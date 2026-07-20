آمار‌های رسمی نشان می‌دهد بازار کار معادن کشور در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته و تعداد شاغلان این بخش در ۱۲ سال گذشته ۷۱ درصد افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علی خطیبی، مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، با اشاره به نقش پررنگ معادن کوچک و متوسط در اقتصاد کشور، اعلام کرد که تعداد شاغلان بخش معدن طی ۱۲ سال گذشته ۷۱ درصد افزایش یافته و بخش عمده این اشتغال در معادن کوچک و متوسط ایجاد شده است.

 مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، با اشاره به روند رو به رشد اشتغال در بخش معدن اظهار کرد: آمارهای رسمی نشان می‌دهد بازار کار معادن کشور در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته و تعداد شاغلان این بخش در ۱۲ سال گذشته ۷۱ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: میانگین اشتغال در کل معادن کشور ۲۲ نفر برای هر معدن برآورد می‌شود که این موضوع بیانگر فعالیت بخش قابل توجهی از معادن در مقیاس کوچک و متوسط است.

 به گفته خطیبی، عمده اشتغال، توسعه و تولید در بخش معدن نیز به همین معادن کوچک و متوسط اختصاص دارد.

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی با اشاره به سیاست‌های حمایتی این صندوق تصریح کرد: در بررسی طرح‌های اقتصادی، یکی از شاخص‌های مهمی که مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، میزان اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم پروژه‌های معدنی است. اشتغال ایجادشده در این بخش، اشتغالی پایدار محسوب می‌شود، چرا که عمده فعالیت‌های معدنی بیش از ۱۰ سال تداوم دارند.

وی تأکید کرد: توسعه سرمایه‌گذاری، گسترش فعالیت‌های معدنی و حمایت از فعالان این حوزه از مهم‌ترین عوامل مؤثر در افزایش اشتغال و رونق بخش معدن به شمار می‌رود.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بیشترین سهم اشتغال معادن کشور به معادن سنگ‌های غیر فلزی اختصاص دارد. همچنین معادن زغال‌سنگ با میانگین ۱۴۶ شاغل در هر معدن، بالاترین ظرفیت اشتغال‌زایی را در میان انواع معادن کشور طی بیش از یک دهه گذشته به ثبت رسانده‌اند.

 

 

 

برچسب ها: معدن ، درآمد زایی
خبرهای مرتبط
کمتر از ۵۰۰ واحد صنعتی خسارت‌دیده جنگ برای دریافت حمایت ثبت‌نام کردند + فیلم
افزایش ظرفیت‌های اکتشافات معدنی در کشور
توافق وزرای صمت و نیرو برای کاهش محدودیت برق شهرک‌های صنعتی و تأمین برق صنایع فولادی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
۵ هفته سخت برای برق پایتخت؛ خاموشی‌ها چه زمانی به پایان می‌رسد؟+ فیلم
جزئیات پیش فروش بلیت پرواز‌های اربعین اعلام شد
رئیس اتاق اصناف: مالیات‌ستانی باید متناسب با شرایط اقتصادی اصناف باشد
آغاز پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری
وزیر کشاورزی: تحت هر شرایطی موظف به تامین غذای مردم هستیم
کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور در روز سه‌شنبه
لغو ممنوعیت صادرات خرما
سهم ایدرو در پایداری انرژی صنایع؛ هدف‌گذاری ۳۰۰۰ مگاوات برق خورشیدی
ترافیک سنگین در محورهای منتهی به شمال و آزادراه‌های تهران
شناسایی ۵ هزار شرکت فاقد اعتبار در شش ماه اخیر
آخرین اخبار
جزئیات پیش فروش بلیت پرواز‌های اربعین اعلام شد
کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور در روز سه‌شنبه
آغاز پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری
ترافیک سنگین در محورهای منتهی به شمال و آزادراه‌های تهران
سهم ایدرو در پایداری انرژی صنایع؛ هدف‌گذاری ۳۰۰۰ مگاوات برق خورشیدی
۵ هفته سخت برای برق پایتخت؛ خاموشی‌ها چه زمانی به پایان می‌رسد؟+ فیلم
وزیر کشاورزی: تحت هر شرایطی موظف به تامین غذای مردم هستیم
رئیس اتاق اصناف: مالیات‌ستانی باید متناسب با شرایط اقتصادی اصناف باشد
لغو ممنوعیت صادرات خرما
شناسایی ۵ هزار شرکت فاقد اعتبار در شش ماه اخیر
وزیر اقتصاد دستورالعمل حمایت مالی از بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم را ابلاغ کرد
لوازم یدکی برلیانس اصل یا تقلبی؟ بررسی و مقایسه عملی
عرضه کالاهای اساسی در شرایط بحرانی بدون اختلال ادامه دارد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۹ تیر ۱۴۰۵
۷.۷ همت تسهیلات به مستأجران رسید؛ شتاب پرداخت وام ودیعه در دو ماه اخیر
تقویت سرمایه در گردش تولید با رشد ۴ برابری استرداد مالیات به تولیدکنندگان
تقویت تقاضا و ورود پول حقیقی به بازار سهام در روز سبز شاخص کل بورس
مردم‌سازی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر؛ آگاهی‌بخشی و تأمین مالی دو گام اصلی برای جذب سرمایه‌های مردمی
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۹ تیر
عملیات اربعین تا ۲۲ مرداد ادامه دارد
هیچ کدام از سیاست‌های افزایش قیمت بنزین نتیجه خوبی در کشور به همراه نداشته است+ فیلم
افزایش تحویل روزانه شاهین و کوییک / مشتریان تکمیل‌وجه‌شده مشمول افزایش قیمت نیستند
هیچ حمله سایبری به زیرساخت‌های پرداخت کشور نشده است
با مهار تورم و حفظ ثبات مالی، زمینه بازگشت سرمایه‌گذاری و تولید را فراهم می‌کنیم
رشد ۷۱ درصدی اشتغال در بخش معدن طی ۱۲ سال
دارایی ارزشمند با درآمد ماهیانه/ رفع ناترازی انرژی و هدایت اعتبارات بانکی
راه‌اندازی صندوق پروژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر؛ گامی برای مشارکت عمومی در سرمایه‌گذاری انرژی پاک
پذیره‌نویسی صندوق پروژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان مرداد
رشد ۵ درصدی خرید تضمینی برگ سبز چای نسبت به سال قبل/ ۷۰ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد
بازسازی مسیرهای ریلی آسیب‌دیده با سرعت در حال انجام است