باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - نجمه توکلیان روان پزشک کودک و نوجوان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: برخی از دانش آموزان به دلیل عدم تمرکز در کلاس درس از سایر هم کلاسی‌های خود عقب افتاده و همین امر سبب بی میلی کودکان به مدرسه و کلاس درس خواهد شد.

به گفته وی، برخی از دانش آموزان به دلیل خجالت و نگرانی از اینکه نتوانند سوالات معلم در کلاس درس را پاسخ بدهند اشتیاق و علاقه ای به مدرسه ندارند.

نجمه توکلیان تاکید کرد: برخی از فرزندان دارای سطح ذهنی و هوشی پایین تری نسبت به همکلاسی‌های خود بوده و همین امر سبب بی‌میلی به مدرسه و کلاس درس می شود.