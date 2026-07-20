فرماندار قصرشیرین گفت: مرز خسروی با ۷۰ گیت فعال، آماده میزبانی از تا سقف ۲ میلیون زائر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد شفیعی اظهار کرد: در مرز بین‌المللی خسروی ۷۰ گیت فعال برای تردد زائران مستقر شده که این تعداد متناسب با گیت‌های طرف عراقی است و روند عبور و مرور را تسهیل می‌کند.

وی با اشاره به افزایش تردد زائران افزود: هرچه به ایام اربعین حسینی نزدیک‌تر می‌شویم، حجم تردد از مرز خسروی روندی افزایشی دارد و زائران به‌صورت گروهی در حال عزیمت هستند.

فرماندار قصرشیرین با بیان اینکه زیرساخت‌های مرز خسروی برای خدمات‌رسانی به زائران تقویت شده است، تصریح کرد: افزایش سطح سایه‌بان‌ها و پارکینگ‌ها، استقرار موکب‌ها و راه‌اندازی پایگاه‌های بهداشتی و درمانی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده برای تسهیل تردد زائران است.

شفیعی خاطرنشان کرد: امسال ۵۰۰۰ مترمربع به فضای سایه‌بان‌های مسیر ورودی پایانه خسروی افزوده شده و با مجموعه اقدامات انجام‌شده، این مرز آمادگی میزبانی از تا سقف ۲ میلیون زائر را دارد.

وی عنوان کرد: مرز بین‌المللی خسروی به‌صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات و پذیرش زائران اربعین حسینی است.

منبع:فرمانداری قصرشیرین