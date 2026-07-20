مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران جزییات پروژه حیاط تهران را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیاصغر کمالیزاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران، با حضور در برنامه «تهران ۲۰» با اشاره به وضعیت بافتهای فرسوده شهر تهران اظهار کرد: پایتخت دارای چهار هزار و ۴۲۸ هکتار بافت فرسوده و حدود ۲۵۲ هزار پلاک ثبتی است که به دلیل ریزدانگی، ناپایداری و نفوذپذیری نامناسب، نیازمند اجرای برنامههای جامع بازآفرینی و نوسازی هستند.
وی با بیان اینکه سازمان نوسازی شهرداری تهران اجرای پروژههای شاخص و تحولآفرین را در دستور کار قرار داده است، افزود: یکی از مهمترین این طرحها، پروژه «حیاط تهران» در محدوده اسلامآباد منطقه ۲ است که در قالب الگوی «مسکن کلید به کلید» در حال اجراست. در این پروژه حدود دو هزار واحد مسکونی احداث میشود و با نوسازی ۱۱۷ هکتار از بافت فرسوده، زمینه توسعه فضاهای خدماتی، فرهنگی، گردشگری و ارتقای کیفیت محیط شهری فراهم خواهد شد.
کمالیزاده، پروژه بازآفرینی دهونک را از دیگر برنامههای مهم سازمان برشمرد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه در سال جاری آغاز میشود و تحقق آن مستلزم همراهی و مشارکت ساکنان محله در فرآیند تملک و اجرای طرح است.
وی با اشاره به پروژه بازآفرینی محله نفرآباد در منطقه ۲۰ خاطرنشان کرد: در این محدوده، ۱۹۹ پلاک تملک شده و علاوه بر احداث ۳۲ واحد مسکونی با معماری ایرانی ـ اسلامی، هفت پروژه خدماتی از جمله بازار میوه و ترهبار، مهدکودک، سرای بانوان و پارکینگ احداث شده است که نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی، افزایش امنیت و حذف فضاهای بیدفاع شهری داشته است.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران همچنین از تداوم اجرای پروژه سیمینقلعه در محدوده دارآباد خبر داد و افزود: هدف از اجرای این پروژه، توسعه فضای سبز، افزایش سرانههای خدماتی و ارتقای کیفیت زیستمحیطی این محدوده است.
وی در ادامه به پروژه باغ وزیری در محله گلابدره اشاره کرد و گفت: این پروژه با زیربنایی بالغ بر ۲۵ هزار مترمربع در قالب یک مجتمع فرهنگی، ورزشی، درمانی و پارکینگ عمومی در حال اجراست و با تأمین حدود ۴۰۰ فضای توقف خودرو، بخشی از کمبود پارکینگ این محله را برطرف خواهد کرد.
کمالیزاده با اشاره به پروژه «فرهنگ» در اسلامآباد اظهار داشت: این مجموعه با زیربنای حدود ۱۸ هزار مترمربع بهعنوان مرکز فرهنگی و خدماتی ویژه سالمندان در حال احداث است و خدمات فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و سلامتمحور را به این قشر از شهروندان ارائه خواهد کرد.
وی با تأکید بر اینکه رویکرد مدیریت شهری در بازآفرینی محلات صرفاً نوسازی کالبدی نیست، تصریح کرد: ارتقای کیفیت زندگی، افزایش سرانههای خدماتی، توسعه فضاهای عمومی و ایجاد محلههای تابآور، مهمترین اهداف اجرای این پروژهها به شمار میرود.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات این سازمان در مقاومسازی واحدهای آسیبدیده ناشی از جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: بر اساس مأموریت ابلاغی شهردار تهران، مسئولیت فنی مقاومسازی و بازسازی واحدهای آسیبدیده به سازمان نوسازی واگذار شد و در این چارچوب پروژههایی در مناطق ۱، ۲ و ۱۷ اجرا شد که بخش قابل توجهی از آنها به اتمام رسیده و پروژه مجتمع کوی اساتید نیز تا پایان شهریورماه به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افزود: سازمان نوسازی در کنار اجرای پروژههای بازسازی، با انجام بازدیدهای فنی، تهیه طرحهای مهندسی و ارائه خدمات تخصصی، پشتیبانی لازم را از مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران به عمل آورد.
کمالیزاده در پایان با اشاره به برنامههای بلندمدت سازمان نوسازی شهرداری تهران تصریح کرد: اجرای ۱۸۶ پروژه تجمیع بلوکی در قالب ۵۲ هزار پلاک شهری، یکی از مهمترین برنامههای تحولآفرین این سازمان در حوزه بازآفرینی شهری است. همچنین مناطق ۹، ۱۰ و ۱۱ بهعنوان اولویتهای اصلی نوسازی در دستور کار قرار دارند و با همکاری شهروندان و دستگاههای مسئول، روند اجرای این طرحها با سرعت و جدیت دنبال خواهد شد.
اجرای ۱۸۶ پروژه «محلات الگو» و رفع مشکل اسناد بافتهای فرسوده، فصل تازهای در بازآفرینی پایتخت
مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران با حضور در برنامه «تهران ۲۰» از اجرای مگاپروژه «محلات الگو» در ۱۸۶ نقطه شهر، آغاز پروژه ۷۰ همتی بازآفرینی اسلامآباد، حل مشکل اسناد مالکیت بافتهای فرسوده فاقد سند و اجرای طرحهای گسترده بازآفرینی شهری در مناطق مختلف پایتخت خبر داد.
علیاصغر کمالیزاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران، با حضور در برنامه «تهران ۲۰» با اشاره به وضعیت بافتهای فرسوده پایتخت اظهار کرد: شهر تهران دارای چهار هزار و ۴۲۸ هکتار بافت فرسوده و حدود ۲۵۲ هزار پلاک ثبتی است که به دلیل ریزدانگی، ناپایداری و نفوذپذیری نامناسب، نیازمند اجرای برنامههای جامع بازآفرینی و نوسازی هستند.
نوسازی ۶۳۰ هکتار از بافتهای فرسوده در قالب «محلات الگو»
وی با بیان اینکه مگاپروژه «محلات الگو» بهعنوان مهمترین برنامه تحولآفرین سازمان نوسازی در دستور کار قرار دارد، گفت: این طرح در ۱۸۶ نقطه شهر تهران و در قالب ۵۲ هزار پلاک شهری تعریف شده و حدود ۶۳۰ هکتار از بافتهای فرسوده پایتخت را دربر میگیرد. هدف از تابآوری شهری و توسعه سرانههای خدماتی است.
پروژه ۷۰ همتی «حیاط تهران»؛ الگوی جدید بازآفرینی شهری
کمالیزاده با اشاره به پروژه بازآفرینی اسلامآباد در منطقه ۲ افزود: این پروژه با سرمایهگذاری حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان (۷۰ همت) در حال اجراست و یکی از بزرگترین پروژههای بازآفرینی شهری کشور به شمار میرود. در این طرح، حدود دو هزار واحد مسکونی در قالب الگوی «مسکن کلید به کلید» احداث میشود و ۱۱۷ هکتار از اراضی این محدوده برای ایجاد فضای سبز، خدمات عمومی، فضاهای فرهنگی، گردشگری و تأمین مسکن معوض آزادسازی و ساماندهی خواهد شد.
ورود غیرانتفاعی شهرداری به نوسازی محلات هدف
وی تأکید کرد: شهرداری تهران در پروژههایی مانند اسلامآباد و دهونک با رویکردی غیرانتفاعی وارد عمل شده و هدف اصلی از اجرای این طرحها، ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، رفع محرومیتهای شهری و حل مسائل انباشته محلات هدف بازآفرینی است.
احیای محله تاریخی نفرآباد با معماری ایرانی ـ اسلامی
مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران، بازآفرینی محله تاریخی نفرآباد در منطقه ۲۰ را از دیگر پروژههای شاخص این سازمان برشمرد و گفت: نفرآباد با قدمتی بیش از ۴۰۰ سال، از یک فضای بیدفاع شهری به محلهای با معماری ایرانی ـ اسلامی تبدیل شده است. در این پروژه، ۱۹۹ پلاک تملک و ۳۲ واحد مسکونی با معماری ایرانی ـ اسلامی احداث شده و هفت پروژه خدماتی از جمله بازار میوه و ترهبار، مهدکودک، سرای بانوان و پارکینگ نیز به بهرهبرداری رسیده است که نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی، افزایش امنیت و احیای این محله تاریخی داشته است.
توسعه سرانههای خدماتی با اجرای پروژههای سیمینقلعه، باغ وزیری و «فراهنگ»
کمالیزاده در ادامه از پروژههای سیمینقلعه در دارآباد، باغ وزیری در گلابدره و پروژه فراهنگ در اسلامآباد بهعنوان دیگر پروژههای مهم سازمان یاد کرد و گفت: پروژه فراهنگ با زیربنایی بالغ بر ۱۸ هزار مترمربع، بهعنوان مرکز تخصصی اوقات فراغت سالمندان در حال احداث است و با ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، ورزشی و سلامتمحور، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی سالمندان و افزایش سرانههای خدماتی این محدوده ایفا خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به پروژه سیمینقلعه در محدوده دارآباد افزود: این پروژه با هدف توسعه فضای سبز، افزایش سرانههای خدماتی و ارتقای کیفیت محیط شهری در حال اجراست. همچنین پروژه باغ وزیری در محله گلابدره با زیربنای حدود ۲۵ هزار مترمربع و با کاربری فرهنگی، ورزشی، درمانی و پارکینگ عمومی، بخش مهمی از کمبود فضای پارک خودرو در این محله را برطرف خواهد کرد.
حل مشکل اسناد بافتهای فرسوده با بهرهگیری از ظرفیت ماده ۹ قانون
مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران یکی از مهمترین دستاوردهای این سازمان را حل مشکل اسناد مالکیت در بافتهای فرسوده فاقد سند عنوان کرد و گفت: با همکاری شهرداری تهران، دادگستری استان تهران، ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان تهران و ادارهکل راه و شهرسازی، پس از سالها مشکل اسناد مالکیتی این محدودهها برطرف شد و با بهرهگیری از ظرفیت ماده ۹ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده، اسناد عادی و قولنامهای به اسناد رسمی تکبرگ تبدیل میشوند؛ اقدامی که زمینه نوسازی، سرمایهگذاری و تأمین حقوق مالکانه شهروندان را تسهیل خواهد کرد.
اقدامات سازمان نوسازی در بازسازی واحدهای آسیبدیده
کمالیزاده در بخش دیگری از این برنامه به اقدامات سازمان نوسازی شهرداری تهران در مقاومسازی واحدهای آسیبدیده ناشی از جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: بر اساس مأموریت ابلاغی شهردار تهران، مسئولیت فنی مقاومسازی و بازسازی واحدهای آسیبدیده به سازمان نوسازی واگذار شد و در این چارچوب پروژههایی در مناطق ۱، ۲ و ۱۷ اجرا شد که بخش عمده آنها به پایان رسیده و پروژه مجتمع کوی اساتید نیز تا پایان شهریورماه تکمیل و تحویل خواهد شد.
وی افزود: سازمان نوسازی در کنار اجرای پروژههای بازسازی، با انجام بازدیدهای فنی، تهیه طرحهای مهندسی و ارائه خدمات تخصصی، پشتیبانی لازم را از مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران به عمل آورد.
تداوم نهضت بازآفرینی شهری در محلات هدف
مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران در پایان با تأکید بر اینکه رسالت این سازمان صرفاً نوسازی کالبدی نیست، تصریح کرد: اجرای ۱۸۶ پروژه «محلات الگو» در قالب ۵۲ هزار پلاک شهری، مهمترین برنامه بلندمدت سازمان برای بازآفرینی محلات پایتخت است. همچنین مناطق ۹، ۱۰ و ۱۱ در اولویت اجرای طرحهای نوسازی قرار دارند و با همکاری شهروندان و دستگاههای مسئول، تلاش میکنیم محلههایی ایمن، تابآور، برخوردار از خدمات مناسب و باکیفیت برای شهروندان تهرانی ایجاد کنیم.