تقویت سرمایه در گردش تولید با رشد ۴ برابری استرداد مالیات به تولیدکنندگان

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - تحول در نظام استرداد مالیاتی، یکی از کلیدی‌ترین اقدامات برای بهبود محیط کسب‌وکار در شرایط فعلی است. در اقتصادی که تولیدکنندگان با چالش‌های متعدد ناشی از محدودیت‌های جنگی و نوسانات ارزی دست‌وپنج نرم می‌کنند، آزادسازی منابع محبوس شده در قالب استرداد مالیات بر ارزش افزوده نقش یک منابع مالی راهبردی در جهت تقویت جریان مالی تولید و کمک به رشد نقدینگی در دسترس تولید دارد.

علاوه بر حجم ۲۵ همتی منابع بازگشت داده شده به تولیدکنندگان در ۱۰۰ روز نخست سال جاری و پس از برهه حساس جنگ تحمیلی سوم، کاهش چشمگیر زمان پاسخ‌گویی از دو سال به کمتر از دو ماه، دستاوردی استراتژیک دیگر این اقدام تحولی سازمان امور مالیاتی محسوب می‌شود. در محیطی که سرعت گردش نقدینگی، تعیین‌کننده بقا یا شکست یک بنگاه است، انتظار دو یا حتی چندین ساله برای دریافت ما به تفاوت مالیات پرداخت شده، به معنای ناتوانی تولیدکننده در نوسازی ماشین‌آلات و تأمین مواد اولیه بود. این تقلیل زمان فرآیند اداری رسیدگی به درخواست مودیان به پشتوانه اجرای صورت حساب الکترونیک و سامانه مودیان، نه تنها هزینه‌های فرصت را برای فعالان اقتصادی کاهش می‌دهد، بلکه سطح اطمینان و پیش‌بینی‌پذیری در فضای کسب‌وکار را به طور محسوسی ارتقا می‌بخشد.

در همین رابطه موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امروز اقتصاد ایران بیش از هر مقطع دیگری به تصمیماتی نیاز دارد که مسیر حرکت منابع مالی را به سمت تولید، بازسازی و حفظ فعالیت بنگاه‌ها هدایت کند. در شرایط جنگی، مسئله تولید فقط به رشد اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه با سطح اشتغال، تأمین نیازهای داخلی، ثبات بازار و کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر فشارهای بیرونی پیوند مستقیم دارد.

احمدی تصریح کرد: در همین راستا، سازمان امور مالیاتی با هدف حمایت از بخش تولید، اصلاح فرآیندهای مالیاتی و کاهش بروکراسی اداری، پرداخت فوری درخواست‌های استرداد مالیات بر ارزش افزوده را در دستور کار قرار داده است. سازمان امور مالیاتی نیز با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، توسعه دولت هوشمند، کاهش مراجعات حضوری و تسریع در بررسی پرونده‌ها، تلاش کرده است زمان انتظار مؤدیان برای دریافت مطالبات خود را به حداقل برساند.

وی در رابطه با اهمیت استرداد فوری منابع مالیاتی به تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: این اقدام در شرایط کنونی اقتصاد کشور اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. بسیاری از واحدهای تولیدی امروز بیش از هر زمان دیگری به سرمایه در گردش نیاز دارند. افزایش قیمت مواد اولیه، رشد هزینه‌های حمل‌ونقل، افزایش هزینه انرژی، هزینه‌های دستمزد و سایر هزینه‌های جاری موجب شده است که حتی بنگاه‌های سودآور نیز با کمبود نقدینگی مواجه شوند. در چنین شرایطی، بازگشت سریع مطالبات مالیاتی می‌تواند بخشی از این فشار را کاهش داده و امکان ادامه فعالیت بدون وقفه را فراهم کند.

وی در پایان گفت: رشد ۴ برابری استرداد مالیاتی و کاهش مدت زمان پاسخ‌گویی به مودیان در موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده از دو سال به کمتر از دو ماه، منجر به بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت سرمایه در گردش تولید خواهد شد.