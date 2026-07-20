نخستین میزگرد «سلامت و رسانه» در سنندج با تمرکز بر ضرورت احیای نرخ باروری برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ صالحی _ نخستین میزگرد سلامت و رسانه با محوریت جوانی جمعیت با حضور مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کارشناسان حوزه سلامت و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد؛ نشستی که در آن، چالش‌های جمعیتی استان از زوایای مختلف مورد واکاوی قرار گرفت و بر نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی و اصلاح نگرش عمومی تأکید شد.

کاهش نرخ فرزندآوری و تغییر ساختار سنی جامعه، از مهم‌ترین محور‌های مطرح‌شده در این نشست بود. شرکت‌کنندگان معتقد بودند ادامه روند کنونی، در سال‌های آینده پیامد‌هایی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظام سلامت به دنبال خواهد داشت و نیازمند برنامه‌ریزی مشترک همه دستگاه‌های مسئول است.

کاهش موالید؛ هشداری برای آینده استان

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کردستان در این نشست با اشاره به آخرین شاخص‌های جمعیتی استان، گفت: نرخ باروری در کردستان به ۱.۲۷ رسیده که پایین‌تر از حد جانشینی جمعیت است و ادامه این روند می‌تواند ساختار جمعیتی استان را با چالش مواجه کند.

خالد رحمانی افزود: تعداد تولد‌های زنده در استان طی سال‌های گذشته کاهش محسوسی داشته و از بیش از ۳۰ هزار مورد در سال، به حدود ۱۷ هزار تولد رسیده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده کاهش سهم جمعیت جوان در استان است.

وی نقش رسانه‌ها را در انتقال پیام‌های سلامت به جامعه مؤثر دانست و اظهار کرد: تحقق اهداف حوزه سلامت و سیاست‌های جوانی جمعیت بدون همراهی رسانه‌ها و مشارکت مردم امکان‌پذیر نخواهد بود.

سالمندی؛ ضرورتی برای تغییر نگاه در برنامه‌ریزی

رحمانی با بیان اینکه بیش از ۱۲ درصد جمعیت استان را سالمندان تشکیل می‌دهند، بر توسعه خدمات سلامت، مناسب‌سازی فضا‌های شهری و افزایش مراقبت‌های پیشگیرانه برای این گروه سنی تأکید کرد.

به گفته وی، ایجاد پارک‌های استاندارد، توسعه فضا‌های عمومی متناسب با نیاز سالمندان و آموزش خانواده‌ها می‌تواند کیفیت زندگی این قشر را ارتقا دهد.

اقتصاد و فرهنگ؛ دو ضلع مهم مسئله جمعیت

در ادامه این میزگرد، کارشناسان عوامل مختلفی از جمله مشکلات اقتصادی، بیکاری جوانان، افزایش آمار طلاق، تغییر سبک زندگی، کاهش امید اجتماعی و تأثیر برخی محتوا‌های رسانه‌ای را از مهم‌ترین موانع فرزندآوری عنوان کردند.

همچنین بر ضرورت ترویج فرهنگ ازدواج آسان، تقویت خدمات مشاوره، حمایت از مادران، استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد، ایجاد مراکز استاندارد نگهداری کودک و انجام مطالعات میدانی برای شناسایی دقیق مشکلات تأکید شد.

تصمیم‌سازی بر پایه پژوهش

معاون فرهنگی در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز با اشاره به اهمیت شناخت دقیق موانع جوانی جمعیت، گفت: تصمیم‌گیری در این حوزه باید بر پایه پژوهش‌های میدانی، آمار‌های مستند و مشارکت نخبگان انجام شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین رضا عسگران پیشنهاد کرد نشست‌های تخصصی به صورت مستمر برگزار و نتایج آن در قالب پژوهش‌های کاربردی در اختیار مسئولان و رسانه‌ها قرار گیرد تا زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر در حوزه جمعیت فراهم شود.

وی نقش رسانه‌ها را در تبیین واقعیت‌های جمعیتی و افزایش آگاهی عمومی مهم ارزیابی کرد و خواستار استمرار همکاری میان دانشگاه، رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف جوانی جمعیت شد.