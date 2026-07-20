باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره موضوع بنزین و سیاست‌های قیمتی اظهار کرد: بنزین به هر حال کالایی بسیار راهبردی در کشور و نه فقط در ایران، بلکه در بسیاری از کشور‌های دیگر است و نمی‌توان تصمیمی در این حوزه گرفت بدون اینکه تبعات آن مورد بررسی قرار گیرد.

او افزود: ما چند بار در کشور موضوع افزایش قیمت بنزین را با سیاست‌های شوک و افزایش قیمت ناگهانی دنبال کردیم که نتیجه مطلوبی نداشت؛ حتی در زمانی که کار فرهنگی و اجتماعی هم انجام شد، افزایش قیمت بنزین در دولت آقای احمدی‌نژاد اتفاق افتاد و منابع حاصل از آن به حساب مردم واریز شد، اما در ادامه مشخص شد این سیاست یارانه نقدی همراه با افزایش قیمت بنزین موفق نبوده است.

شریعتی ادامه داد: در آبان ۹۸ نیز همین اتفاق رخ داد و این سیاست با شکست مواجه شد. سال گذشته هم نرخ سوم بنزین با دو هدف کاهش مصرف و کاهش استفاده از کارت جایگاه‌ها اجرا شد که هیچ‌کدام از این دو هدف محقق نشد. بخش کوچکی از اهداف محقق شد، اما در برابر هزینه‌های سنگین و تبعات اجتماعی آن، قابل مقایسه نبود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: ما از دولت می‌خواهیم سیاست‌های قیمتی را کنار بگذارد و ابتدا سیاست‌های غیرقیمتی را دنبال کند؛ از جمله افزایش تنوع سبد سوخت کشور، افزایش استفاده از سی‌ان‌جی، اضافه کردن ال‌پی‌جی به سبد سوخت که در کشور مازاد آن را هم داریم، همچنین موضوع برقی‌سازی و مواردی از این دست را می‌توان نام برد.

او با اشاره به شرایط فعلی تولید و مصرف بنزین گفت: در کوتاه‌مدت، زمانی که میزان تولید ما کفاف تقاضای بازار را نمی‌دهد و تقاضای فروش بیشتر است، طبیعتاً باید به سمت سیاست‌های عادلانه‌تر حرکت کنیم.

شریعتی پیشنهاد کرد: توزیع عادلانه سهمیه یارانه‌ای بدون افزایش قیمت و ایجاد بستر مبادله بین مردم می‌تواند یکی از راهکار‌ها باشد. امروز کالابرگ دولت به خوبی در حال توزیع است و تقریباً اکثریت ایرانیان از آن استفاده می‌کنند. این بستر در حساب‌های بانکی مردم وجود دارد و می‌توان بنزین را نیز به این کالا‌ها اضافه کرد تا هر سرپرست خانوار بتواند با حساب‌های بانکی خود خرید انجام دهد و امکان تبادل نیز برای مردم فراهم شود.

او ادامه داد: باید یک بار یک روش درست را امتحان کنیم و روش‌های غلط گذشته را کنار بگذاریم. به نظر من ان‌شاءالله گوش شنوا هم وجود خواهد داشت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به اظهاراتی درباره آماده نبودن زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح گفت: زیرساخت کالابرگ در حال انجام است؛ مهم‌ترین دلیل برای وجود زیرساخت این است که همین الان این طرح اجرا می‌شود. هر کسی می‌گوید زیرساخت وجود ندارد، نمی‌خواهد این کار انجام شود و حتماً منافعی در این موضوع وجود دارد؛ یا از روی جهل است یا نفوذ.

شریعتی تاکید کرد: امروز که کشور شرایط جنگی دارد، نباید با افراد جاهل یا نفوذی مماشات کنیم. اگر کسی نمی‌تواند سیاست عادلانه را اجرا کند، استعفا بدهد؛ هیچ مشکلی وجود ندارد.