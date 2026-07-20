استارمر روز دوشنبه رسماً از سمت نخست وزیری انگليس استعفا كرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کی ير استارمر روز دوشنبه رسماً از سمت نخست وزیری انگليس استعفا كرد و در آخرین سخنرانی خود گفت: «کار من تمام شده است».

استارمر در مورد بیش از شش سال رهبری خود به عنوان رهبر حزب کارگر اظهار داشت که حزب را «از یک شکست تاریخی در سال ۲۰۱۹ نجات داد، آن را تغییر داد تا برای همراهى با کشور مناسب باشد و در سال ۲۰۲۴ پیروزی قاطعی در انتخابات عمومی کسب کرد.»

 او همچنین مدعى شد که معتقد است انگليس اکنون «قوی‌تر و عادلانه‌تر» از قبل از ورود اوست.

استارمر با اشاره به جانشین خود، اندی برنهام، برای او آرزوی موفقیت کرد و تأکید کرد که از حمایت کامل او برخوردار است.

اندی برنهام نخست وزیر انگليس شد

کاخ باکینگهام اعلام کرد که اندی برنهام، رهبر جدید حزب کارگر روز دوشنبه رسماً نخست وزیر انگليس شد. او دعوت پادشاه چارلز سوم برای تشکیل دولت را پذیرفت.

برنهام بدون رقیب در رقابت رهبری حزب کارگر حضور داشت و هفته گذشته پس از استعفای کی‌یر استارمر انتخاب شد. او ششمین نخست وزیر انگليس در ۱۰ سال گذشته و دومین نخست وزیر از زمان پیروزی حزب کارگر در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۴ است.

منبع: اسكاى نيوز

برچسب ها: کی‌یر استارمر ، استعفا
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