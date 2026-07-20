سرعت عمل تیم تخصصی چاه‌نورد سازمان آتش‌نشانی شیراز، جان نوجوانی ۱۶ ساله را که در یک ساختمان نیمه‌کاره به داخل چاهی ۱۰ متری سقوط کرده بود، نجات داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز اعلام کرد: تیم‌های عملیاتی این سازمان با انجام یک عملیات پیچیده، موفق شدند یک نوجوان ۱۶ ساله را که به درون چاهی به عمق ۱۰ متر سقوط کرده بود، نجات دهند.

در پی دریافت تماس با سامانه ۱۲۵ در عصر یکشنبه ۲۸ تیرماه مبنی بر سقوط یک نوجوان در چاه، تیم تخصصی امداد و نجات (چاه‌نورد) ایستگاه ۱۲ ساحلی بلافاصله به محل حادثه در خیابان مولوی اعزام شدند.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این نوجوان به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی، به‌طور ناگهانی درون یک چاه خشک در یک ساختمان نیمه‌کاره سقوط کرده است.

آتش‌نشانان پس از ایمن‌سازی محیط و برپایی کارگاه تخصصی در دهانه چاه، عملیات فرود را آغاز کردند.

در پی سرعت عمل بالا و دقت تیم امدادی، فرد حادثه‌دیده به‌صورت ایمن فیکس شده و در سلامت کامل از چاه خارج گردید. وی جهت انجام اقدامات مراقبتی، به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

منبع: آتش‌نشانی شیراز

برچسب ها: آتش نشانی شیراز ، تیم تخصصی ، نجات جوان ، سقوط در چاه
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