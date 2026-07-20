باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی روز دوشنبه در حاشیه آیین ارتقای ظرفیت ناوگان آمبولانسهای بیمارستانی و اورژانس کشور، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تامین دارو زنجیره به هم پیوسته است و طبیعتا در گام نخست، باید نقدینگی و تامین منابع برای بیمهها صورت گیرد که پیگیر آن هستیم و برای تامین اجتماعی و بیمه سلامت پیگیریهایی از سازمان برنامه و بودجه و بیمهها انجام دادیم. در این راستا به دستور رئیس جمهور منابع کافی و خوبی در اختیار شرکتهای تولیدکننده دارو قرار میگیرد.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: اکنون کمبودهای دارویی کشور به نسبت ماه گذشته و ماههای قبل از آن کمتر شده و توانستیم مقدار بیشتری دارو تأمین کنیم؛ همچنین در این خصوص نیز کمبودهای بیمارستانی و ضروری بسیار کمتر شده است.
وی با اشاره به اینکه برای واردات مواد اولیه و حملونقل دارو مشکلاتی وجود دارد ابراز امیدواری کرد با برطرف شدن این مشکلات نیازهای دارویی در ادامه سال را با ذخایری که داریم و ذخایر استراتژیک تأمین کنیم؛ با وجود مشکلات جنگ و دیگر مسائل طوری عمل کنیم که مردم دچار مشکل نشوند.
وزیر بهداشت درباره تمهیدات حوزه بهداشت و درمان برای مراسم اربعین امسال گفت: مراسم اربعین همراه با حرکت جمعی و ازدحام مردم در گرماست که این مساله را در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید نیز تجربه کردیم و حوزه اورژانس در این ایام بسیار موفق عمل کرد؛ بهطوریکه ما در سراسر این مراسم یک مرگومیر نداشتیم.
ظفرقندی افزود: در اربعین نیز سازماندهی کافی انجام شده؛ شهرهای مرزی استانها توسط آقای دکتر میعادفر (رئیس سازمان اورژانس کشور) و تیم اورژانس بازدید شدهاند. بهطور مکرر نقایص، مشکلات و کمبودهای آنها به ما منعکس میشود و آنها را در حوزههای اورژانس، دارو و لجستیک برطرف میکنیم و امیدواریم امسال هم مانند سالهای گذشته در مراسم اربعین دچار کمبودی نشویم.
منبع: ایرنا