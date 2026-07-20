باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه بررسی موانع اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با حضور معاون قضایی دادگستری کل استان فارس، مدیران ثبت اسناد و املاک، و نمایندگان شرکت عمران شهر جدید صدرا، یکشنبه این هفته در اداره کل ثبت اسناد و املاک فارس برگزار شد. در این جلسه، دستورات مؤثری برای رفع موانع و تسریع در مستندسازی املاک دولتی صادر شد.

این جلسه به دعوت معاونت قضایی در امور پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس و با هدف بررسی اقدامات دستگاه‌های متولی در خصوص اراضی ملی و دولتی تشکیل شد.

قاضی اسماعیل اکبری، معاون قضایی دادگستری کل استان، در ابتدای جلسه با تبیین الزامات قانون یادشده، بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌ها برای رفع موانع و تسریع در فرآیند صدور اسناد تأکید کرد.

در ادامه، حسین ذوالقدر، عضو هیأت مدیره و راهبر املاک و حقوقی شرکت عمران صدرا، با اشاره به مکاتبات معاون وزیر و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی، گزارش جامعی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های آتی شرکت ارائه داد.

او، مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو را کمبود نیروی متخصص (به ویژه نقشه‌بردار ثبتی) در اداره ثبت ناحیه ۳ شیراز، الزام به پی‌کنی در اراضی دولتی که موجب کندی روند می‌شود و ضرورت همکاری بیشتر ادارات منابع طبیعی و جهاد کشاورزی در ارسال به‌موقع نقشه‌های ملی و پرونده‌های واگذاری سنوات گذشته برشمرد.

ذوالقدر همچنین رفع تداخل پلاک‌های وسیع در حریم شهر را راهکاری کلیدی برای تسریع در صدور اسناد تک‌برگ عنوان کرد.

در پایان جلسه، پس از ارائه توضیحات معاونان ثبت اسناد و روسای نواحی ثبتی شیراز، معاون قضایی دادگستری استان با صدور دستوراتی، بر تسریع در اجرای قانون توسط دستگاه‌های متولی تأکید کرد و مقرر شد این جلسات به‌صورت منظم ادامه یابد.

منبع: شرکت عمران صدرا