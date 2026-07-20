حماس خلیل الحیه را به عنوان رئیس دفتر سیاسی خود و جانشین یحیی سنوار انتخاب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جنبش حماس امروز (دوشنبه) اعلام کرد که خلیل الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی این جنبش و جانشین شهید یحیی سنوار انتخاب شده است.

یحیی سنوار به مدت حدود ۲ ماه و ۱۰ روز (از ۶ اوت ۲۰۲۴ تا زمان شهادتش در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴) رئیس دفتر سیاسی حماس بود. او در این جایگاه، جانشین اسماعیل هنیه شد که در ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۴ ترور شده بود.

پیشتر اعلام شده بود که قرار است رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس از میان دو گزینه خالد مشعل و خلیل الحیه انتخاب شود.

منبع: آر تی