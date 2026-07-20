رئیس‌جمهور آمریکا با انتقاد از دود آتش‌سوزی‌های جنگلی کانادا، از اتاوا خواست غرامت بپردازد و حتی به اعمال تعرفه علیه این کشور هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، خواسته است که به دلیل تأثیر دود آتش‌سوزی جنگل‌ها در ایالت انتاریو کانادا بر چندین منطقه مرزی آمریکا، به واشنگتن غرامت بپردازد.

ترامپ گفت که به کارنی گفته است که کانادا باید برای کنترل آتش‌سوزی‌های گسترده در انتاریو، که دود غلیظ آن هوا را آلوده کرده و تهدیدی برای چندین ایالت آمریکا است، اقدامات بیشتری انجام دهد و واشنگتن را بر آن داشته است تا موضع قاطعی در قبال همسایه شمالی خود اتخاذ کند.

ترامپ پس از بازگشت از فینال جام جهانی به خبرنگاران گفت: «من رابطه خوبی با مارک کارنی دارم، اما ما باید آتش‌سوزی‌ها را در آنجا متوقف کنیم. شاید آنها باید به ما غرامت یا چیزی شبیه به آن بپردازند، یا ما باید تعرفه‌هایی وضع کنیم.» این اشاره‌ای آشکار بود به اینکه اگر تلاش‌های آتش‌نشانی کانادا بهبود نیابد، واشنگتن ممکن است اقدامات اقتصادی تنبیهی اتخاذ کند.

اظهارات ترامپ یک روز پس از آن مطرح شد که او تهدید کرد تعرفه‌های اضافی بر کالا‌های کانادایی وضع خواهد کرد تا اتاوا را تحت فشار قرار دهد تا آن را به دلیل عدم کنترل آتش‌سوزی‌هایی که بر کیفیت هوا در مناطق وسیعی از آمریکا تأثیر منفی گذاشته است، مجازات کند.

دود غلیظ ناشی از صد‌ها آتش‌سوزی در انتاریو از پنجشنبه گذشته، منطقه وسیعی از آمریکا، از غرب میانه تا شمال شرقی و میانه اقیانوس اطلس را پوشانده است و مقامات آمریکایی را بر آن داشته تا هشدار‌های مکرری را به ساکنان صادر کنند تا در خانه بمانند و تا حد امکان از قرار گرفتن در معرض فضای باز خودداری کنند.

منبع: آر تی

برچسب ها: آتش سوزی کانادا ، کانادا و آمریکا ، هوای آلوده
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۹ ۲۹ تير ۱۴۰۵
ترامپ اگه میتونست از مادرش هم‌غرامت میگرفنت که چرا به دنیاش اورده .
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۱ ۲۹ تير ۱۴۰۵
این دزد راهزن به جای اینکه به کانادا در خاموش کردن آتش کمک کند با سوء استفاده از موضوع می خواهد باج گیری کنه!!!!
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۴ ۲۹ تير ۱۴۰۵
ترامپ باید غرامت جنگ خود و اسرائیل علیه ایران را به صورت نقد بپردازد
۰
۴
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