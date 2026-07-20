باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - محققان دانشگاه ملی سئول و دانشگاه سونگ کیون کوان یک پلتفرم مبتنی بر هوش مصنوعی توسعه داده‌اند که قادر به طراحی مواد شیمیایی است که طول عمر نمایشگر‌های QLED را بیش از ۴۰ برابر افزایش می‌دهد.

محققان خاطرنشان کردند که نمایشگر‌های QLED به لطف رنگ‌های پر جنب و جوش و بهره‌وری انرژی، از جمله امیدوارکننده‌ترین فناوری‌های نمایشگر هستند. فرآیند تولید آنها به فناوری رسوب مایع متکی است، به گونه‌ای که یک لایه نازک از نقاط کوانتومی روی سطح زیرلایه اعمال می‌شود. کیفیت تصویر تا حد زیادی به یکنواختی توزیع نقاط در لایه نازک بستگی دارد.

محققان توضیح دادند که یافتن حلال ایده‌آل برای فرآیند تولید قبلاً یک فرآیند آزمون و خطا بود که نیاز به هزینه‌های قابل توجه و آزمایش‌های آزمایشگاهی متعدد داشت. این وضعیت به دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن خواص مایع بر ساختار نهایی فیلم بود. برای غلبه بر این مانع، آنها یک سیستم هوشمند را برای شناسایی رابطه بین خواص حلال (مانند فشار بخار، ویسکوزیته و چگالی) و ساختار فیلم حاصل آموزش دادند.

این سیستم به داده‌های میکروسکوپ اتمی متکی بود که زبری سطح را پس از تبخیر مخلوط اندازه‌گیری می‌کرد. سپس الگوریتم‌ها به صورت معکوس کار کردند: به جای پیش‌بینی نتیجه بر اساس اجزا، آنها خواص فیزیکی دقیقی را که حلال بهینه باید برای دستیابی به یک سطح کاملاً صاف داشته باشد، تعیین کردند.

از آنجایی که هیچ حلال استاندارد واحدی این خواص یکپارچه را ندارد، تیم چندین جزء را طبق راهنمایی هوش مصنوعی ترکیب کرد. هنگامی که این مخلوط پیچیده در یک خط تولید واقعی اعمال شد، راندمان دستگاه‌ها تقریباً دو برابر شد، در حالی که طول عمر آنها بیش از ۴۰ برابر افزایش یافت.

محققان در حال حاضر در حال برنامه‌ریزی برای تطبیق این روش با سایر مواد الکترونیکی هستند که توسعه فناوری‌های جدید را تسریع کرده و نیاز به هزاران آزمایش پرهزینه فیزیک را از بین می‌برد.

منبع: روسیا الیوم