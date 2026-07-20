تقارن تعطیلات تابستانی و افزایش حضور گردشگران؛ ضرورت مشارکت مستمر شهروندان در تأمین ذخایر خونی مازندران

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر محمدی فیروزجایی مدیرکل انتقال خون مازندران با بیان اینکه مازندران در این ایام میزبان حجم گسترده‌ای از مسافران و گردشگران است، گفت: افزایش تردد‌ها در محور‌های مواصلاتی و به تبع آن، افزایش حوادث ترافیکی، نیازمند آمادگی کامل شبکه انتقال خون استان است.

او با اشاره به اینکه در این فصل، استان مازندران میزبان جمعیت بیشتری از جمله مسافران و همچنین بیماران تالاسمی است؛ افزود: این موضوع باعث افزایش طبیعی تقاضا برای خون و فرآورده‌های خونی در ۴۷ مرکز درمانی تحت پوشش انتقال خون استان می‌شود.

مدیرکل انتقال خون مازندران گفت: اولویت انتقال خون استان، حفظ پایداری ذخایر خون در تمامی گروه‌های خونی برای پاسخگویی به کلیه نیاز‌های درمانی است. بر همین اساس، ۱۵ مرکز ثابت و سیار اهدای خون در سراسر استان با تمام توان آماده خدمت رسانی به مردم هستند.

او با توجه به ماهیت مصرفی و عمر کوتاه فرآورده‌های خونی مانند پلاکت، از تمامی هم استانی‌های عزیز، اهداکنندگان مستمر و گردشگرانی که در استان حضور دارند، دعوت کرد تا با حضور در مراکز اهدای خون، ما را در تداوم این مسیر حیاتی و تأمین سلامت بیماران یاری کنند و همچون گذشته، ضامن آرامش بیماران و سلامت جامعه باشند.

منبع:روابط عمومی اداره کل انتقال خون مازندران