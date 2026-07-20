مردم انقلابی و غیور شهرستان سیمرغ استان مازندران در تجمعات شبانه اقتدار و مقاومت با شهدای جنوب کشور ابراز همدردی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روز‌های گذشته جنوب کشورمورد حمله تروریستی دشمن قرار گرفت و بسیاری از هموطنان مظلوم و بی گناه کشورمان به درجه رفیع شهادت رسیدند. جنوب همواره نماد ایستادگی، غیرت و سربلندی این سرزمین بوده است. جنوب، پارهٔ تن ایران است؛ اما ایران، شمال، جنوب، شرق و غرب ندارد. هر وجب از این خاک، وطن ماست؛ هر نقطه‌اش سنگر عزت و شرف است. در همین راستا مردم انقلابی و با بصیرت شهرستان سیمرغ استان مازندران، با حضور در تجمع شبانه نشان دادند دوشادوش ملت غیور کشورمان، با تمام وجود برای ایرانِ سربلند و آباد ایستاده‌اند و با چشمانی اشکبار، حزن و اندوه خود را برای شهدای جنوب کشور ابراز کردند.
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منبع: شهروندخبرنگار - مازندران

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برچسب ها: تجمعات شبانه ، سوژه خبری ، رهبر شهید انقلاب
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