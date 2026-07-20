آمار‌های ثبت شده در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی، از پرداخت ۷۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه به مستاجران طی حدود دو ماه اخیر و افزایش سرعت پرداخت این تسهیلات، خبر می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - از نیمه دوم اردیبهشت ماه سال جاری و همزمان با ابلاغ سقف‌های جدید تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران، تا روز گذشته، ۲۸ تیرماه، بیش از ۳۱هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات ودیعه مسکن به ارزش کلی حدود ۷۷۰۰ میلیارد تومان، پرداخت شده است.

این تسهیلات با هدف حمایت از مستاجران و افزایش توانمندی آنها در بازار اجاره، به افراد واجد شرایط در سراسر نقاط کشور پرداخت می‌شود. آمار‌ها نشان می‌دهد سرعت پرداخت این تسهیلات درشرایط فعلی افزایش یافته که این روند، با فصل جابه‌جایی‌ها همزمان شده است.

پرداخت ۴۰۰هزار وام ودیعه از سال گذشته

آمار‌ها همچنین از پرداخت بیش از ۴۰۰هزار فقره وام ودیعه مسکن مستاجران از نیمه دوم اردیبهشت سال گذشته تاکنون خبر می‌دهد. از تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ تا ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵، مجموعا حدود ۴۰۲ هزار تسهیلات ودیعه مسکن به ارزش کلی حدود ۷۹ همت به مستاجران پرداخت شده است.

۱۶۰ همت وام به مستاجران پرداخت شد

براساس آمار‌های سامانه تم، از ابتدای پرداخت این تسهیلات (سال ۱۴۰۰) تاکنون، حدود ۱۶۰ همت وام اجاره به مستاجران پرداخت شده است. در همین بازه زمانی (سال ۱۴۰۰ تاکنون)، بیش از یک میلیون و ۳۵۶ خانوار مستاجر از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند.

سقف کلی تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران در سال جاری، با ۵۰ درصد افزایش، نسبت به سال گذشته از ۲۰۰ همت به ۳۰۰ همت افزایش یافت. همچنین، با افزایش حدود ۳۰ درصدی، سقف‌های فردی این تسهیلات در سال جاری، به ترتیب برای شهر تهران ۳۶۵ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۲۸۰ میلیون تومان، سایر شهر‌ها ۱۸۵ میلیون تومان و مناطق روستایی ۷۵ میلیون تومان است.

منبع: وزارت راه و شهرسازی 

برچسب ها: راه و شهرسازی ، وام ودیعه مسکن
خبرهای مرتبط
مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن:
نقش سازمان ملی زمین و مسکن در توسعه راه‌ها
مرحله چهارم ثبت‌نام مسکن استیجاری زوج‌های جوان
تقویت نظامند میان صنعت ساختمان و دانشگاه کلید خورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۹ ۲۹ تير ۱۴۰۵
با کارمزد نجومی !!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۱ ۲۹ تير ۱۴۰۵
پس چرا ۵ ساله چیزی ندیدیم؟ همش به خود کارکنان بانک و نزدیکان آنها می رسد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۳ ۲۹ تير ۱۴۰۵
ما که ثبت نام کردیم برا وام ودیعه مسکن هر چقدم میریم بانک میگن بودجه نداریم چیزی به ما اعلام نکردن،پس چرا الکی میگین که بانک ها دارن پرداخت میکنن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۹ ۲۹ تير ۱۴۰۵
از خرداد 404 ثبت نام کردم هنوز هم خبری نشده !!!
400 میلیونی قرض الحسنه سازمان‌های حمایتی ...
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یه وام اشتباه
۱۹:۱۹ ۲۹ تير ۱۴۰۵
هر دم از این باغ...
این وام رو هم با قولنامه سوری میرن میگیرن
خیلی ها شون هم صاحب خونه اند و پول ندار نیستن
۰
۰
پاسخ دادن
۵ هفته سخت برای برق پایتخت؛ خاموشی‌ها چه زمانی به پایان می‌رسد؟+ فیلم
جزئیات پیش فروش بلیت پرواز‌های اربعین اعلام شد
رئیس اتاق اصناف: مالیات‌ستانی باید متناسب با شرایط اقتصادی اصناف باشد
آغاز پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری
وزیر کشاورزی: تحت هر شرایطی موظف به تامین غذای مردم هستیم
کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور در روز سه‌شنبه
لغو ممنوعیت صادرات خرما
سهم ایدرو در پایداری انرژی صنایع؛ هدف‌گذاری ۳۰۰۰ مگاوات برق خورشیدی
ترافیک سنگین در محورهای منتهی به شمال و آزادراه‌های تهران
شناسایی ۵ هزار شرکت فاقد اعتبار در شش ماه اخیر
آخرین اخبار
جزئیات پیش فروش بلیت پرواز‌های اربعین اعلام شد
کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور در روز سه‌شنبه
آغاز پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری
ترافیک سنگین در محورهای منتهی به شمال و آزادراه‌های تهران
سهم ایدرو در پایداری انرژی صنایع؛ هدف‌گذاری ۳۰۰۰ مگاوات برق خورشیدی
۵ هفته سخت برای برق پایتخت؛ خاموشی‌ها چه زمانی به پایان می‌رسد؟+ فیلم
وزیر کشاورزی: تحت هر شرایطی موظف به تامین غذای مردم هستیم
رئیس اتاق اصناف: مالیات‌ستانی باید متناسب با شرایط اقتصادی اصناف باشد
لغو ممنوعیت صادرات خرما
شناسایی ۵ هزار شرکت فاقد اعتبار در شش ماه اخیر
وزیر اقتصاد دستورالعمل حمایت مالی از بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم را ابلاغ کرد
لوازم یدکی برلیانس اصل یا تقلبی؟ بررسی و مقایسه عملی
عرضه کالاهای اساسی در شرایط بحرانی بدون اختلال ادامه دارد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۹ تیر ۱۴۰۵
۷.۷ همت تسهیلات به مستأجران رسید؛ شتاب پرداخت وام ودیعه در دو ماه اخیر
تقویت سرمایه در گردش تولید با رشد ۴ برابری استرداد مالیات به تولیدکنندگان
تقویت تقاضا و ورود پول حقیقی به بازار سهام در روز سبز شاخص کل بورس
مردم‌سازی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر؛ آگاهی‌بخشی و تأمین مالی دو گام اصلی برای جذب سرمایه‌های مردمی
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۹ تیر
عملیات اربعین تا ۲۲ مرداد ادامه دارد
هیچ کدام از سیاست‌های افزایش قیمت بنزین نتیجه خوبی در کشور به همراه نداشته است+ فیلم
افزایش تحویل روزانه شاهین و کوییک / مشتریان تکمیل‌وجه‌شده مشمول افزایش قیمت نیستند
هیچ حمله سایبری به زیرساخت‌های پرداخت کشور نشده است
با مهار تورم و حفظ ثبات مالی، زمینه بازگشت سرمایه‌گذاری و تولید را فراهم می‌کنیم
رشد ۷۱ درصدی اشتغال در بخش معدن طی ۱۲ سال
دارایی ارزشمند با درآمد ماهیانه/ رفع ناترازی انرژی و هدایت اعتبارات بانکی
راه‌اندازی صندوق پروژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر؛ گامی برای مشارکت عمومی در سرمایه‌گذاری انرژی پاک
پذیره‌نویسی صندوق پروژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان مرداد
رشد ۵ درصدی خرید تضمینی برگ سبز چای نسبت به سال قبل/ ۷۰ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد
بازسازی مسیرهای ریلی آسیب‌دیده با سرعت در حال انجام است