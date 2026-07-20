انصارالله یمن محاصره دریایی عربستان سعودی را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - انصارالله يمن پس از تبادل آتش بین دو طرف در هفته گذشته برای اولین بار پس از سالها، تحریم دریایی عربستان سعودی را اعلام کردند.
یحیی سریع، سخنگوی نيروهاى مسلح يمن گفت: «نيروهاى ما بر اساس معادله «چشم در برابر چشم»، تحریم دریایی علیه دشمن سعودی را اعلام میکنند که بلافاصله پس از صدور این بیانیه لازمالاجرا است.»
وی با بيان اینکه عربستان سعودی نزدیک به ۱۲ سال است که «محاصره کامل بنادر و فرودگاهها را از طریق زمین، دریا و هوا» ادامه میدهد، تأکید کرد: «ما حق مردم بزرگ خود را برای پاسخ به محاصره با محاصره و پاسخ به تشدید همهجانبه با تشدید همهجانبه تأیید میکنیم.»
منبع: الجزيره