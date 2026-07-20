باشگاه خبرنگاران جوان - نشست وبیناری استانداران و فرمانداران درگیر جنگ در جنوب کشور، با حضور اسکندر مومنی وزیر کشور و علی‌زینی‌وند معاون سیاسی امروز دوشنبه ۲۹ تیر در وزارت کشور برگزار شد.

مومنی در این جلسه با تسلیت شهادت قائد امت، جمعی از فرماندهان، زنان، مردان بویژه دانش‌آموزان میناب و شهدای لامرد، اظهار کرد: در سایه رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، با اتکا به همدلی مردم و مسئولان از این شرایط سخت نیز عبور خواهیم کرد.

وی با قدردانی از استانداران و فرمانداران استان‌های درگیر جنگ در روز‌های اخیر گفت: استان‌های جنوبی کشور در خط مقدم دفاع از کشور قرار دارند و گزارش‌های ارائه‌شده نشان‌دهنده تلاش شبانه‌روزی مسئولان محلی است.

وزیر کشور تأکید کرد: ایران عزیز یکپارچه است و هیچ تفاوتی میان استان‌ها وجود ندارد؛ هر استانی که مورد تهاجم قرار گیرد، دل همه ملت ایران با مردم آن استان خواهد بود و همه ظرفیت‌های کشور برای کاهش آلام و مشکلات مردم به کار گرفته می‌شود. مردم و دولتمردان ایران عزیزمان دغدغه‌مند جنوب کشور هستند.

مؤمنی با اشاره به حضور نمایندگان رئیس‌جمهور، وزرا و رئیس سازمان مدیریت بحران به عنوان نماینده وزارت کشور، در استان‌های جنوبی افزود: این مسئولان به‌صورت میدانی در حال پیگیری مسائل و مشکلات مردم هستند و دولت با تمام توان در کنار مردم استان‌های درگیر قرار دارد.

وی همچنین با تقدیر از مردم جنوب کشور اظهار کرد: مردم این مناطق در طول تاریخ معاصر، به‌ویژه به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و اهمیت راهبردی جنوب کشور، همواره در معرض تهاجم بوده است، اما با ایستادگی خود اجازه نداده‌اند حتی ذره‌ای از خاک کشور در اختیار دشمنان قرار گیرد و دشمنان را با خواری و خفت بیرون کنند.

وزیر کشور با بیان اینکه کشور در یک سال گذشته با مجموعه‌ای از بحران‌های کم‌سابقه مواجه بوده است، گفت: ایران اسلامی سرافرازانه با همدلی مردم و مسئولان، بحران‌ها را پشت سر گذاشته است. این مرحله را هم با حضور مردم و مسئولان در صحنه، عزتمندانه پشت سر خواهیم گذاشت.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود از تصویب مصوبه‌ای در کارگروه انرژی برای جلوگیری از قطع برق مناطق جنوبی کشور خبر داد و گفت: بر اساس تصمیم کارگروه مربوطه به ریاست معاون عمران وزارت کشور، مناطق جنوبی تا حد امکان در اولویت قطعی برق قرار نخواهند بود و این موضوع به‌صورت ویژه پیگیری می‌شود.

مؤمنی از استان‌ها، شهرستان‌ها بخش‌ها و روستا‌ها برای برگزاری گسترده مراسم تشییع زعیم شهیدمان قدردانی کرد و تصریح کرد: مردم سنگ تمام گذاشتند و حماسه آفریدند. همچنین از مردم عراق قدردانی می‌کنم؛ این استقبال بی‌نظیر بود. شاید یکی از دلایل عصبانیت دشمن هم همین باشد چرا که در دنیا سابقه ندارد رهبر کشوری در یک کشور دیگر هم با این عظمت تشییع شود.

وی همچنین با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی افزود: استان‌های مبدأ و مرزی، باید با توجه به گرمای هوا و حجم تردد زائران، زیرساخت‌های لازم را برای خدمت‌رسانی مناسب فراهم کنند و این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد.

مؤمنی با قدردانی مجدد از استانداران و فرمانداران سراسر کشور گفت: خداوند توفیق خدمت به مردم را در این مقطع حساس به مسئولان واگذار کرده است و وظیفه همه ما این است که با تمام توان برای حل مشکلات و دغدغه‌های مردم تلاش کنیم.

منبع: وزارت کشور