یک نفتکش هنگام بارگیری نفت در بندر نووروسیسک روسیه هدف حمله پهپادی قرار گرفت؛ این حمله باعث آتش‌سوزی شد، اما خدمه موفق به مهار آن شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نفتکش «نلسا» صبح امروز هنگام بارگیری نفت در ترمینال VPU-۱ «کنسرسیوم خط لوله خزر» در بندر روسی نووروسیسک در دریای سیاه، مورد حمله یک پهپاد قرار گرفت.

این حمله به سمت راست عقب کشتی، به ویژه ناحیه بین روسازه و موتورخانه، برخورد کرد و باعث آتش‌سوزی شد که به عرشه و انبار‌های داخلی سرایت کرد.

تیم‌های امداد و نجات و خدمه بارگیری توانستند ظرف چند ساعت آتش را کنترل و خاموش کنند، در حالی که تانکر همچنان روی آب شناور بود.

بیست نفر از ۲۲ خدمه بین‌المللی، به استثنای کاپیتان و دستیار اولش، با استفاده از یدک‌کش‌های شرکت تخلیه شدند.

این دومین حمله در ۲۴ ساعت گذشته و هشتمین حمله‌ای است که نیرو‌های اوکراینی تاسیسات این کنسرسیوم را هدف قرار داده‌اند.

 اتحادیه خط لوله خزر، خط لوله اصلی صادراتی برای قزاقستان است که در بین بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان، رتبه دوازدهم را دارد.

قزاقستان در گذشته با چالش‌های متعددی برای صادرات نفت مواجه بوده است، از جمله حمله اوکراین به خط لوله دریای خزر در اواخر نوامبر که ظرفیت پمپاژ خط لوله را کاهش داد و منجر به تعلیق تولید در میدان نفتی بزرگ تنگیز شد.

شایان ذکر است که بیش از ۸۰ درصد صادرات نفت قزاقستان از طریق روسیه انجام می‌شود، که سهم عمده‌ای از کنسرسیوم «خط لوله خزر» را در اختیار دارد که از قزاقستان از طریق دریای خزر و از طریق بندر نووروسیسک روسیه به دریای سیاه امتداد دارد.

منبع: آر تی

برچسب ها: دریای خزر ، حمله به نفتکش ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
انگلیس از آموزش بیش از ۶۸ هزار نظامی اوکراینی خبر داد
حمله به نفتکش در پایانه خط لوله خزر در دریای سیاه
فایننشال تایمز: حمایت از تحریم‌های جدید ضد روسی در اتحادیه اروپا در حال کاهش است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای روبیو: آمریکا هنوز پذیرای دیپلماسی با ایران است
نگرانی جمهوری‌خواهان برای انتخابات میان‌دوره‌ای
آرتی: ترامپ کشته شدن نظامیان آمریکایی را کم‌اهمیت جلوه داد
سئول از شهروندانش خواست خاورمیانه را فورا ترک کنند
قیمت نفت از مرز ۹۰ دلار گذشت
پشت‌پرده پروژه رژیم صهیونیستی برای اثرگذاری بر افکار عمومی در آمریکا
افزایش شمار تلفات و مجروحان نظامیان آمریکایی در جنگ با ایران
الجزیره: وزیر کشور ایران امروز وارد اسلام آباد می‌شود
فایننشال تایمز: حمایت از تحریم‌های جدید ضد روسی در اتحادیه اروپا در حال کاهش است
روسیه: آماده میانجیگری میان ایران و آمریکا هستیم
آخرین اخبار
استارمر رسما از نخست وزيرى انگليس استعفا كرد
حمله پهپادی به یک نفتکش در بندر روسیه
شمار شهدای غزه افزایش یافت
سفر نزدیک نخست‌وزیر عراق با ایران و ترکیه
ترامپ از کانادا غرامت دود آتش‌سوزی خواست
نیویورک تایمز: ممکن است آمریکا ده‌ها مورد از آسیب‌های جنگی را پنهان کرده باشد
نگرانی اروپا از توسعه فناوری‌های مرتبط با سلاح هسته‌ای در آلمان
جو کنت: بپذیرید ایران یک قدرت بزرگ منطقه‌ای شده است
دو شهید و چند زخمی در حمله صهیونیست‌ها به کرانه باختری
گفتگوی ولیعهد عربستان و رئیس جمهور لبنان در مورد آخرین تحولات منطقه‌ای
سیل و رانش زمین در شمال هند دستکم ۲۵ کشته بر جا گذاشت
افزایش شمار تلفات و مجروحان نظامیان آمریکایی در جنگ با ایران
آلمان گرفتار بحران انرژی ناشی از قطع گاز روسیه
نگرانی جمهوری‌خواهان برای انتخابات میان‌دوره‌ای
الجزیره: وزیر کشور ایران امروز وارد اسلام آباد می‌شود
به صدا درآمدن مجدد آژیرهای هشدار در بحرین
آرتی: ترامپ کشته شدن نظامیان آمریکایی را کم‌اهمیت جلوه داد
روسیه: آماده میانجیگری میان ایران و آمریکا هستیم
فایننشال تایمز: حمایت از تحریم‌های جدید ضد روسی در اتحادیه اروپا در حال کاهش است
قیمت نفت از مرز ۹۰ دلار گذشت
شمار قربانیان زلزله ونزوئلا به ۵۲۰۸ نفر رسید
ادعای روبیو: آمریکا هنوز پذیرای دیپلماسی با ایران است
سئول از شهروندانش خواست خاورمیانه را فورا ترک کنند
پشت‌پرده پروژه رژیم صهیونیستی برای اثرگذاری بر افکار عمومی در آمریکا
حضور ترامپ در فینال جام جهانی با واکنش منفی برخی هواداران فوتبال همراه شد
روسیه خواستار اقدام آژانس انرژی اتمی در مورد حمله به سایت هسته‌ای ایران شد
چند روستای جنوب فرانسه در پی آتش‌سوزی تخلیه شد
سنتکام کشته شدن یک نظامی آمریکایی دیگر را تایید کرد
رسانه عبری: واشنگتن تل‌آویو را در حملات علیه ایران مشارکت نمی‌دهد
بحران‌های چندگانه در آمریکا؛ کارنامه دولت ترامپ زیر ذره‌بین