فرماندار قصرشیرین گفت: مرز خسروی با ۷۰ گیت فعال، آماده میزبانی از تا سقف ۲ میلیون زائر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد شفیعی اظهار کرد: در مرز بینالمللی خسروی ۷۰ گیت فعال برای تردد زائران مستقر شده که این تعداد متناسب با گیتهای طرف عراقی است و روند عبور و مرور را تسهیل میکند.
وی با اشاره به افزایش تردد زائران افزود: هرچه به ایام اربعین حسینی نزدیکتر میشویم، حجم تردد از مرز خسروی روندی افزایشی دارد و زائران بهصورت گروهی در حال عزیمت هستند.
فرماندار قصرشیرین با بیان اینکه زیرساختهای مرز خسروی برای خدماترسانی به زائران تقویت شده است، تصریح کرد: افزایش سطح سایهبانها و پارکینگها، استقرار موکبها و راهاندازی پایگاههای بهداشتی و درمانی از مهمترین اقدامات انجامشده برای تسهیل تردد زائران است.
شفیعی خاطرنشان کرد: امسال ۵۰۰۰ مترمربع به فضای سایهبانهای مسیر ورودی پایانه خسروی افزوده شده و با مجموعه اقدامات انجامشده، این مرز آمادگی میزبانی از تا سقف ۲ میلیون زائر را دارد.
وی عنوان کرد: مرز بینالمللی خسروی بهصورت شبانهروزی آماده ارائه خدمات و پذیرش زائران اربعین حسینی است.
منبع:فرمانداری قصرشیرین