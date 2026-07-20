باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - علی خطیبی، مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی، با اشاره به نقش پررنگ معادن کوچک و متوسط در اقتصاد کشور، اعلام کرد که تعداد شاغلان بخش معدن طی ۱۲ سال گذشته ۷۱ درصد افزایش یافته و بخش عمده این اشتغال در معادن کوچک و متوسط ایجاد شده است.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی، با اشاره به روند رو به رشد اشتغال در بخش معدن اظهار کرد: آمارهای رسمی نشان میدهد بازار کار معادن کشور در سالهای اخیر روندی صعودی داشته و تعداد شاغلان این بخش در ۱۲ سال گذشته ۷۱ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: میانگین اشتغال در کل معادن کشور ۲۲ نفر برای هر معدن برآورد میشود که این موضوع بیانگر فعالیت بخش قابل توجهی از معادن در مقیاس کوچک و متوسط است.
به گفته خطیبی، عمده اشتغال، توسعه و تولید در بخش معدن نیز به همین معادن کوچک و متوسط اختصاص دارد.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی با اشاره به سیاستهای حمایتی این صندوق تصریح کرد: در بررسی طرحهای اقتصادی، یکی از شاخصهای مهمی که مورد ارزیابی قرار میگیرد، میزان اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم پروژههای معدنی است. اشتغال ایجادشده در این بخش، اشتغالی پایدار محسوب میشود، چرا که عمده فعالیتهای معدنی بیش از ۱۰ سال تداوم دارند.
وی تأکید کرد: توسعه سرمایهگذاری، گسترش فعالیتهای معدنی و حمایت از فعالان این حوزه از مهمترین عوامل مؤثر در افزایش اشتغال و رونق بخش معدن به شمار میرود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، بیشترین سهم اشتغال معادن کشور به معادن سنگهای غیر فلزی اختصاص دارد. همچنین معادن زغالسنگ با میانگین ۱۴۶ شاغل در هر معدن، بالاترین ظرفیت اشتغالزایی را در میان انواع معادن کشور طی بیش از یک دهه گذشته به ثبت رساندهاند.