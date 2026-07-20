باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نفتکش «نلسا» صبح امروز هنگام بارگیری نفت در ترمینال VPU-۱ «کنسرسیوم خط لوله خزر» در بندر روسی نووروسیسک در دریای سیاه، مورد حمله یک پهپاد قرار گرفت.
این حمله به سمت راست عقب کشتی، به ویژه ناحیه بین روسازه و موتورخانه، برخورد کرد و باعث آتشسوزی شد که به عرشه و انبارهای داخلی سرایت کرد.
تیمهای امداد و نجات و خدمه بارگیری توانستند ظرف چند ساعت آتش را کنترل و خاموش کنند، در حالی که تانکر همچنان روی آب شناور بود.
بیست نفر از ۲۲ خدمه بینالمللی، به استثنای کاپیتان و دستیار اولش، با استفاده از یدککشهای شرکت تخلیه شدند.
این دومین حمله در ۲۴ ساعت گذشته و هشتمین حملهای است که نیروهای اوکراینی تاسیسات این کنسرسیوم را هدف قرار دادهاند.
اتحادیه خط لوله خزر، خط لوله اصلی صادراتی برای قزاقستان است که در بین بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان، رتبه دوازدهم را دارد.
قزاقستان در گذشته با چالشهای متعددی برای صادرات نفت مواجه بوده است، از جمله حمله اوکراین به خط لوله دریای خزر در اواخر نوامبر که ظرفیت پمپاژ خط لوله را کاهش داد و منجر به تعلیق تولید در میدان نفتی بزرگ تنگیز شد.
شایان ذکر است که بیش از ۸۰ درصد صادرات نفت قزاقستان از طریق روسیه انجام میشود، که سهم عمدهای از کنسرسیوم «خط لوله خزر» را در اختیار دارد که از قزاقستان از طریق دریای خزر و از طریق بندر نووروسیسک روسیه به دریای سیاه امتداد دارد.
منبع: آر تی