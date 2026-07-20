باشگاه خبرنگاران جوان - از نیمه دوم اردیبهشت ماه سال جاری و همزمان با ابلاغ سقف‌های جدید تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران، تا روز گذشته، ۲۸ تیرماه، بیش از ۳۱هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات ودیعه مسکن به ارزش کلی حدود ۷۷۰۰ میلیارد تومان، پرداخت شده است.

این تسهیلات با هدف حمایت از مستاجران و افزایش توانمندی آنها در بازار اجاره، به افراد واجد شرایط در سراسر نقاط کشور پرداخت می‌شود. آمار‌ها نشان می‌دهد سرعت پرداخت این تسهیلات درشرایط فعلی افزایش یافته که این روند، با فصل جابه‌جایی‌ها همزمان شده است.

پرداخت ۴۰۰هزار وام ودیعه از سال گذشته

آمار‌ها همچنین از پرداخت بیش از ۴۰۰هزار فقره وام ودیعه مسکن مستاجران از نیمه دوم اردیبهشت سال گذشته تاکنون خبر می‌دهد. از تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ تا ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵، مجموعا حدود ۴۰۲ هزار تسهیلات ودیعه مسکن به ارزش کلی حدود ۷۹ همت به مستاجران پرداخت شده است.

۱۶۰ همت وام به مستاجران پرداخت شد

براساس آمار‌های سامانه تم، از ابتدای پرداخت این تسهیلات (سال ۱۴۰۰) تاکنون، حدود ۱۶۰ همت وام اجاره به مستاجران پرداخت شده است. در همین بازه زمانی (سال ۱۴۰۰ تاکنون)، بیش از یک میلیون و ۳۵۶ خانوار مستاجر از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند.

سقف کلی تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران در سال جاری، با ۵۰ درصد افزایش، نسبت به سال گذشته از ۲۰۰ همت به ۳۰۰ همت افزایش یافت. همچنین، با افزایش حدود ۳۰ درصدی، سقف‌های فردی این تسهیلات در سال جاری، به ترتیب برای شهر تهران ۳۶۵ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۲۸۰ میلیون تومان، سایر شهر‌ها ۱۸۵ میلیون تومان و مناطق روستایی ۷۵ میلیون تومان است.

منبع: وزارت راه و شهرسازی