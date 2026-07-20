کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند حرکتی بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - ملیکا برقیزاده، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بازار سرمایه امروز تحت تاثیر مستقیم فضای سیاسی حرکت کرد؛ شاخص کل بورس با افزایش ۵۷ هزار و ۹۳۷ واحدی، معادل ۱.۲۲ درصد رشد کرد و در سطح چهار میلیون و ۸۱۳ هزار و ۴۳۸ واحد قرار گرفت. این رشد نشان میدهد نمادهای شاخصساز نقش موثری در سبزپوشی بازار داشتند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در سوی دیگر، شاخص کل هموزن نیز عملکردی حتی بهتر ثبت کرد و با رشد ۱۹ هزار و ۱۳۸ واحدی معادل ۱.۴۷ درصد، به سطح یک میلیون و ۳۲۰ هزار و ۲۰۷ واحد رسید که نشانهای از مشارکت گستردهتر نمادهای کوچک و متوسط در روند صعودی امروز بود.
برقیزاده بیان کرد: ارزش معاملات بازار به ۲۱ هزار و ۳۳۸ میلیارد تومان رسید و حجم معاملات نیز ۴۳.۷ میلیارد برگه سهم ثبت شد. این سطح از معاملات، نشاندهنده بازگشت نسبی تحرک به بازار است.
او اظهار کرد: از سوی دیگر، سرانه خرید حقیقیها ۱۰۰.۹ میلیون تومان و سرانه فروش ۹۱.۸ میلیون تومان بود که برتری خریداران را تایید میکند. نسبت قدرت خرید نیز در عدد مثبت ۱.۱ قرار گرفت که این موضوع سیگنالی از تقویت سمت تقاضا است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در جریان معاملات امروز، دو هزار و ۹۵۱ میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد؛ رقمی قابل توجه که نشان میدهد بخشی از سرمایههای خارجشده در روزهای گذشته، دوباره به بورس بازگشتهاند.
برقیزاده با اشاره به چشمانداز بازار گفت: با وجود فضای مثبت امروز، واقعیت این است که بازار همچنان به شدت به متغیرهای سیاسی وابسته است. هرچند کاهش تنشها سیگنال مثبتی برای بورس محسوب میشود، اما تا زمانی که این روند بهطور کامل تثبیت نشود و ابهامات برطرف نشود، نمیتوان انتظار شکلگیری یک روند صعودی قدرتمند، پایدار و منطقی را داشت.