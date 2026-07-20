باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برج مراقبت دریایی چابهار را بیشتر بشناسید + فیلم

برج مراقبت دریایی چابهار یکی از زیرساخت‌های مراقبت و ایمنی دریانوردی بود و جان انسان‌های بسیاری را نجات می‌داد اما در سه حمله با یازده موشک توسط دشمن آمریکایی تخریب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در روز‌های اخیر بزرگترین برج مراقبت دریایی کشور در حمله ارتش تروریستی آمریکا به بندر چابهار تخریب شد.

گزارشی ببینید از اهمیت این سازه که دلیل کینه دوزی، استکبار جهانی به علم بومی ایرانی را بیشتر آشکار می‌کند.

 

مطالب مرتبط
برج مراقبت دریایی چابهار را بیشتر بشناسید + فیلم
young journalists club

راهبرد آمریکا در برابر ایران به دیوار بن‌بست رسید + فیلم

برج مراقبت دریایی چابهار را بیشتر بشناسید + فیلم
young journalists club

تصاویر ماهواره‌ای از آسیب به یک مرکز نظامی آمریکا در بحرین + فیلم

برج مراقبت دریایی چابهار را بیشتر بشناسید + فیلم
young journalists club

حمایت از رژیم صهیونیستی، هزینه‌سازتر از همیشه برای واشنگتن + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شوک نفتی جدید به جهان با بسته شدن باب‌المندب و دریای سرخ + فیلم
۸۹۸

شوک نفتی جدید به جهان با بسته شدن باب‌المندب و دریای سرخ + فیلم

۲۹ . تير . ۱۴۰۵
آژیر‌های ممتد در پی موج جدید حملات ترکیبی + فیلم
۶۶۴

آژیر‌های ممتد در پی موج جدید حملات ترکیبی + فیلم

۲۹ . تير . ۱۴۰۵
حمله به عقبه؛ نمایش توان ایران و هشدار به اردن و اسرائیل + فیلم
۶۳۵

حمله به عقبه؛ نمایش توان ایران و هشدار به اردن و اسرائیل + فیلم

۲۹ . تير . ۱۴۰۵
تصاویر آثار ضربه‌های کاری موشک‌های ایران به پایگاه‌های آمریکا + فیلم
۴۳۴

تصاویر آثار ضربه‌های کاری موشک‌های ایران به پایگاه‌های آمریکا + فیلم

۲۹ . تير . ۱۴۰۵
قلب تپنده صادرات نفت ایران همچنان استوار + فیلم
۴۲۶

قلب تپنده صادرات نفت ایران همچنان استوار + فیلم

۲۹ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۱ ۲۹ تير ۱۴۰۵
از دولت کثیف آمریکا بیش از این توقعی نیست. ما باید چشم و گوشمون رو باز کنیم و گول اینها رو نخوریم. مذاکره و تفاهم و صلح فقط فریب است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهندس پارسی
۱۵:۵۱ ۲۹ تير ۱۴۰۵
حالا مثلا که چی؟؟؟ برج که با تاسف و با شیپور جنگ به تلی از ویرانه تبدیل شد!!!
۰
۰
پاسخ دادن