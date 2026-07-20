عضو کمیسیون انرژی گفت: ما چند بار در کشور موضوع افزایش قیمت بنزین را با سیاست‌های شوک و افزایش قیمت ناگهانی دنبال کردیم که نتیجه مطلوبی نداشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره موضوع بنزین و سیاست‌های قیمتی اظهار کرد: بنزین به هر حال کالایی بسیار راهبردی در کشور و نه فقط در ایران، بلکه در بسیاری از کشور‌های دیگر است و نمی‌توان تصمیمی در این حوزه گرفت بدون اینکه تبعات آن مورد بررسی قرار گیرد.

او افزود: ما چند بار در کشور موضوع افزایش قیمت بنزین را با سیاست‌های شوک و افزایش قیمت ناگهانی دنبال کردیم که نتیجه مطلوبی نداشت؛ حتی در زمانی که کار فرهنگی و اجتماعی هم انجام شد، افزایش قیمت بنزین در دولت آقای احمدی‌نژاد اتفاق افتاد و منابع حاصل از آن به حساب مردم واریز شد، اما در ادامه مشخص شد این سیاست یارانه نقدی همراه با افزایش قیمت بنزین موفق نبوده است.

شریعتی ادامه داد: در آبان ۹۸ نیز همین اتفاق رخ داد و این سیاست با شکست مواجه شد. سال گذشته هم نرخ سوم بنزین با دو هدف کاهش مصرف و کاهش استفاده از کارت جایگاه‌ها اجرا شد که هیچ‌کدام از این دو هدف محقق نشد. بخش کوچکی از اهداف محقق شد، اما در برابر هزینه‌های سنگین و تبعات اجتماعی آن، قابل مقایسه نبود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: ما از دولت می‌خواهیم سیاست‌های قیمتی را کنار بگذارد و ابتدا سیاست‌های غیرقیمتی را دنبال کند؛ از جمله افزایش تنوع سبد سوخت کشور، افزایش استفاده از سی‌ان‌جی، اضافه کردن ال‌پی‌جی به سبد سوخت که در کشور مازاد آن را هم داریم، همچنین موضوع برقی‌سازی و مواردی از این دست را می‌توان نام برد.

او با اشاره به شرایط فعلی تولید و مصرف بنزین گفت: در کوتاه‌مدت، زمانی که میزان تولید ما کفاف تقاضای بازار را نمی‌دهد و تقاضای فروش بیشتر است، طبیعتاً باید به سمت سیاست‌های عادلانه‌تر حرکت کنیم.

شریعتی پیشنهاد کرد: توزیع عادلانه سهمیه یارانه‌ای بدون افزایش قیمت و ایجاد بستر مبادله بین مردم می‌تواند یکی از راهکار‌ها باشد. امروز کالابرگ دولت به خوبی در حال توزیع است و تقریباً اکثریت ایرانیان از آن استفاده می‌کنند. این بستر در حساب‌های بانکی مردم وجود دارد و می‌توان بنزین را نیز به این کالا‌ها اضافه کرد تا هر سرپرست خانوار بتواند با حساب‌های بانکی خود خرید انجام دهد و امکان تبادل نیز برای مردم فراهم شود.

او ادامه داد: باید یک بار یک روش درست را امتحان کنیم و روش‌های غلط گذشته را کنار بگذاریم. به نظر من ان‌شاءالله گوش شنوا هم وجود خواهد داشت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به اظهاراتی درباره آماده نبودن زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح گفت: زیرساخت کالابرگ در حال انجام است؛ مهم‌ترین دلیل برای وجود زیرساخت این است که همین الان این طرح اجرا می‌شود. هر کسی می‌گوید زیرساخت وجود ندارد، نمی‌خواهد این کار انجام شود و حتماً منافعی در این موضوع وجود دارد؛ یا از روی جهل است یا نفوذ.

شریعتی تاکید کرد: امروز که کشور شرایط جنگی دارد، نباید با افراد جاهل یا نفوذی مماشات کنیم. اگر کسی نمی‌تواند سیاست عادلانه را اجرا کند، استعفا بدهد؛ هیچ مشکلی وجود ندارد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: قیمت بنزین ، افزایش قیمت بنزین ، وزارت نفت
خبرهای مرتبط
ورود دیوان محاسبات به ترک فعل وزارت نفت در ایجاد سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی
دستور وزیر نفت برای بررسی احداث تقاطع سلفچگان و موکب دائمی زائران در قم
پیگیری دیوان محاسبات برای انتقال منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
از سوله‌های مخفی تا خاموشی‌های تحمیلی؛ رد پای ماینر‌ها در ناترازی برق
نبض تند بازار اجاره تهران/ از ودیعه ۳۰۰ میلیونی تا ۵ میلیارد تومانی
تعهدات معوق خودروها به ۳۰ هزار دستگاه رسید
توسعه نیرو‌های تجدیدپذیر با رویکرد مردم‌سازی، نیاز امروز کشور است
امکان فروش برق نیروگاه‌های انشعابی در بورس انرژی فراهم شد
افزایش ۱۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی تجدیدپذیر کشور از ابتدای سال تاکنون
هدف‌گذاری عبور از ظرفیت ۷ هزار مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر همچنان پابرجاست/ اعلام حدود ۶۰۰ میلیون دلار درخواست ارزی به وزارت صمت
پیش‌فروش بلیت قطارهای اربعین آغاز شد
تسهیلات برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی افزایش پیدا می‌کند؟
سرانه مصرف لبنیات به کمتر از ۴۰ کیلو رسید
آخرین اخبار
مردم‌سازی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر؛ آگاهی‌بخشی و تأمین مالی دو گام اصلی برای جذب سرمایه‌های مردمی
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۹ تیر
عملیات اربعین تا ۲۲ مرداد ادامه دارد
هیچ کدام از سیاست‌های افزایش قیمت بنزین نتیجه خوبی در کشور به همراه نداشته است+ فیلم
افزایش تحویل روزانه شاهین و کوییک / مشتریان تکمیل‌وجه‌شده مشمول افزایش قیمت نیستند
هیچ حمله سایبری به زیرساخت‌های پرداخت کشور نشده است
با مهار تورم و حفظ ثبات مالی، زمینه بازگشت سرمایه‌گذاری و تولید را فراهم می‌کنیم
رشد ۷۱ درصدی اشتغال در بخش معدن طی ۱۲ سال
دارایی ارزشمند با درآمد ماهیانه/ رفع ناترازی انرژی و هدایت اعتبارات بانکی
راه‌اندازی صندوق پروژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر؛ گامی برای مشارکت عمومی در سرمایه‌گذاری انرژی پاک
پذیره‌نویسی صندوق پروژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان مرداد
رشد ۵ درصدی خرید تضمینی برگ سبز چای نسبت به سال قبل/ ۷۰ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد
بازسازی مسیرهای ریلی آسیب‌دیده با سرعت در حال انجام است
ایران و پاکستان همکاری‌های خود را در صنعت حلال توسعه می‌دهند
افزایش کمبود بنزین امسال نسبت به سال‌های گذشته
تسهیلات برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی افزایش پیدا می‌کند؟
ماجرای قطعی برق ۶ ساعته بخش کشاورزی چیست؟
کمبودی در توزیع کالای اساسی نداریم/ افزایش ۲ برابری عرضه در برابر تقاضا
تعهدات معوق خودروها به ۳۰ هزار دستگاه رسید
افزایش ۱۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی تجدیدپذیر کشور از ابتدای سال تاکنون
هدف‌گذاری عبور از ظرفیت ۷ هزار مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر همچنان پابرجاست/ اعلام حدود ۶۰۰ میلیون دلار درخواست ارزی به وزارت صمت
امکان فروش برق نیروگاه‌های انشعابی در بورس انرژی فراهم شد
خودروسازان ۶ همت به صنعت تایر بدهکارند/ افت ۵۰ درصدی تولید خودروهای تجاری+ فیلم
افزایش ظرفیت‌های اکتشافات معدنی در کشور
توسعه نیرو‌های تجدیدپذیر با رویکرد مردم‌سازی، نیاز امروز کشور است
نبض تند بازار اجاره تهران/ از ودیعه ۳۰۰ میلیونی تا ۵ میلیارد تومانی
پیش‌فروش بلیت قطارهای اربعین آغاز شد
۷ هزار تن گوشت قرمز وارد شد
سرانه مصرف لبنیات به کمتر از ۴۰ کیلو رسید
از سوله‌های مخفی تا خاموشی‌های تحمیلی؛ رد پای ماینر‌ها در ناترازی برق