باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - آخرین اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد که گوگل در حال آماده شدن برای جهشی قابل توجه در گوشی اقتصادی آینده خود، پیکسل ۱۱ a، با تجهیز آن به یک پردازنده پرچمدار و یک ارتقاء عمده مودم است. این اقدام می‌تواند به یکی از رایج‌ترین شکایات کاربران پیکسل در سال‌های اخیر پاسخ دهد.

انتظار می‌رود گوگل رسماً از سری پیکسل ۱۱ در رویداد خود که برای ۱۲ آگوست ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است، رونمایی کند، در حالی که پیکسل ۱۱ a احتمالاً در بهار ۲۰۲۷، طبق برنامه معمول انتشار گوشی‌های میان‌رده این شرکت، به بازار عرضه خواهد شد.

پردازنده Tensor G۶ برای اولین بار در سری Pixel A

طبق اطلاعات فاش شده، Pixel ۱۱a به همان پردازنده Tensor G۶ که گوشی‌های پرچمدار Pixel ۱۱ را پشتیبانی می‌کند، مجهز خواهد شد، برخلاف Pixel ۱۰a فعلی که به جای جدیدترین چیپست گوگل از Tensor G۴ استفاده می‌کرد، اقدامی که با هدف کاهش هزینه‌ها انجام شده است.

اطلاعات همچنین نشان می‌دهد که این گوشی شامل تراشه امنیتی Titan M۳، واحد گرافیکی PowerVR سری C و مودم جدید MediaTek M۹۰ خواهد بود که جایگزین مودم Exynos مورد استفاده در نسل‌های قبلی می‌شود.

یک مودم جدید برای رفع برجسته‌ترین نقص‌های گوشی Pixel

تغییر مودم یکی از مورد انتظارترین به‌روزرسانی‌ها برای این گوشی است، زیرا کاربران Pixel در سال‌های اخیر با شکایات مکرری در مورد ضعف دریافت شبکه، قطع تماس‌ها و مصرف بالای باتری به دلیل عملکرد مودم مواجه بوده‌اند.

در حالی که تغییر به مودم MediaTek تضمینی برای رفع کامل این مشکلات نیست، به گوگل این فرصت را می‌دهد تا تجربه اتصال را بهبود بخشد و عملکرد پایدارتری را در مقایسه با نسل‌های قبلی ارائه دهد.

بهبود‌های آشنا در صفحه نمایش، روشنایی و دوربین

اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد که این گوشی همچنان از صفحه نمایش ۶.۳ اینچی OLED با وضوح تصویر ۱۰۸۰ در ۲۴۲۴ پیکسل و نرخ نوسازی متغیر بین ۶۰ هرتز و ۱۲۰ هرتز بهره خواهد برد.

انتظار می‌رود روشنایی صفحه نمایش در حالت عادی با پشتیبانی از HDR به ۲۲۵۰ نیت برسد، در حالی که حداکثر روشنایی به ۳۳۵۰ نیت می‌رسد و در نور مستقیم خورشید دید بهتری را فراهم می‌کند.

همچنین انتظار می‌رود رم ۸ گیگابایت باقی بماند، در حالی که ظرفیت باتری ممکن است در مقایسه با باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی نسل فعلی، کمی کاهش یابد و به ۴۸۷۰ میلی‌آمپر ساعت برسد. اطلاعات فاش شده همچنین حاکی از یک سنسور دوربین جلوی جدید است و این گوشی در چهار رنگ مشکی، زیتونی، برفی و مه‌آلود عرضه خواهد شد.

اگرچه این اطلاعات هنوز غیررسمی است، اما گنجاندن پردازنده Tensor G۶ و مودم MediaTek M۹۰ در Pixel ۱۱a می‌تواند آن را به یکی از بزرگترین ارتقا‌های سری Pixel A در سال‌های اخیر تبدیل کند، اگر این اطلاعات فاش شده صحت داشته باشند.

منبع: الیوم السابع