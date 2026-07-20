باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، ظهر امروز پس از بازدید میدانی از مناطق آسیب‌دیده در پارس جنوبی، عسلویه و کنگان در جمع خبرنگاران ضمن قدردانی از مهمان‌نوازی و ایستادگی مردم جنوب، اظهار داشت: دشمن خبیث با ارتکاب جنایت جنگی، بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های انرژی و آب کشور را هدف قرار داده، اما با مجاهدت‌های بی‌وقفه کارکنان وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی، هم‌اکنون این زیرساخت‌ها در وضعیت پایداری قرار دارند.

وی با بیان اینکه هیچ‌گونه نگرانی در تأمین آب شرب وجود ندارد، افزود: آب مورد نیاز تأمین شده است و همکاران ما در بخش انرژی نیز به‌صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند تا نیروگاه‌های خارج‌شده از مدار را هرچه سریع‌تر به شبکه سراسری بازگردانند.

وزیر نیرو با اعلام خبر خوش برای ساکنان استان‌های اطراف خلیج‌فارس تصریح کرد: با تدابیر اتخاذ شده و از محل همت و صرفه‌جویی مردم در سایر نقاط کشور، سهمیه برقی ویژه برای مناطق جنوبی در نظر گرفته شده است و مردم عزیز این مناطق هیچ نگرانی بابت تأمین برق نداشته باشند.