مدیرعامل انجمن تجدیدپذیر‌ها گفت: اگر سه محور آگاه‌سازی مردم، تأمین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری مردمی و توسعه زیرساخت‌های فنی شبکه برق به‌صورت همزمان دنبال شود، می‌توان زمینه تحقق مردمی‌سازی انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش تاب‌آوری سیستم انرژی کشور را فراهم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - موسوی، مدیرعامل انجمن تجدیدپذیرها،  در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و نقش مردم در این حوزه اظهار کرد: با توجه به تهدیدات اخیر و چالش‌های پیش‌روی سیستم انرژی کشور، یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها برای افزایش تاب‌آوری شبکه، مردمی‌سازی تولید انرژی و توسعه نیروگاه‌های پراکنده است.

او افزود: یکی از چالش‌های اصلی در مسیر ورود مردم به سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر، نبود آگاهی کافی درباره فرآیند‌های دریافت مجوز، احداث نیروگاه، بهره‌برداری و منافع اقتصادی این حوزه است.

موسوی ادامه داد: در همین راستا با دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجموعه‌های مردم‌نهاد در حال همکاری هستیم تا یک کمپین ملی برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با همکاری وزارت نیرو در ماه‌های آینده اجرا شود.

مدیرعامل انجمن تجدیدپذیرها با تأکید بر اینکه آگاه‌سازی و ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری نخستین گام در این مسیر است، گفت: مردم باید با فرصت‌های اقتصادی حوزه انرژی‌های پاک و ظرفیت‌هایی که برای مشارکت آنها وجود دارد، آشنا شوند.

او تأمین منابع مالی را یکی دیگر از چالش‌های مهم عنوان کرد و گفت: در حال حاضر صندوق توسعه منابعی را برای توسعه نیروگاه‌ها اختصاص داده است، اما این منابع عمدتاً به سمت نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس و شرکت‌های بزرگ هدایت شده است.

موسوی تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که بخشی از این منابع در اختیار عموم مردم قرار گیرد تا آنها نیز بتوانند در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر مشارکت کنند. امروز با استفاده از مدل‌های نوین کسب‌وکار و شکل‌گیری پلتفرم‌های تخصصی، امکان ارتباط میان بانک‌ها، سرمایه‌گذاران و مردم فراهم شده و می‌توان از این ظرفیت برای فروش تجهیزات و تأمین مالی نیروگاه‌های کوچک استفاده کرد.

او با بیان اینکه ورود گسترده مردم به عرصه تولید برق نیازمند توجه به زیرساخت‌های فنی شبکه است، اظهار کرد: افزایش تعداد تولیدکنندگان برق در کنار افزایش مصرف‌کنندگان، بدون برنامه‌ریزی می‌تواند شبکه برق کشور را با چالش‌های پایداری مواجه کند.

او بیان کرد: یکی از مباحث مهم در این حوزه، بررسی ظرفیت شبکه برق کشور برای پذیرش تولید پراکنده انرژی‌های تجدیدپذیر است؛ به‌طوری که برخی کارشناسان ظرفیت قابل جذب را حدود پنج هزار مگاوات و برخی دیگر اعداد بالاتری مانند ۱۰، ۲۰ یا حتی ۳۰ هزار مگاوات عنوان می‌کنند.

موسوی تأکید کرد: حل این چالش نیازمند توسعه فناوری، هوشمندسازی شبکه برق، استفاده از سامانه‌های مدیریت انرژی و بهره‌گیری از فناوری‌هایی مانند اینترنت اشیا است تا شبکه بتواند پذیرای ظرفیت‌های جدید تولید پراکنده باشد؛ اگر سه محور آگاه‌سازی مردم، تأمین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری مردمی و توسعه زیرساخت‌های فنی شبکه برق به‌صورت همزمان دنبال شود، می‌توان زمینه تحقق مردمی‌سازی انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش تاب‌آوری سیستم انرژی کشور را فراهم کرد.

برچسب ها: تجدید پذیر ، ساتبا ، وزارت نیرو
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