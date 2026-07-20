باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ تابستان که از راه می‌رسد، عطش زمین زودتر از هر چیز خود را نشان می‌دهد؛ استانی، چون کرمان که سال‌ها با کم‌بارشی، افت منابع زیرزمینی و گرمای طاقت‌فرسا دست‌وپنجه نرم کرده، بیش از هر زمان دیگری ارزش هر قطره آب را لمس می‌کند. در چنین شرایطی، تأمین آب شرب دیگر تنها یک خدمت‌رسانی نیست؛ مأموریتی است که آرامش میلیون‌ها نفر به آن گره خورده است. در همین راستا، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نشستی خبری، از مهم‌ترین برنامه‌ها، پروژه‌ها و چشم‌انداز‌های این شرکت برای عبور از تنش آبی و افزایش پایداری تأمین آب در شهر‌ها و روستا‌های استان سخن گفت.

علیرضا عبدیان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، در آغاز این نشست از همراهی رسانه‌های استان در اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی درباره مدیریت مصرف آب قدردانی کرد و گفت: استان کرمان به‌دلیل اقلیم خشک و کم‌بارش، همواره با محدودیت منابع آبی روبه‌رو است و تأمین آب شرب سالم و پایدار برای شهر‌ها و روستاها، مهم‌ترین مسئولیت شرکت آب و فاضلاب به شمار می‌رود.

وی با اشاره به افزایش مصرف آب در فصل گرما افزود: هر سال با آغاز تابستان، افزایش دما و رشد مصرف، فشار مضاعفی بر شبکه‌های تأمین و توزیع آب وارد می‌شود؛ اما امسال با اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های پیشگیرانه شامل حفر و تجهیز چاه‌ها، توسعه خطوط انتقال، افزایش ظرفیت مخازن ذخیره، تقویت تأسیسات و آماده‌باش کامل گروه‌های عملیاتی، تلاش شد استان با کمترین مشکل از اوج مصرف عبور کند.

عبدیان با تشریح مأموریت‌های شرکت آبفا اظهار کرد: فعالیت‌های این شرکت در سه محور اصلی مدیریت تأمین، مدیریت توزیع و مدیریت مصرف آب متمرکز است و این برنامه‌ها به‌صورت هم‌زمان در بخش‌های شهری و روستایی استان دنبال می‌شود.

۱۲ چاه جدید؛ نسخه اضطراری آبفا برای عبور کرمان از تابستان

در ادامه، مدیرعامل آب و فاضلاب استان کرمان از اجرای پروژه‌های متعدد برای تأمین آب تابستان ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: شاخص‌ترین طرح، پروژه تأمین اضطراری آب شهر کرمان بود که در قالب آن ۱۲ حلقه چاه حفر و تجهیز شد و خط انتقال ۶۰۰ میلی‌متری GRP نیز با عبور از دو محور بزرگراهی اجرا شد. با بهره‌برداری از این طرح، ۲۲۰ لیتر بر ثانیه به ظرفیت تأمین آب شهر کرمان افزوده شده و هم‌اکنون وضعیت تأمین آب مرکز استان در شرایط مطلوبی قرار دارد.

وی ارزش اجرای این پروژه را ۳۴۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این طرح به‌زودی با حضور مسئولان استانی و احتمالاً مسئولان کشوری به بهره‌برداری رسمی خواهد رسید.

آغاز بزرگ‌ترین طرح آبرسانی روستایی کرمان؛ پایان انتظار ۶۶۴ روستای فاقد آب

عبدیان در ادامه، از آغاز یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های آبرسانی روستایی استان خبر داد و گفت: با حمایت استاندار کرمان، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، تفاهم‌نامه‌ای برای آبرسانی به ۶۶۴ روستای فاقد آب با جمعیت بیش از ۲۰ خانوار به امضا رسیده است.

وی ارزش این طرح را ۱۶ همت اعلام کرد و افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این پروژه طی دو سال آینده اجرا خواهد شد تا مشکل تأمین آب این روستا‌ها برای همیشه برطرف شود. عملیات اجرایی طرح نیز آغاز شده و امیدواریم با همراهی همه دستگاه‌ها و مسئولان، این پروژه ملی در موعد مقرر به سرانجام برسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان با اشاره به برنامه‌های هفته دولت اظهار کرد: در این ایام، ۹۰ پروژه آبرسانی به بهره‌برداری خواهد رسید که بخشی از آن مربوط به روستا‌های فاقد آب و بخش دیگر مربوط به روستا‌های دارای تنش آبی است.

وی با بیان اینکه استان کرمان همچنان حدود ۵۰۰ روستای دارای تنش آبی دارد، تصریح کرد: برای کاهش مشکلات این مناطق، پروژه‌هایی مانند حفر و تجهیز چاه، کف‌شکنی، احداث مخازن ذخیره و توسعه خطوط انتقال در دستور کار قرار گرفته تا این روستا‌ها نیز به تدریج از شرایط تنش آبی خارج شوند.

آب خلیج فارس؛ امید تازه برای پایداری آب کرمان

عبدیان در پاسخ به پرسشی درباره انتقال آب خلیج فارس به کرمان، با اشاره به آخرین وضعیت این پروژه گفت: در مرحله نخست، ۳۰ میلیون مترمکعب آب در سال به این طرح تخصیص یافته که ۵ میلیون مترمکعب آن سهم رفسنجان و ۲۵ میلیون مترمکعب سهم شهر کرمان است.

وی افزود: پروژه انتقال آب به رفسنجان دو سال پیش به بهره‌برداری رسید و اکنون این شهرستان از آب خلیج فارس بهره‌مند است. در شهر کرمان نیز عملیات لوله‌گذاری به پایان رسیده و خط انتقال به مخزن ۶۰ هزار مترمکعبی شهر متصل شده است.

مدیرعامل آبفا با بیان اینکه این پروژه توسط شرکت آب منطقه‌ای اجرا می‌شود، خاطرنشان کرد: اگرچه مجری طرح نیستیم، اما به‌عنوان بهره‌بردار، روند اجرای آن را به‌صورت مستمر رصد و پیگیری می‌کنیم. اکنون دو ایستگاه پمپاژ پروژه بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و با پیگیری‌های استاندار کرمان، نمایندگان مردم در مجلس و تخصیص اعتبارات جدید، امیدواریم این پروژه هرچه سریع‌تر تکمیل شود.

وی تأکید کرد: ممکن است پروژه در طول امسال افتتاح شود، اما نیاز اصلی ما به این آب در تابستان سال آینده است و امیدواریم با ورود آب خلیج فارس، پایداری تأمین آب شهر کرمان به شکل محسوسی افزایش یابد.

۷۵۰ لیتر بر ثانیه آب خلیج فارس؛ نقطه پایان بر دغدغه آب کرمان؟

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در ادامه، با تشریح نیاز آبی مرکز استان، گفت: اگر سهم ۷۵۰ لیتر بر ثانیه‌ای شهر کرمان از خط انتقال آب خلیج فارس مطابق برنامه محقق شود، بخش عمده نیاز آبی شهر در زمان اوج مصرف تأمین خواهد شد.

وی با اشاره به الگوی مصرف آب در کرمان افزود: میانگین مصرف آب شهر کرمان در طول سال ۲ هزار لیتر بر ثانیه است، اما با آغاز فصل گرما و افزایش مصرف، این میزان به حدود ۲ هزار و ۹۰۰ لیتر بر ثانیه می‌رسد؛ رقمی که به تصویب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز رسیده است.

عبدیان یکی از عوامل اصلی افزایش مصرف در تابستان را فعالیت کولر‌های آبی دانست و اظهار کرد: در شهر کرمان حدود ۲۰۰ هزار کولر آبی فعال است که به‌تنهایی حدود ۷۰۰ لیتر بر ثانیه آب مصرف می‌کنند. علاوه بر آن، افزایش سایر مصارف خانگی در فصل گرما نیز موجب رشد چشمگیر مصرف آب می‌شود.

وی تصریح کرد: ورود آب خلیج فارس به شبکه تأمین آب کرمان، این فاصله میان تولید و مصرف را جبران خواهد کرد و نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری آب شرب شهر خواهد داشت.

مدیرعامل آبفای استان کرمان در عین حال، نقش مردم را در عبور از تابستان کم‌آب استان بسیار مهم دانست و از رسانه‌ها خواست، همچنان در فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف همراه شرکت آب و فاضلاب باشند.

عبدیان افزود: از همه شهروندان درخواست می‌کنیم با صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف، ما را در تأمین پایدار آب برای همه مشترکان یاری کنند.

وی در ادامه به وضعیت روستا‌های استان نیز اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از ۵۰۰ روستای دارای تنش آبی به دلیل کاهش آبدهی یا خشک شدن چاه‌ها، به‌ویژه در مناطق کوهستانی، با مشکل مواجه می‌شوند.

عبدیان توضیح داد: بسیاری از این چاه‌ها عمق کمی دارند و با افت سطح آب‌های زیرزمینی، میزان آبدهی آنها کاهش پیدا می‌کند یا به‌طور کامل خشک می‌شوند. در چنین شرایطی، شرکت آبفا با جابه‌جایی چاه‌ها، حفر منابع جدید و در صورت نیاز، آبرسانی سیار با تانکر تلاش می‌کند تا زمان رفع مشکل، آب شرب روستا‌ها بدون وقفه تأمین شود.



روایت آبفا از پروژه جنجالی سرآسیاب؛ «حق کشاورزان حفظ می‌شود، طبیعت هم بی‌نصیب نمی‌ماند»

در پاسخ به پرسشی درباره اعتراض‌های مطرح‌شده پیرامون پروژه انتقال آب قنوات سرآسیاب، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان تأکید کرد: این پروژه تصمیمی مقطعی یا یک‌شبه نیست، بلکه حاصل حدود ۱۰ سال مطالعه، بررسی کارشناسی و بازدید‌های متعدد دستگاه‌های مختلف از جمله مسئولان قضایی، کارشناسان و نهاد‌های ذی‌ربط است.

وی با بیان اینکه مجموعه قنوات سرآسیاب شامل هشت رشته قنات است، گفت: مجموع آبدهی این قنوات در حال حاضر حدود ۱۴۰ لیتر بر ثانیه است، اما به دلیل تبخیر، نفوذ آب، انشعابات غیرمجاز و هدررفت در طول مسیر، کمتر از ۲۵ درصد این آب به مالکان اصلی و کشاورزان می‌رسد.

پاسخ به حاشیه‌های سرآسیاب؛ «هم حق مردم، هم حق کشاورزان و هم حق طبیعت دیده شده است»

عبدیان با اشاره به توافق انجام‌شده با مالکان قنوات سرآسیاب گفت: بر اساس تفاهم‌نامه منعقدشده با کشاورزان، آب این قنوات به منطقه سرآسیاب منتقل می‌شود، اما حقوق ذی‌نفعان به‌طور کامل در این طرح دیده شده است.

وی توضیح داد: ۵۰ درصد آب برای تأمین آب شرب مردم سرآسیاب اختصاص می‌یابد؛ منطقه‌ای که به گفته وی، یکی از نقاط دارای تنش آبی است و تماس‌های متعددی از سوی شهروندان آن با سامانه ۱۲۲ ثبت می‌شود. ۵۰ درصد دیگر نیز به کشاورزان و مالکان اصلی قنوات تحویل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان با تأکید بر اینکه دغدغه‌های زیست‌محیطی نیز در طراحی پروژه لحاظ شده است، افزود: در طول مسیر انتقال آب، درختان، حیات‌وحش، منابع طبیعی، محیط‌زیست و حتی ظرفیت گردشگری منطقه مورد توجه قرار گرفته و برای هر یک برنامه مشخصی پیش‌بینی شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، در روز‌های پنجشنبه و جمعه آب در مسیر سنتی قنوات رهاسازی می‌شود تا هم گردشگران بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند و هم درختان منطقه از آب بی‌نصیب نمانند.

عبدیان همچنین از ایجاد آبشخور‌هایی در طول مسیر خبر داد و گفت: این آبشخور‌ها برای استفاده حیات‌وحش و حفظ اکوسیستم منطقه احداث می‌شود تا آسیب احتمالی به محیط‌زیست به حداقل برسد.

وی با اشاره به روند طولانی بررسی این طرح اظهار کرد: پس از سال‌ها مطالعه و بررسی همه جوانب، در نهایت شورای تأمین شهرستان کرمان به اجرای این پروژه جمع‌بندی رسید و اکنون عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

مدیرعامل آبفای استان کرمان در پاسخ به برخی اعتراض‌ها نیز تصریح کرد: اگر افرادی که نسبت به این پروژه معترض هستند، مالک قانونی حقابه باشند، می‌توانند مدارک خود را ارائه کنند تا سهم آنان مطابق قانون پرداخت شود.

وی افزود: حتی سهم آب مورد نیاز یگان ۰۵ نیز در این طرح پیش‌بینی شده و برای آبیاری فضای سبز این مجموعه حقابه مشخصی در نظر گرفته شده است.

تضمین آب برای طبیعت؛ رهاسازی هزار مترمکعب آب در پایان هفته

عبدیان در پاسخ به پرسشی درباره تضمین تأمین آب مورد نیاز محیط‌زیست پس از اجرای پروژه انتقال آب سرآسیاب گفت: برای این موضوع نیز برنامه مشخصی تدوین شده است.

وی اظهار کرد: علاوه بر اصلاح و بهسازی جوی‌های انتقال آب، یک حوضچه هزار مترمکعبی از محل سهم آب شرکت آب و فاضلاب احداث خواهد شد تا در طول هفته ذخیره‌سازی انجام شود.

مدیرعامل آبفای استان کرمان افزود: در روز‌های پنجشنبه و جمعه، علاوه بر رهاسازی جریان آب در بستر قنوات، آب ذخیره‌شده در این حوضچه نیز وارد مسیر خواهد شد تا هم جریان آب در منطقه حفظ شود، هم محیط‌زیست و درختان از آن بهره‌مند شوند و هم فضای طبیعی منطقه برای استفاده مردم و گردشگران حفظ شود.

شتاب در تکمیل بزرگ‌ترین پروژه فاضلاب کرمان؛ وعده پایان معضل غرب شهر

بخش دیگری از نشست به آخرین وضعیت پروژه فاضلاب شهر کرمان اختصاص داشت؛ طرحی که به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان، با تکمیل آن بخش عمده‌ای از مشکلات فاضلاب مرکز استان برطرف خواهد شد.

عبدیان با تشریح روند اجرای این پروژه گفت: در مرحله نخست، با استفاده از اعتبارات دولتی، ۲۵ درصد پروژه اجرا شد که شامل احداث یک تصفیه‌خانه با ظرفیت ۳۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز، اجرای ۵۰۰ کیلومتر شبکه جمع‌آوری و خطوط انتقال بود.

وی افزود: در قالب این مرحله، امکان ارائه خدمات به ۴۵ هزار اشتراک فراهم شد که با احتساب واحد‌های آپارتمانی، بیش از ۱۰۵ هزار واحد مسکونی از این زیرساخت بهره‌مند می‌شوند.

مدیرعامل آبفای استان کرمان تصریح کرد: برای تکمیل پروژه، در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قراردادی با سرمایه‌گذاری شرکت فولاد بوتیای ایرانیان منعقد شد تا ادامه عملیات اجرایی توسط این شرکت انجام شود.

به گفته عبدیان، بر اساس این قرارداد، سرمایه‌گذار متعهد شده است یک‌هزار و ۴۰۰ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب و تصفیه‌خانه‌ای با ظرفیت ۱۳۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز احداث کند و در مقابل، تا سقف ۷۵۰ میلیون مترمکعب پساب یا حداکثر به مدت ۲۵ سال از پساب تولیدی استفاده کند؛ هرکدام زودتر محقق شود، قرارداد خاتمه خواهد یافت.

وی با اشاره به پیشرفت عملیات اجرایی اظهار کرد: طی هفت سال گذشته، حدود ۷۵۰ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب اجرا شده و فاز نخست تصفیه‌خانه نیز با ظرفیت ۵۵ هزار مترمکعب در شبانه‌روز به مراحل پایانی رسیده است.

عبدیان با بیان اینکه بر اساس بازدید‌های انجام‌شده، بهره‌برداری از بخش مایع فاز نخست تصفیه‌خانه برای اوایل مهرماه برنامه‌ریزی شده، گفت: مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذار نیز متعهد شده است این بخش در موعد مقرر وارد مدار شود.

پایان بالا‌زدگی فاضلاب در غرب کرمان؛ هدف‌گذاری تا پایان سال

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، غرب کرمان را مهم‌ترین کانون مشکلات فاضلاب شهر دانست و اظهار کرد: محدوده بلوار جمهوری، همت‌آباد و مناطق پیرامونی بیشترین مشکلات را در این زمینه دارند و به همین دلیل، عملیات اجرایی کلکتور اصلی و شبکه‌های انتقال در این محدوده با سرعت در حال انجام است.

وی افزود: شبکه‌های فرعی بسیاری از این مناطق پیش‌تر اجرا شده و اکنون با تکمیل خط اصلی، امکان جمع‌آوری فاضلاب این بخش از شهر فراهم خواهد شد.

عبدیان با اشاره به تأخیر ایجادشده در اجرای پروژه گفت: سال گذشته وعده داده بودیم این بخش تا پایان سال به بهره‌برداری برسد، اما به دلیل برخی محدودیت‌ها و وقایع پیش‌آمده در کشور، اجرای پروژه با تأخیر مواجه شد.

وی تأکید کرد: امسال با قاطعیت اعلام می‌کنیم که بخش مایع فاز نخست تصفیه‌خانه در مهرماه و پروژه جمع‌آوری فاضلاب غرب کرمان حداکثر تا پایان سال تکمیل خواهد شد.

به گفته مدیرعامل آبفا، با بهره‌برداری از ظرفیت ۵۵ هزار مترمکعبی این تصفیه‌خانه، بخش عمده مشکلات فاضلاب غرب و مرکز شهر کرمان برطرف می‌شود و توسعه شبکه در سایر مناطق نیز بر اساس برنامه‌ای دو ساله ادامه خواهد یافت.

وی در ادامه توضیح داد: در برخی نقاط، شبکه جمع‌آوری فاضلاب اجرا شده، اما هنوز امکان واگذاری انشعاب وجود ندارد؛ زیرا تا زمانی که ظرفیت تصفیه‌خانه فراهم نشود، امکان انتقال و تصفیه فاضلاب وجود نخواهد داشت.

عبدیان خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی فاز نخست تصفیه‌خانه، امکان واگذاری حدود ۳۰ هزار انشعاب جدید فاضلاب فراهم می‌شود و مناطق دارای شبکه اجراشده نیز به تدریج به مدار بهره‌برداری وارد خواهند شد.

از رفسنجان تا سیرجان؛ نقشه آبفا برای توسعه شبکه فاضلاب در استان

در ادامه نشست، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان به پرسش‌هایی درباره کیفیت آب، وضعیت فاضلاب شهر‌های مختلف و پروژه‌های در دست اجرا پاسخ داد.

عبدیان درباره نگرانی‌های مطرح‌شده پیرامون افزایش فلزات سنگین در آب برخی مناطق استان گفت: تاکنون هیچ مرجع تخصصی این موضوع را تأیید نکرده است و بررسی‌های کارشناسی همچنان از سوی دستگاه‌های مسئول، از جمله اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست، در حال انجام است.

وی افزود: تا زمانی که نتایج مطالعات علمی منتشر نشود، نمی‌توان درباره وجود یا افزایش فلزات سنگین در منابع آب اظهار نظر قطعی کرد.

مدیرعامل آبفای استان کرمان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در رفسنجان اظهار کرد: هم‌اکنون یک تصفیه‌خانه آب با ظرفیت ۹۲۰ لیتر بر ثانیه توسط شرکت ملی صنایع مس ایران در حال احداث است که حدود ۵۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی تصریح کرد: بر اساس تعهد شرکت ملی صنایع مس ایران، این تصفیه‌خانه باید ظرف یک سال آینده به بهره‌برداری برسد و همزمان، خط انتقال اصلی آن نیز تکمیل شود تا آب آشامیدنی رفسنجان پس از تصفیه کامل و حذف احتمالی فلزات سنگین وارد شبکه توزیع شود.



پروژه‌های فاضلاب در شهر‌های استان روی ریل اجرا

عبدیان با تشریح آخرین وضعیت طرح‌های فاضلاب در سایر شهرستان‌های استان گفت: در سیرجان سه قرارداد با سرمایه‌گذاران منعقد شده که یکی از آنها به بهره‌برداری رسیده و دو پروژه دیگر نیز در حال اجراست.

وی افزود: پروژه فاضلاب زرند نیز از نظر اجرای شبکه تقریباً تکمیل شده و تنها احداث تصفیه‌خانه باقی مانده که پس از رفع برخی معارضان، عملیات آن ادامه خواهد یافت.

مدیرعامل آبفای استان کرمان درباره پروژه فاضلاب بافت نیز گفت: قرارداد این طرح با اعتباری بالغ بر ۵.۵ همت با شرکت فولاد سیرجان ایرانیان منعقد شده است. این شرکت یک سال فرصت انجام مطالعات و چهار سال فرصت اجرای پروژه را در اختیار دارد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، پروژه‌های فاضلاب پاریز و کهنوج نیز با استفاده از اعتبارات دولتی در حال اجرا هستند.

عبدیان از آماده شدن مدل مالی پروژه‌های فاضلاب رفسنجان، شهربابک و رابر نیز خبر داد و گفت: پیگیری‌ها برای ورود شرکت ملی صنایع مس ایران به این پروژه‌ها و انعقاد قرارداد‌های اجرایی ادامه دارد.

«پروژه‌ها متوقف نشدند»؛ پاسخ آبفا به تأخیر برخی طرح‌ها

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در پاسخ به پرسشی درباره تأخیر برخی پروژه‌های آبرسانی گفت: مدت قرارداد برخی از این طرح‌ها ۱۸ ماهه است و هنوز زمان اجرای آنها به پایان نرسیده است.

وی تأکید کرد: اگرچه برخی محدودیت‌ها در روند تأمین تجهیزات و تولید لوله‌ها ایجاد شد، اما پروژه‌های آبفا در دوران شرایط ویژه کشور متوقف نشدند و کارگاه‌ها به فعالیت خود ادامه دادند.

عبدیان افزود: بخش عمده لوله‌های مورد نیاز تأمین شده، پیمانکاران تجهیز کارگاه کرده‌اند و حتی عملیات حفاری و اجرای کانال در برخی پروژه‌ها آغاز شده است.

وی تصریح کرد: شرکت آب و فاضلاب استان کرمان همچنان متعهد است تمامی این پروژه‌ها را در چارچوب زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده به پایان برساند و آب را در موعد مقرر به مخازن انتقال دهد.



آب کرمان سالم است؛ آبفا درباره «عابرآب‌ها» هشدار داد

یکی از مهم‌ترین پرسش‌های خبرنگاران، به کیفیت آب آشامیدنی کرمان و گسترش دستگاه‌های فروش آب تصفیه‌شده در سطح شهر اختصاص داشت؛ موضوعی که به گفته برخی خبرنگاران، موجب ایجاد تردید در میان شهروندان نسبت به سلامت آب شبکه شده است.

عبدیان در پاسخ به این نگرانی، با صراحت تأکید کرد: آب شرب شهر کرمان کاملاً سالم، بهداشتی و مورد تأیید مراجع تخصصی است.

وی افزود: کیفیت آب شبکه به‌صورت مستمر توسط آزمایشگاه‌های مرجع شرکت آب و فاضلاب و همچنین مرکز بهداشت به عنوان ناظر، پایش می‌شود و نتایج این آزمایش‌ها نشان می‌دهد آب آشامیدنی کرمان از نظر تمامی شاخص‌های بهداشتی و کیفی، در وضعیت مطلوب قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در ادامه، نسبت به افزایش تعداد دستگاه‌های موسوم به «عابرآب» در سطح شهر ابراز نگرانی کرد و گفت: این دستگاه‌ها هیچ‌گونه مجوزی از شرکت آب و فاضلاب دریافت نکرده‌اند و مشخص نیست بر اساس چه فرآیند قانونی فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه گسترش این دستگاه‌ها می‌تواند ذهنیت نادرستی درباره کیفیت آب شرب ایجاد کند، اظهار کرد: در حال پیگیری موضوع از طریق وزارت نیرو هستیم تا مشخص شود این مراکز از چه مرجعی مجوز می‌گیرند و در صورت نیاز، فعالیت آنها قانونمند شود.

عبدیان تصریح کرد: امروز این دستگاه‌ها به‌سرعت در حال افزایش هستند، اما شرکت آب و فاضلاب نه‌تنها مجوزی برای آنها صادر نکرده، بلکه معتقد است فعالیتشان نباید موجب خدشه‌دار شدن اعتماد مردم به کیفیت آب شبکه شود.

ابهام درباره آبرسانی روستاها؛ آبفا چه پاسخی داد؟

در ادامه نشست، یکی از خبرنگاران به تفاوت آمار روستا‌های مشمول طرح جدید آبرسانی با طرح محرومیت‌زدایی سال‌های گذشته اشاره کرد و این پرسش را مطرح کرد که چرا با وجود اجرای طرح‌های قبلی، همچنان تعداد روستا‌های فاقد آب افزایش یافته است.

مدیرعامل آبفای استان کرمان در پاسخ گفت: این دو طرح، ماهیت و اهداف متفاوتی دارند و نباید با یکدیگر مقایسه شوند.

وی توضیح داد: در تفاهم‌نامه محرومیت‌زدایی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)، مجموعاً ۶۶۹ روستا در دستور کار قرار گرفت که از این تعداد، تنها ۱۷۰ روستا فاقد آب بودند و سایر روستا‌ها در گروه مناطق دارای تنش آبی قرار داشتند.

عبدیان افزود: تاکنون بیش از ۲۲۰ روستای دارای تنش آبی و فاقد آب در قالب همان تفاهم‌نامه اجرا شده و این طرح اکنون حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و عملیات اجرایی آن همچنان توسط سپاه ثارالله و قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) ادامه دارد.

وی تأکید کرد: تفاهم‌نامه جدید، طرحی مستقل است که صرفاً بر آبرسانی به روستا‌های فاقد آب با جمعیت بیش از ۲۰ خانوار متمرکز شده و ارتباطی با طرح محرومیت‌زدایی قبلی ندارد.

تأمین آب صنایع بر عهده آب منطقه‌ای است

عبدیان در پاسخ به پرسشی درباره تأمین آب واحد‌های صنعتی و کارخانه‌ها نیز گفت: در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای اختصاص آب شرب به مصرف صنعتی در دستور کار شرکت آب و فاضلاب وجود ندارد.

وی افزود: تأمین آب صنایع بر عهده شرکت آب منطقه‌ای است و شرکت آب و فاضلاب صرفاً در صورت وجود شبکه و براساس ضوابط، آب شرب مورد نیاز کارکنان واحد‌های صنعتی را تا سقف سه مترمکعب در روز تأمین می‌کند.

مدیرعامل آبفای استان کرمان خاطرنشان کرد: در مناطقی که شبکه آب در دسترس نباشد، در صورت درخواست متقاضی، آب شرب کارکنان از طریق تانکر تأمین خواهد شد، اما آب مورد نیاز خطوط تولید و فعالیت‌های صنعتی، مسئولیتی خارج از وظایف شرکت آب و فاضلاب است.

آب کرمان در شرایط بحرانی هم قطع نمی‌شود؛ تشریح برنامه‌های پدافند غیرعامل

در ادامه نشست، خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره آمادگی شرکت آب و فاضلاب برای تأمین آب شرب در شرایط بحرانی و همچنین انتقاد‌های مطرح‌شده درباره هدررفت آب در برخی ایستگاه‌های پمپاژ و ضعف نظارت در روستا‌ها سؤال کرد.

عبدیان در پاسخ با اشاره به برنامه‌های پدافند غیرعامل شرکت آبفا گفت: برای مواجهه با شرایط اضطراری، دستورالعمل‌های مختلفی در سطح وزارت نیرو ابلاغ و اجرا شده و زیرساخت‌های لازم برای استمرار خدمات در استان پیش‌بینی شده است.

وی افزود: با همکاری استانداری و وزارت نیرو، برای تمامی مراکز شهرستان‌ها دیزل‌ژنراتور‌های اضطراری تأمین شده و در شهر کرمان نیز یک نیروگاه با سه دستگاه دیزل ۸۰۰ کیلوواتی و مجموع ظرفیت ۲.۴ مگاوات آماده بهره‌برداری است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان با اشاره به تجهیز ایستگاه‌های اصلی پمپاژ شهر کرمان تأکید کرد: تمامی تمهیدات لازم اندیشیده شده و حتی در صورت بروز شرایط خاص، تلاش خواهیم کرد آب شرب شهروندان بدون وقفه تأمین شود.

وی در ادامه، انتقاد مطرح‌شده درباره سرریز آب در برخی مخازن را وارد دانست و گفت: این مشکل به دلیل نبود «ساعت فرمان» برای تنظیم عملکرد مخازن ایجاد شده و به همکاران مربوطه دستور داده شده است هرچه سریع‌تر نسبت به رفع آن اقدام کنند تا از هدررفت آب جلوگیری شود.

هدررفت آب باید از ۳۴ به ۲۶ درصد برسد

مدیرعامل آبفای استان کرمان در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های شرکت برای کاهش هدررفت آب در شبکه‌های توزیع اظهار کرد: بر اساس تکلیف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه، شرکت آب و فاضلاب موظف است میزان هدررفت آب را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.

وی افزود: اکنون میانگین هدررفت آب در شهر‌های استان ۲۸ درصد و در روستا‌ها ۴۵ درصد است و متوسط هدررفت در کل استان به حدود ۳۴ درصد می‌رسد.

عبدیان تصریح کرد: هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه، کاهش این رقم به ۲۶ درصد است و شرکت آبفا بر اساس اعتبارات تخصیص‌یافته، برنامه نوسازی شبکه‌ها و تعویض خطوط فرسوده را با اولویت نقاط حادثه‌خیز دنبال می‌کند.

وی یادآور شد: اطلاعات مربوط به شکستگی‌ها و هدررفت آب از طریق سامانه ۱۲۲ جمع‌آوری و تحلیل می‌شود و بر همین اساس، هر سال بخشی از شبکه‌های فرسوده در شهر‌ها تعویض می‌شود تا ضمن کاهش هدررفت، پایداری شبکه نیز افزایش یابد.

پلیس آب در یک سال ۱۴۰۰ انشعاب غیرمجاز را قطع کرد

عبدیان در ادامه، به وضعیت مصرف آب در شهر کرمان و اقدامات پلیس آب اشاره کرد و گفت: الگوی مصرف برای هر خانوار در شهر کرمان ۱۳ مترمکعب در ماه تعیین شده، اما بخشی از مشترکان بیش از این میزان مصرف می‌کنند.

وی افزود: در حال حاضر تمرکز اصلی پلیس آب بر شناسایی و برخورد با انشعابات غیرمجاز است؛ زیرا این موضوع علاوه بر تضییع حقوق مشترکان، خسارت قابل توجهی به شبکه توزیع وارد می‌کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان اظهار کرد: پلیس آب سال گذشته یک‌هزار و ۴۰۰ انشعاب غیرمجاز را در سطح استان شناسایی و جمع‌آوری کرد که بخشی از آنها پس از طی مراحل قانونی، به انشعاب مجاز تبدیل شدند.

وی از هدف‌گذاری جدید این مجموعه نیز خبر داد و گفت: برای سال ۱۴۰۵، شناسایی و تعیین تکلیف یک‌هزار و ۵۷۰ انشعاب غیرمجاز در برنامه پلیس آب قرار گرفته است.

عبدیان تأکید کرد: پس از ساماندهی انشعابات غیرمجاز، برخورد با مشترکان پرمصرف نیز مطابق دستورالعمل‌های وزارت نیرو با جدیت بیشتری در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ به‌ویژه مشترکانی که بیش از دو برابر الگوی مصرف، آب استفاده می‌کنند.



آب در حاشیه شهر؛ از ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی تا توسعه شبکه‌های استاندارد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در ادامه نشست، به وضعیت توزیع آب در حاشیه شهر کرمان و سکونتگاه‌های غیررسمی پرداخت و گفت: در اطراف شهر کرمان هشت سکونتگاه غیررسمی وجود دارد که بخش عمده انشعابات آب آنها به‌صورت غیرمجاز و با استفاده از لوله‌های غیراستاندارد و با قطر کم به شبکه متصل شده‌اند؛ موضوعی که هم بر کیفیت خدمات تأثیر گذاشته و هم توزیع عادلانه آب را با مشکل مواجه کرده است.

وی افزود: سال گذشته مشکلات سه سکونتگاه شامل محدوده‌های ۱۴ معصوم، بخشی از سیدی، شهرک رستمی و شرف‌آباد ساماندهی شد و اجرای شبکه‌های استاندارد در این مناطق در دستور کار قرار گرفت.

عبدیان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شهرک ۱۴ معصوم اظهار کرد: تاکنون ۱۴ کیلومتر شبکه جدید در این منطقه اجرا شده است، اما با وجود پیگیری‌های مکرر همکاران شرکت، هنوز بسیاری از ساکنان برای خرید انشعاب قانونی و تبدیل وضعیت اشتراک‌های خود مراجعه نکرده‌اند.

وی تأکید کرد: هدف شرکت آب و فاضلاب، اجرای شبکه‌های استاندارد و واگذاری انشعابات قانونی است تا آب با کیفیت مناسب و به‌صورت عادلانه در اختیار همه شهروندان قرار گیرد.

مدیرعامل آبفا افزود: در سایر سکونتگاه‌های غیررسمی نیز موضوع از طریق کارگروه‌های تخصصی در استانداری در حال پیگیری است تا پس از رفع موانع قانونی، امکان اجرای شبکه‌های استاندارد و واگذاری انشعاب رسمی فراهم شود.

سوت‌زنی مردمی؛ ابزار جدید مقابله با انشعابات غیرمجاز

عبدیان با اشاره به نقش مشارکت مردم در صیانت از شبکه آب استان گفت: سامانه سوت‌زنی شرکت آب و فاضلاب، یکی از ابزار‌های مؤثر برای شناسایی تخلفات در حوزه آب است.

وی اظهار کرد: تاکنون ۱۶ گزارش مردمی از طریق این سامانه دریافت شده که عمدتاً مربوط به نصب پمپ‌های غیرمجاز روی شبکه، انشعابات غیرقانونی برای ساخت‌وساز و سایر تخلفات بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان افزود: پس از ثبت گزارش‌ها، نیرو‌های پلیس آب در محل حاضر شده و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم از جمله قطع انشعاب غیرمجاز و برخورد با متخلفان انجام شده است.

وی از شهروندان خواست همچنان با گزارش تخلفات، شرکت آب و فاضلاب را در حفظ حقوق عمومی و جلوگیری از هدررفت منابع آبی همراهی کنند.

درختان تشنه، شبکه‌های فرسوده و ضرورت همراهی همگانی

در بخش پایانی نشست، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در پاسخ به پرسشی درباره آبیاری درختان کوچه‌ها با آب شرب گفت: این موضوع به یک خلأ مدیریتی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان تبدیل شده و لازم است با همکاری شهرداری برای آن راهکاری مشترک تدوین شود.

وی افزود: در بسیاری از کوچه‌ها، شهروندان برای جلوگیری از خشک شدن درختان، از آب شرب استفاده می‌کنند؛ در حالی که این موضوع با شرایط کم‌آبی استان همخوانی ندارد و باید با برنامه‌ریزی مناسب، مسئولیت آبیاری این فضا‌ها به شکل اصولی مدیریت شود.

عبدیان همچنین با اشاره به فرسودگی بخشی از شبکه‌های توزیع آب در شهر‌هایی مانند ماهان تصریح کرد: تعویض خطوط فرسوده بر اساس اولویت و اعتبارات موجود به‌صورت سالانه انجام می‌شود و این روند در چارچوب برنامه هفتم توسعه ادامه خواهد داشت.

وی در پایان بار دیگر بر نقش مردم در مدیریت مصرف آب تأکید کرد و گفت: اجرای پروژه‌های بزرگ آبرسانی، توسعه شبکه‌ها و افزایش ظرفیت تأمین آب، بدون همراهی شهروندان در مصرف بهینه، نمی‌تواند به تنهایی ضامن عبور از تنش آبی باشد و فرهنگ صرفه‌جویی همچنان مهم‌ترین سرمایه برای حفظ این نعمت حیاتی است.

جمع‌بندی

در پایان این نشست، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان بار دیگر بر تداوم اجرای طرح‌های آبرسانی، توسعه زیرساخت‌های آب و فاضلاب، کاهش هدررفت آب، برخورد با انشعابات غیرمجاز و فرهنگ‌سازی برای مدیریت مصرف تأکید کرد و گفت: عبور موفق از تابستان، تنها با اجرای پروژه‌های عمرانی محقق نمی‌شود و مشارکت مردم در مصرف بهینه آب، حلقه تکمیل‌کننده همه این اقدامات است.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی استان کرمان افزود: شرکت آب و فاضلاب تلاش کرده است با اجرای پروژه‌های اضطراری، افزایش ظرفیت تأمین آب، توسعه شبکه‌ها و آماده‌سازی تأسیسات، دغدغه تأمین آب شرب شهروندان را به حداقل برساند، اما حفظ پایداری این خدمت نیازمند همکاری همه مشترکان است.

عبدیان همچنین از رسانه‌ها خواست همچون گذشته در ترویج فرهنگ مصرف صحیح آب و آگاه‌سازی افکار عمومی نقش‌آفرینی کنند.

وی اظهار امیدواری کرد، با بهره‌برداری از پروژه‌های در دست اجرا، به‌ویژه طرح آبرسانی به روستا‌های فاقد آب، انتقال آب خلیج فارس و توسعه شبکه فاضلاب، بخش قابل توجهی از مشکلات آبی استان در سال‌های آینده برطرف شود.