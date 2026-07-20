انصارالله یمن محاصره دریایی عربستان سعودی را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - انصارالله يمن پس از تبادل آتش بین دو طرف در هفته گذشته برای اولین بار پس از سال‌ها، تحریم دریایی عربستان سعودی را اعلام کردند.

یحیی سریع، سخنگوی نيروهاى مسلح يمن گفت: «نيروهاى ما بر اساس معادله «چشم در برابر چشم»، تحریم دریایی علیه دشمن سعودی را اعلام می‌کنند که بلافاصله پس از صدور این بیانیه لازم‌الاجرا است.»

وی با بيان اینکه عربستان سعودی نزدیک به ۱۲ سال است که «محاصره کامل بنادر و فرودگاه‌ها را از طریق زمین، دریا و هوا» ادامه می‌دهد، تأکید کرد: «ما حق مردم بزرگ خود را برای پاسخ به محاصره با محاصره و پاسخ به تشدید همه‌جانبه با تشدید همه‌جانبه تأیید می‌کنیم.»

منبع: الجزيره

برچسب ها: انصارالله یمن ، عربستان سعودی
خبرهای مرتبط
وزیر دفاع یمن: آماده اجرای دستورات رهبر ایران هستیم
ناوگان جنگی یا نمایشی: آیا نیروی دریایی آمریکا واقعاً می‌تواند جنگ طولانی با ایران را تحمل کند؟
انصارالله: اگر جنگ شعله‌ور شود، آمریکا بزرگ‌ترین بازنده آن خواهد بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۹
در انتظار بررسی: ۱۱
Iran (Islamic Republic of)
سید احمد
۲۳:۱۳ ۲۹ تير ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی عزیز یدالله فوق ایدیهم حزب‌الله لبنان عراقی یمنی فلسطینی
۲
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۶ ۲۹ تير ۱۴۰۵
ماشاءالله به عمو یحیی که باغیرته.
۳
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۵ ۲۹ تير ۱۴۰۵
خیلی خندیدیم
۹
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۰ ۲۹ تير ۱۴۰۵
احسنت یابرای همه یابرای هیچ کس
۳
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۰ ۲۹ تير ۱۴۰۵
ماشالله، آل سعود و اینها اهل اسلام نیستند آمریکا در آنجا جولان گزيده و احتمالا آتو هم داره
۴
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۰ ۲۹ تير ۱۴۰۵
باب المندب را ببندید عربستان سعودی مثل موش تو دست تون میشه
۴
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۴ ۲۹ تير ۱۴۰۵
ماشاءالله حزب الله،، ماشاءالله انصارالله.... تاکورشودچشم هرآنکس نتوان دید
۴
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۹ ۲۹ تير ۱۴۰۵
آفرین کار درستی کردید اما دیر انجام دادید
۴
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۲ ۲۹ تير ۱۴۰۵
الموت ال سعود
۴
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۹ ۲۹ تير ۱۴۰۵
کاش تو دولت ما هم یکی مثل این بود
۴
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۷ ۲۹ تير ۱۴۰۵
آفرین بر غیرت شما
۳
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۹ ۲۹ تير ۱۴۰۵
احسنت احسنت احسنت سریع و صریح و شجاع
۸
۵۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۳ ۲۹ تير ۱۴۰۵
این درسته حاجی ها هم امسال تامین مالی کردن عربستان را
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۵ ۲۹ تير ۱۴۰۵
خدایاورتان باشد یمنی های دلاور
۹
۵۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۵ ۲۹ تير ۱۴۰۵
ماشاالله یمن قهرمان
۹
۴۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۴ ۲۹ تير ۱۴۰۵
بخیر بگذرد با طناب پوسیده ما
۲۷
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۳ ۲۹ تير ۱۴۰۵
همین طنابی که به زعم وفکر غرب زده ها پوسیده است ارتش های قدرتمند دنیا مثل آمریکا واسرائیل را زمین گیرکرده است ان شاءالله دیری نخواهدبودکه طومارشان برچیده شود
Iran (Islamic Republic of)
یک ایرانی,
۱۹:۵۹ ۲۹ تير ۱۴۰۵
اتفاقا طناب ما انقدرمحکم است که روش میشه حساب بازکرد
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۲۱:۴۹ ۲۹ تير ۱۴۰۵
اشتباهی مثبت دادم
ترکیه تهدید به حمایت هوایی از ایران در برابر طرح موساد کرد
ترامپ تهدید به تلافی کرد
حمله به دو نفتکش یونانی در نزدیکی تنگه هرمز؛ یکی از کشتی‌ها رها شد
قطر خواستار توقف فوری حملات نظامی در منطقه و بازگشت به دیپلماسی شد
حادثه دریایی در آب‌های امارات
دیدار لاوروف با همتای کره شمالی خود در مسکو
ایر فرانس پرواز‌های خود به دبی و ریاض را متوقف کرد
انصارالله: ریاض اراده‌ای برای صلح ندارد
آمریکا از آغاز اولین «مناطق آزمایشی» در جنوب لبنان خبر داد
کانادا از آمریکا و ایران خواست خویشتنداری کنند
آخرین اخبار
ایر فرانس پرواز‌های خود به دبی و ریاض را متوقف کرد
قطر خواستار توقف فوری حملات نظامی در منطقه و بازگشت به دیپلماسی شد
حادثه دریایی در آب‌های امارات
انصارالله: ریاض اراده‌ای برای صلح ندارد
ترامپ تهدید به تلافی کرد
دیدار لاوروف با همتای کره شمالی خود در مسکو
حمله به دو نفتکش یونانی در نزدیکی تنگه هرمز؛ یکی از کشتی‌ها رها شد
ترکیه تهدید به حمایت هوایی از ایران در برابر طرح موساد کرد
آمریکا از آغاز اولین «مناطق آزمایشی» در جنوب لبنان خبر داد
کانادا از آمریکا و ایران خواست خویشتنداری کنند
آمریکا کوبا را به راه‌اندازی کارزار جاسوسی چنددهه‌ای در واشنگتن متهم کرد
برنهام: اولین تماس‌های من با ترامپ و زلنسکی خواهد بود
پیشنهاد مشترک پاکستان و قطر برای کاهش تنش؛ بازگشت ایران و آمریکا به مواضع پیش از ۹ ژوئیه
یمن علیه عربستان محاصره دریایی اعلام کرد
روبیو: سفر رئيس جمهور چين به واشنگتن در ماه سپتامبر طبق برنامه انجام مى شود
خلیل الحیه جانشین یحیی سنوار شد
استارمر رسما از نخست وزيرى انگليس استعفا كرد
حمله پهپادی به یک نفتکش در بندر روسیه
شمار شهدای غزه افزایش یافت
سفر نزدیک نخست‌وزیر عراق با ایران و ترکیه
ترامپ از کانادا غرامت دود آتش‌سوزی خواست
نیویورک تایمز: ممکن است آمریکا ده‌ها مورد از آسیب‌های جنگی را پنهان کرده باشد
نگرانی اروپا از توسعه فناوری‌های مرتبط با سلاح هسته‌ای در آلمان
جو کنت: بپذیرید ایران یک قدرت بزرگ منطقه‌ای شده است
دو شهید و چند زخمی در حمله صهیونیست‌ها به کرانه باختری
گفتگوی ولیعهد عربستان و رئیس جمهور لبنان در مورد آخرین تحولات منطقه‌ای
سیل و رانش زمین در شمال هند دستکم ۲۵ کشته بر جا گذاشت
افزایش شمار تلفات و مجروحان نظامیان آمریکایی در جنگ با ایران
آلمان گرفتار بحران انرژی ناشی از قطع گاز روسیه
نگرانی جمهوری‌خواهان برای انتخابات میان‌دوره‌ای