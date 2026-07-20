باشگاه خبرنگاران جوان - دانیال جهانگیری، شناگر جوان ایران، در رقابت فینال ماده ۱۰۰ متر آزاد رده سنی ۱۷ تا ۱۸ سال مسابقات قهرمانی شنای گروه‌های سنی آسیا، با ثبت زمان ۵۰.۹۲ ثانیه در جایگاه سوم قرار گرفت و مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

در این مسابقه، تران وان نگوشناین کوک از ویتنام با زمان ۵۰.۴۴ ثانیه به مدال طلا رسید و یی چنگ لین از چین‌تایپه با زمان ۵۰.۶۷ ثانیه مدال نقره را کسب کرد.

دانیال جهانگیری با عملکردی قابل توجه در میان برترین شناگران آسیا، روی سکوی سوم ایستاد و یک مدال ارزشمند را برای کاروان شنای ایران به ارمغان آورد.