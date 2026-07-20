باشگاه خبرنگاران جوان؛ با نزدیک شدن به ایام پرفضیلت اربعین حسینی و پیشبینی افزایش چشمگیر شمار زائران، چهارمین نشست کمیته حملونقل و سوخت ستاد مرکزی اربعین با هدف بررسی آخرین وضعیت آمادگیها و هماهنگیهای نهایی برگزار شد.
این نشست با حضور وبیناری فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی از استان هرمزگان و به ریاست مهران قربانی، معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی، بهعنوان یکی از مهمترین نشستهای پیش از آغاز مراسم اربعین برگزار شد. در این جلسه، برنامههای تأمین ناوگان، محدودیتهای ترافیکی، تأمین سوخت و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی بهطور دقیق بررسی شد.
برنامه زمانبندی حملونقل اربعین و مصوبات کلیدی
در این نشست، برنامه زمانبندی عملیات حملونقل اربعین از ۲۵ تیر تا ۲۲ مرداد اعلام شد و بر استفاده حداکثری از ظرفیت ناوگان جادهای، ریلی، هوایی و دریایی، مدیریت ترافیک و تأمین سوخت تأکید شد.
همچنین مصوبات مهمی از جمله افزایش ساعت کاری رانندگان ناوگان مسافربری از 9 ساعت در شبانه روز به ۱۲ ساعت ، تعیین مسیرهای مجاز تردد برای اتباع خارجی، استفاده رایگان زائران از پارکینگ فرودگاه امام و تدوین سازوکارهای تشویق ناوگان فعال به تصویب رسید.
پیشبینی افزایش زائران و آغاز عملیات از ۲۵ تیر
بر اساس برآوردهای انجامشده و تجربه سالهای گذشته، پیشبینی میشود امسال شمار زائران اربعین حدود ۱۵ درصد افزایش یابد؛ موضوعی که نیازمند آمادگی بیشتر حداکثری دستگاههای مسئول است.بر همین اساس، مأموریت کمیته حملونقل و سوخت از ابتدای ماه صفر تا پایان این ماه، معادل ۲۵ تیر تا ۲۲ مرداد، تعیین شده است. عملیات سایر کمیتههای مرتبط با مراسم اربعین حسینی نیز از سوم مرداد، مصادف با دهم صفر، آغاز میشود و تا ۱۵ مرداد ادامه خواهد داشت.
تأکید بر مدیریت سفر و بازگشت زائران
مهران قربانی، معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به این بازه زمانی، بر ضرورت آمادگی کامل برای مدیریت سفر زائران از آغاز تا پایان و همچنین برنامهریزی دقیق برای بازگشت آنان تأکید کرد.
یکی از محورهای اصلی این نشست، برنامهریزی برای تأمین و مدیریت ناوگان جادهای بود. برابر مصوبات موجود، تمامی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی، ناوگان اتوبوس عمومی خود را برای عملیات اربعین در اختیار قرار خواهد دادکه با مدیریت سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در جابجایی مسافران به کار گرفته شوند.
در ادامه، استفاده از ظرفیت ناوگان دستگاههای یاریرسان، از جمله ستاد کل نیروهای مسلح و شهرداریها، به مدت ۱۰ روز و برای انجام ۱۵ تا ۲۴ سفر، همچنین بهرهگیری از تاکسیهای اینترنتی برای کمک به جابهجایی زائران در دستور کار قرار گرفت.
افزایش ساعت کاری رانندگان
در این نشست، با اخذ مجوز از مراجع ذیربط، ساعت کاری رانندگان از ۹ ساعت به ۱۲ ساعت در شبانهروز افزایش یافت تا امکان پاسخگویی به حجم بالای تقاضای مسافران در ایام طرح فراهم گردد. همچنین با دریافت مصوبات بالادستی عوارض و کسورات قانونی از صورت وضعیت مسافری بر اساس نرخ پایه محاسبه میگردد که رانندگان و مالکان وسایل نقلیه مسافری نسبت به ارایه خدمات حمل و نقل تشویق شوند.
توسعه زیرساختهای مرزی و مدیریت تردد زائران
در حوزه زیرساختهای عمرانی، برای رفع مشکل از گرههای ترافیکی و مدیریت بهتر گردش ناوگان نیز تغییرات جدیدی در پایانه برکت مهران اعمال شده است. بر اساس این طرح، خطوط مربوط به استانها از یکدیگر تفکیک شدهاند تا گردش اتوبوسها بدون ایجاد اختلال انجام شود. همچنین سامانه نوبتدهی برای جلوگیری از تجمع اتوبوسها در محل پیاده شدن مسافران نیز راهاندازی شده است.
تعیین مسیر تردد اتباع خارجی و تقویت حملونقل ریلی و هوایی
با هماهنگیهای صورت گرفته با وزارت امور خارجه در خصوص تردد اتباع خارجی، مصوب شد اتباع و مهاجران مجاز مقیم کشور از مرز شلمچه در استان خوزستان تردد کنند و اتباع غیرمقیم افغانستان،پاکستان و شبهقاره هند نیز از مرز چذابه عبور کنند.همچنین اتباع غیرمقیم کشورهای قفقاز، آسیای میانه و ترکیه از مرزهای خسروی، باشماق و تمرچین در استانهای کرمانشاه و آذربایجان غربی تردد خواهند کرد.
در حوزه حملونقل ریلی نیز برای پاسخگویی به تقاضای سفر، قطارهای فوقالعاده در مسیرهای مشهد ـ خرمشهر و رشت ـ خرمشهر راهاندازی شده و پیشفروش بلیت قطار نیز از ۲۹ تیر آغاز میشود.
در حوزه حمل و نقل هوایی مقرر شد نشست هایی توسط سازمان هواپیمایی کشور با وزارت امور خارجه برای انتقال هوایی زائران از شهرهای پاکستان و افغانستان به فرودگاههای اهواز و آبادان برگزار شود.
اطلاعرسانی به زائران
در پایان نشست نیز بر نقش مؤثر اطلاعرسانی و بهرهگیری از ظرفیت رسانهها برای مدیریت انتظارات زائران و ارائه اطلاعات دقیق درباره قوانین ترافیکی، ظرفیتها و وضعیت آبوهوا، با توجه به پیشبینی گرمای شدید در مردادماه، تأکید شد.
یادآور میشود، چهارمین نشست کمیته حملونقل و سوخت ستاد مرکزی اربعین با هدف آمادگی کامل برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم اربعین برگزار شد. مصوبات این نشست با تکیه بر برنامهریزی دقیق، بهرهگیری از همه ظرفیتهای ملی و هماهنگی بیندستگاهی، زمینه ارتقای کیفیت خدماترسانی به زائران را فراهم میکند.