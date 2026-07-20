باشگاه خبرنگاران جوان - بازارچه مرزی هلاله شمالی روز دوشنبه در نشست کمیسیون اقتصادی دولت با حضور معاون اقتصادی وزیر کشور، اعضای کمیسیون و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام به تصویب رسید.

استاندار ایلام در این نشست با تشریح ظرفیت‌های مرزی و اقتصادی استان، بر ضرورت فعال‌سازی بازارچه مرزی هلاله شمالی به عنوان یکی از مطالبه‌های مهم مردم استان و یکی از زیرساخت‌های اثرگذار در توسعه مناسبات اقتصادی ایران و عراق تأکید کرد.

احمد کرمی گفت که استان ایلام در چارچوب سیاست‌های دولت چهاردهم برای گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، توسعه تجارت مرزی، افزایش صادرات و بهره‌گیری از ظرفیت مرزها با جدیت برنامه‌های خود را دنبال می‌کند.

استاندار ایلام همچنین از همراهی و حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر کشور، معاون اقتصادی وزیر کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان توسعه تجارت، اعضای کمیسیون اقتصادی دولت و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در تصویب مصوبه بازارچه مرزی هلاله شمالی قدردانی کرد.

بر پایه این گزارش، پیگیری برای تصویب و راه‌اندازی بازارچه مرزی چنگوله در مهران نیز به عنوان یکی از اولویت‌های دیپلماسی مرزی استاندار ایلام ادامه دارد و مسئولان استان امیدوارند این مطالبه نیز در آینده نزدیک محقق شود.



استان ایلام با ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق، یکی از مهم‌ترین محورهای تجارت، ترانزیت و تعامل‌های اقتصادی ایران با این کشور به شمار می‌رود.

مرز بین‌المللی مهران به عنوان بزرگ‌ترین گذرگاه زمینی تردد زائران عتبات عالیات و یکی از مهم‌ترین مبادی صادرات کالا به عراق نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد استان و کشور دارد و مرز چیلات دهلران نیز سال‌ گذشته به جمع گذرگاه‌های رسمی استان افزوده شده است.

با تصویب بازارچه مرزی هلاله شمالی در شهرستان چوار، شمار مرزهای رسمی استان ایلام با عراق به سه مرز مهران، چیلات دهلران و هلاله شمالی افزایش یافت که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش صادرات غیرنفتی، توسعه تجارت با عراق و دیگر کشورهای منطقه، ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری، رونق کسب‌وکار، اشتغال پایدار، بهبود زندگانی مرزنشینان و تقویت جایگاه ایلام به عنوان یکی از مهم‌ترین دروازه‌های اقتصادی غرب کشور باشد.

تکمیل زنجیره گذرگاه‌های رسمی استان افزون بر آسان‌سازی مبادله‌های بازرگانی، به توسعه متوازن مناطق مرزی، افزایش درآمدهای اقتصادی و تحکیم پیوندهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با عراق و بازارهای منطقه‌ای کمک شایانی خواهد کرد.

سالانه نزدیک به یک‌ونیم‌ میلیارد دلار کالای غیرنفتی از مسیر گذرگاه مرزی مهران در ۸۵ کیلومتری جنوب باختری شهر ایلام به عراق صادر می‌شود.

با آغاز به کار بازارچه‌های مرزی چیلات و هلاله شمالی در همسایگی دو استان میسان و دیاله حجم صادرات ایران به عراق از ایلام می‌تواند به نزدیک ۴.۵ میلیارد دلار افزایش یابد.