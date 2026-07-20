باشگاه خبرنگاران جوان - آتشسوزی در بازار تنکابن ظهر امروز-دوشنبه- شماری از واحدهای تجاری را درگیر حریق کرد و نیروهای آتشنشانی این خطه با پشتیبانی تیمهای عملیاتی اعزامی از شهرهای همجوار در حال مهار آتش هستند.
بر اساس اطلاعات اولیه از منابع محلی، این حادثه در بازار پشت شهرداری تنکابن رخ داده و چند واحد تجاری دچار آتشسوزی شدهاند.
با توجه به گستردگی حریق، نیروهای آتشنشانی از شهرهای همجوار نیز برای پشتیبانی از عملیات اطفای حریق به محل حادثه اعزام شدهاند.
تاکنون علت وقوع آتشسوزی و میزان خسارتهای واردشده از سوی منابع رسمی اعلام نشده و بررسی ابعاد حادثه پس از پایان عملیات اطفای حریق انجام خواهد شد.
مهار حریق در بازارچه تنکابن؛ ۱۵ مغازه دچار آتشسوزی شد
مسئول روابطعمومی شهرداری تنکابن با اعلام اینکه آتشسوزی در بازار پشت شهرداری این شهر با تلاش نیروهای آتشنشانی بعد حدود ۲ ساعت مهار شد. گفت: در این حادثه ۱۵ مغازه و بخشی از واحد بایگانی شهرداری دچار حریق شد که علت دقیق وقوع آن در دست بررسی است.
منبع: ایرنا