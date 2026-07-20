باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مراسم سوگواری و عزاداری شب شهادت حضرت رقیه (س) با حضور اقشار مختلف مردم و سخنرانی آیتالله لطفالله دژکام در مسجد الرقیه (س) شیراز برگزار شد.
آیتالله دژکام در این مراسم با استناد به آیه ۷۱ سوره نساء، بر ضرورت آمادگی همهجانبه مؤمنان در برابر تهدیدهای دشمن تأکید کرد و گفت: خداوند در این آیه مؤمنان را به هوشیاری، آمادگی و حضور سازمانیافته در میدان فرا میخواند و این دستور، محدود به یک دوره تاریخی نیست، بلکه برای همه زمانها کاربرد دارد.
او با مقایسه شرایط امروز جهان اسلام با مقطع قیام امام حسین (ع)، اظهار کرد: دشمنان اسلام امروز نیز همانند دوران عاشورا، با تمام توان درصدد نابودی نظام اسلامی هستند، اما تفاوت اساسی میان امروز و سال ۶۱ هجری، حضور و وفاداری مردم ایران است. برخلاف مردم کوفه که امام حسین (ع) را تنها گذاشتند، ملت ایران در کنار انقلاب، اسلام و ولایت ایستاده و مسیر ترسیمشده از سوی رهبران انقلاب را ادامه دادهاند.
امام جمعه شیراز با اشاره به شهادت فرماندهان و شخصیتهای انقلابی، تصریح کرد: ملت ایران پس از شهادت رهبران خود نهتنها دچار عقبنشینی نشده، بلکه با انسجام بیشتری در صحنه حضور یافته و همانگونه که پیشبینی شده بود، مسیر را به نفع اسلام ادامه خواهد داد.
آیتالله دژکام با بیان اینکه دشمنان جمهوری اسلامی از پیشرفت و اقتدار ایران هراس دارند، گفت: حملات و فشارهای دشمن، نشانه قدرت و تأثیرگذاری جمهوری اسلامی است؛ چراکه اگر ایران ضعیف بود، نیازی به این حجم از دشمنی و توطئه وجود نداشت.
او با تبیین مفهوم «خذوا حذرکم» در قرآن کریم، بر ضرورت آمادگی دفاعی و آموزش نسل جوان در عرصههای مختلف تأکید کرد و افزود: امروز جنگ تنها به میدان نظامی محدود نیست و کشور باید در همه عرصههای دفاعی، رسانهای و فناوری آماده مقابله با دشمن باشد.
نماینده ولیفقیه در استان فارس با اشاره به تجربه صدر اسلام و جنگ احد، خاطرنشان کرد: همانگونه که در مدینه منافقان در کنار دشمنان اسلام فعالیت میکردند، امروز نیز نباید از خطر نفوذ و جریان نفاق غفلت کرد و حفظ وحدت ملی، یکی از مهمترین ضرورتهای کشور در شرایط کنونی است.
او با بیان اینکه دشمنان با جنگ روانی و عملیات رسانهای به دنبال ایجاد اختلاف در داخل کشور هستند، تأکید کرد: حفظ وحدت، تبعیت از ولایت و حضور مردم در صحنه، مهمترین عامل ناکامی دشمنان خواهد بود.
آیتالله دژکام با اشاره به آیات سوره نساء درباره وعده الهی به مجاهدان راه خدا گفت: مؤمنان باید با نگاه الهی و برای دفاع از حق در میدان حضور داشته باشند و باور داشته باشند که وعده نصرت الهی قطعی است.
او، همچنین بر لزوم حرکت در چارچوب رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تأکید کرد و افزود: نه جلوتر از ولایت حرکت کردن صحیح است و نه عقب ماندن از آن؛ موفقیت کشور در گرو تبعیت کامل از رهنمودهای رهبری و حفظ انسجام ملی است.
امام جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود از حضور و فعالیت مردم متدین شیراز و مسجد الرقیه (س) در عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و انقلابی قدردانی کرد و خواستار استمرار حضور مردم در صحنه و تقویت نقش مساجد در حفظ انسجام اجتماعی و دینی شد.
او در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی، هوشیاری و مقاومت در برابر تهدیدهای دشمن، اظهار کرد: ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت و تبعیت از ولایت، مسیر خود را با قدرت ادامه خواهد داد و دشمنان به اهداف خود دست نخواهند یافت.