری میان کشور‌های اسلامی را گسترش دهیم.

سیدمصطفی موتورچی، دبیر اجرایی، نیز با اشاره به رویکرد این رویداد در تولید آثار نمایشی گفت: هر سال متناسب با اتفاقات جهان اسلام، آثار جدیدی تولید و در مسیر پیاده روی اربعین اجرا می‌کنیم که مخاطبان فارسی‌زبان و عرب‌زبان از آنها استقبال می‌کنند.

وی با اشاره به آسیب‌شناسی دوره‌های گذشته افزود: ۹ دوره گذشته را بررسی کردیم. با توجه به دشواری‌های مسیر، در سال‌های قبل امکان اجرا تنها در سه یا چهار نقطه وجود داشت، اما این دوره شاهد یک جهش کمی در اجرای آثار نمایشی خواهیم بود.

موتورچی درباره تنوع زبانی اجرا‌ها اظهار کرد: آرزوی ما تولید آثاری متناسب با همه زائران با زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف است. در سال‌های گذشته اجرا‌هایی به زبان‌های عربی، ترکی، انگلیسی و برخی زبان‌های دیگر داشتیم، اما امسال به دلیل شرایط ناشی از جنگ و محدودیت‌های مالی، اجرای آثار را به دو زبان فارسی و عربی محدود کرده‌ایم.