باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال جوانان ایران در آخرین دیدار تدارکاتی خود در اردوی ترکیه، مقابل ایغدیر، از تیمهای حاضر در لیگ دسته اول این کشور، به تساوی ۲ بر ۲ رسید.
این مسابقه از ساعت ۱۱ صبح امروز به وقت محلی و در دو نیمه ۶۰ دقیقهای برگزار شد. قاسم حدادیفر و کادر فنی تیم ملی جوانان در هر نیمه از ترکیبی متفاوت استفاده کردند تا تمامی بازیکنان فرصت حضور در میدان را داشته باشند. ایغدیر نیز با بهرهگیری از چندین بازیکن خارجی، محک جدی برای ملیپوشان جوان ایران به شمار میرفت.
گل نخست مسابقه در دقیقه ۳۰ توسط باران موگولتای، مدافع چپ آلمانی ایغدیر، به ثمر رسید. او پس از دریافت پاس از گوشه محوطه جریمه با ضربهای دقیق دروازه ایران را باز کرد. شاگردان حدادیفر در دقیقه ۵۰ نیمه نخست با پرس سنگین و چند پاس کوتاه و سریع در زمین حریف، بازی را به تساوی کشاندند؛ جایی که بنیامین علیپور روی پاس ماهان بهشتی با ضربهای پای چپ موفق به گلزنی شد.
در نیمه دوم، ایغدیر بار دیگر در دقیقه ۷۶ (دقیقه ۱۶ نیمه دوم) توسط مالک ییلماز و با یک شوت از پشت محوطه جریمه پیش افتاد، اما تیم ملی جوانان ایران بار دیگر واکنش مناسبی نشان داد. در دقیقه ۱۰۰ (دقیقه ۴۰ نیمه دوم)، عرفان خدادادیان روی پاس در عمق بنیامین علیپور و پس از یک پرس موفق، با ضربهای نوک پا گل تساوی را به ثمر رساند تا بازی با نتیجه ۲ بر ۲ به پایان برسد.