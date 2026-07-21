باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - آرمان خالقی، دبیر کل خانه صمت ایران درمورد چالش جدی واحد‌های صنعتی برای خرید گازوییل مورد نیاز مولد‌های برق گفت: بنده معتقد هستم که وزارت نیرو یک کالایی به نام برق دارد که باید به مشتری که مصرف‌کننده و مشترک برق است اطلاع‌رسانی کند و این موضوع به حدی دارای اهمیت است که باید سینه به سینه بازاریابی کنیم و بگوییم از برق سبز استفاده کنند تا برق آن مراکز قطع نشود و برای این منظور باید هزینه اختصاص داد و حتی برون‌سپاری کرد.

خالقی ادامه داد: اگر به شرکت‌هایی که ممیزی انرژی هستند و در این زمینه کار می‌کنند همان یارانه یک یا یک و نیم همت داده شود، می‌تواند کمک‌کننده باشد.

دبیر کل خانه صمت ایران افزود: یکی از موضوعات مهم، مولد‌های برق سوختی هستند که تأمین سوخت آنها به وسیله وزارت نفت با مشکلاتی همراه بوده است.