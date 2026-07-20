برج مراقبت دریایی چابهار را بیشتر بشناسید + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u0628\u0632\u0631\u06af\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u062c \u0645\u0631\u0627\u0642\u0628\u062a \u062f\u0631\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0627\u0631\u062a\u0634 \u062a\u0631\u0648\u0631\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0628\u0647 \u0628\u0646\u062f\u0631 \u0686\u0627\u0628\u0647\u0627\u0631 \u062a\u062e\u0631\u06cc\u0628 \u0634\u062f.\n\u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u06cc \u0628\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f \u0627\u0632 \u0627\u0647\u0645\u06cc\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0627\u0632\u0647 \u06a9\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u06a9\u06cc\u0646\u0647 \u062f\u0648\u0632\u06cc\u060c \u0627\u0633\u062a\u06a9\u0628\u0627\u0631 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0639\u0644\u0645 \u0628\u0648\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0622\u0634\u06a9\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n\u00a0\n