وزیر بهداشت گفت: کمبود‌های دارویی نسبت به ماه‌های گذشته کاهش یافته و کمبود اقلام بیمارستانی و دارو‌های ضروری نیز به شکل قابل توجهی کمتر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی روز دوشنبه در حاشیه آیین ارتقای ظرفیت ناوگان آمبولانس‌های بیمارستانی و اورژانس کشور، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تامین دارو زنجیره به هم پیوسته است و طبیعتا در گام نخست، باید نقدینگی و تامین منابع برای بیمه‌ها صورت گیرد که پیگیر آن هستیم و برای تامین اجتماعی و بیمه سلامت پیگیری‌هایی از سازمان برنامه و بودجه و بیمه‌ها انجام دادیم. در این راستا به دستور رئیس جمهور منابع کافی و خوبی در اختیار شرکت‌های تولیدکننده دارو قرار می‌گیرد.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: اکنون کمبود‌های دارویی کشور به نسبت ماه گذشته و ماه‌های قبل از آن کمتر شده و توانستیم مقدار بیشتری دارو تأمین کنیم؛ همچنین در این خصوص نیز کمبود‌های بیمارستانی و ضروری بسیار کمتر شده است.

وی با اشاره به اینکه برای واردات مواد اولیه و حمل‌ونقل دارو مشکلاتی وجود دارد ابراز امیدواری کرد با برطرف شدن این مشکلات نیاز‌های دارویی در ادامه سال را با ذخایری که داریم و ذخایر استراتژیک تأمین کنیم؛ با وجود مشکلات جنگ و دیگر مسائل طوری عمل کنیم که مردم دچار مشکل نشوند.

وزیر بهداشت درباره تمهیدات حوزه بهداشت و درمان برای مراسم اربعین امسال گفت: مراسم اربعین همراه با حرکت جمعی و ازدحام مردم در گرماست که این مساله را در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید نیز تجربه کردیم و حوزه اورژانس در این ایام بسیار موفق عمل کرد؛ به‌طوری‌که ما در سراسر این مراسم یک مرگ‌ومیر نداشتیم.

ظفرقندی افزود: در اربعین نیز سازماندهی کافی انجام شده؛ شهر‌های مرزی استان‌ها توسط آقای دکتر میعادفر (رئیس سازمان اورژانس کشور) و تیم اورژانس بازدید شده‌اند. به‌طور مکرر نقایص، مشکلات و کمبود‌های آنها به ما منعکس می‌شود و آنها را در حوزه‌های اورژانس، دارو و لجستیک برطرف می‌کنیم و امیدواریم امسال هم مانند سال‌های گذشته در مراسم اربعین دچار کمبودی نشویم.

منبع: ایرنا

برچسب ها: وزیر بهداشت ، کمبود دارویی
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