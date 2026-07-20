یک روانپزشک کودک و نوجوان درباره علت‌های عدم اشتیاق کودکان به مدرسه و کلاس درس توضیحاتی را ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - نجمه توکلیان روان پزشک کودک و نوجوان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: برخی از دانش آموزان به دلیل عدم تمرکز در کلاس درس  از سایر هم کلاسی‌های خود عقب افتاده و  همین امر سبب بی میلی کودکان به مدرسه و کلاس درس خواهد شد.

به گفته وی، برخی از دانش آموزان به دلیل خجالت و نگرانی از اینکه نتوانند سوالات معلم در کلاس درس را پاسخ بدهند اشتیاق و علاقه ای به مدرسه ندارند.

نجمه توکلیان تاکید کرد: برخی از فرزندان دارای سطح ذهنی و هوشی پایین تری نسبت به همکلاسی‌های خود بوده و همین امر سبب بی‌میلی به مدرسه و کلاس درس می شود.

 

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برچسب ها: مدرسه ، سلامت روان
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