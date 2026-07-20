معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان از پیگیری جدی برنامه استعدادیابی در فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - محمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، در حاشیه مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان اظهار کرد: با تأکید احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، برنامه استعدادیابی در این فدراسیون به صورت ویژه و هدفمند در دستور کار قرار گرفته تا زمینه رشد استعداد‌های جدید در ورزش نابینایان و کم‌بینایان فراهم شود.

وی همچنین درباره حواشی مربوط به پاداش‌های تیم ملی فوتبال گفت: تصمیم‌گیری درباره پاداش ملی‌پوشان در حیطه اختیارات فدراسیون فوتبال بوده و وزارت ورزش و جوانان در این موضوع نقشی نداشته و در جریان جزئیات آن نیز نبوده است.

اسبقیان در ادامه با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی وزارت ورزش در حوزه انتخابات فدراسیون‌ها، اعلام کرد: مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکیت روز ۳۱ تیرماه برگزار خواهد شد و پس از آن نیز انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در مردادماه برگزار می‌شود. وی ابراز امیدواری کرد این فرآیند‌ها طبق برنامه و در فضایی قانونمند به سرانجام برسد. 

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برچسب ها: محمد اسبقیان ، فدراسیون نابینایان و کم بینایان
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