وزیر خارجه آمريكا گفت که سفر برنامه‌ریزی شده شی جین پینگ به واشنگتن برای اواخر سپتامبر همچنان در دستور کار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ماركو روبيو، وزیر امور خارجه آمريكا گفت که سفر برنامه‌ریزی شده شی جین پینگ، رئیس جمهور چین به واشنگتن علیرغم تنش‌های اخیر دوجانبه، برای اواخر سپتامبر همچنان در دستور کار است.

روبیو پیش از عزیمت به فیلیپین برای شرکت در نشست وزرای امور خارجه آسه‌آن به خبرنگاران گفت: «ما پیش‌بینی می‌کنیم که این سفر در ماه سپتامبر انجام شود. من دلیلی ندارم که باور کنم آنها نخواهند آمد.»

او گفت که تیم‌های چینی به بازدید از ایالات متحده ادامه داده‌اند تا برای این سفر که انتظار می‌رود حدود ۲۴ سپتامبر، زمانی که رهبران جهان برای مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خواهند بود، آماده شوند.

روبیو گفت که اگرچه «منافع آزاردهنده» همیشه بین دو قدرت بزرگ وجود دارد، اما حفظ روابط برای واشنگتن و پکن ضروری است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمريكا اخیراً چین را به دخالت در انتخابات آمریکا متهم کرد. وزارت امور خارجه چین این ادعا‌ها را به عنوان ادعايى «بدون پایه و اساس واقعی» رد کرد.

لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه گفت که طرف‌های چینی و آمریکایی «ارتباط خود را در مورد ترتیبات تعاملات سران کشور‌ها در اواخر امسال حفظ کرده‌اند.»

لین گفت: «دیپلماسی رئیس دولت، راهنمایی استراتژیک بی‌بدیلی برای روابط ایالات متحده و چین ارائه می‌دهد.»

به گزارش روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست، چاپ هنگ کنگ، قرار است ما ژائوشو، معاون وزیر امور خارجه چین این هفته در سفری که «احتمالاً زمینه‌ساز» سفر شی جین پینگ به واشنگتن در اواخر امسال خواهد بود، به ایالات متحده سفر کند.

این سفر برنامه‌ریزی شده پس از سفر ترامپ به پکن در ماه مه انجام می‌شود.

منبع: آناتولى

برچسب ها: دونالد ترامپ ، روبیو
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