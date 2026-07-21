باشگاه خبرنگاران جوان- در روز‌های اخیر، انتشار اخباری درباره هدف قرار گرفتن هواپیما‌های گشت دریایی P-۸ Poseidon آمریکا، بار دیگر این هواپیما را به کانون توجه رسانه‌ها و تحلیلگران نظامی کشاند؛ خبری که سپاه پاسداران اولین بار آن را رسانه‌ای کرد.

این خبر مهم که از سوی سپاه پاسداران مطرح شد، از آن جهت اهمیت دارد که P-۸ یکی از مهم‌ترین دارایی‌های نیروی دریایی ایالات متحده در حوزه شناسایی، مراقبت و رهگیری زیردریایی‌ها به شمار می‌رود. بسیاری از کارشناسان نظامی از این هواپیما با عنوان «چشم و گوش نیروی دریایی آمریکا» یاد می‌کنند؛ زیرا بخش عمده‌ای از مأموریت‌های اطلاعاتی و ضدزیردریایی آمریکا در مناطق راهبردی جهان بر عهده این پرنده پیشرفته است.

هواپیمای P-۸ Poseidon محصول شرکت بوئینگ و نسل جدید هواپیما‌های گشت دریایی آمریکاست که از سال ۲۰۱۳ به صورت رسمی وارد خدمت نیروی دریایی ایالات متحده شد. این هواپیما جایگزین ناوگان قدیمی P-۳ Orion شده و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، توانسته قابلیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی آمریکا را در آب‌های آزاد به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

این هواپیما بر پایه بدنه بوئینگ ۷۳۷ توسعه یافته و با طول ۳۹.۵ متر و دهانه بال ۳۷.۶ متر، یکی از بزرگ‌ترین هواپیما‌های گشت دریایی جهان محسوب می‌شود. حداکثر وزن برخاست آن به ۸۵.۸ تن می‌رسد و می‌تواند با سرعتی معادل ۹۰۷ کیلومتر بر ساعت پرواز کند. چنین مشخصاتی به P-۸ اجازه می‌دهد در مدت زمانی کوتاه، مناطق وسیعی از اقیانوس‌ها را پوشش داده و اطلاعات مورد نیاز فرماندهان نظامی را جمع‌آوری کند.

آن چه P-۸ را از بسیاری از هواپیما‌های مشابه متمایز می‌کند، مجموعه پیشرفته حسگرها، رادار‌ها و سامانه‌های شناسایی آن است. این تجهیزات قادرند شناور‌های سطحی، زیردریایی‌ها و حتی تغییرات محیطی در سطح دریا را رصد کرده و اطلاعات را به‌صورت لحظه‌ای به مراکز فرماندهی منتقل کنند. به همین دلیل، این هواپیما نقش کلیدی در آگاهی محیطی نیرو‌های دریایی آمریکا ایفا می‌کند.

یکی از اصلی‌ترین مأموریت‌های P-۸، جنگ ضدزیردریایی است. این هواپیما با حمل انواع حسگر‌های صوتی، بویه‌های سونار و تجهیزات پیشرفته رهگیری، می‌تواند موقعیت زیردریایی‌ها را شناسایی و حرکت آنها را دنبال کند. در صورت لزوم نیز قابلیت حمل تسلیحات ویژه مقابله با زیردریایی‌ها را دارد؛ قابلیتی که آن را به یکی از مؤثرترین ابزار‌های آمریکا برای کنترل تحرکات زیرسطحی تبدیل کرده است.

علاوه بر عملیات ضدزیردریایی، P-۸ در حوزه جنگ ضدشناور نیز نقش فعالی دارد. این هواپیما قادر است کشتی‌ها و شناور‌های نظامی را در فواصل دور شناسایی کرده و اطلاعات دقیق آنها را برای اجرای عملیات‌های دریایی در اختیار یگان‌های رزمی قرار دهد. این ویژگی به‌ویژه در مناطق پرتردد و راهبردی مانند خلیج فارس، دریای عمان، دریای چین جنوبی و اقیانوس آرام اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

جمع‌آوری اطلاعات و جاسوسی یکی دیگر از مأموریت‌های کلیدی این هواپیماست. P-۸ با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و اپتیکی خود، اطلاعات ارزشمندی از تحرکات نظامی، مسیر حرکت شناور‌ها و فعالیت‌های دریایی کشور‌های مختلف گردآوری می‌کند. این اطلاعات در برنامه‌ریزی عملیات‌های دریایی و ارزیابی تهدیدات احتمالی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

این هواپیما به غیر از دو خلبان، دارای پنج خدمه و اپراتور دستگاه‌های راداری و تسلیحاتی است. از جمله ویژگی‌های این هواپیما، قابلیت‌های جاسوسی آن است که می‌تواند تمام اطلاعات جمع آوری شده را برای واحد‌های ارتش آمریکا مانند ستاد‌های فرماندهی، ناوها، بالگرد‌های ضد زیردریایی و زیردریایی‌ها ارسال کند.

از دیگر وظایف این هواپیما می‌توان به مأموریت‌های مراقبتی و گشت دریایی اشاره کرد. P-۸ قادر است ساعت‌ها بر فراز آب‌های آزاد پرواز کرده و هرگونه فعالیت غیرعادی را ثبت کند. این قابلیت نه تنها در مأموریت‌های نظامی بلکه در کنترل خطوط کشتیرانی، مقابله با قاچاق دریایی و نظارت بر امنیت آبراه‌های بین‌المللی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نقش این هواپیما تنها به مأموریت‌های رزمی محدود نمی‌شود. P-۸ در عملیات جست‌و‌جو و نجات نیز کاربرد گسترده‌ای دارد. در حوادث دریایی، سقوط هواپیما‌ها یا وقوع بلایای طبیعی، این هواپیما می‌تواند با استفاده از تجهیزات پیشرفته خود محل افراد یا شناور‌های آسیب‌دیده را شناسایی کرده و اطلاعات لازم را در اختیار نیرو‌های امدادی قرار دهد.

کارشناسان نظامی معتقدند دلیل شهرت P-۸ به عنوان «چشم و گوش آمریکا» مجموعه توانایی‌های اطلاعاتی و نظارتی آن است. این هواپیما عملاً اولین حلقه در زنجیره کشف، شناسایی و رهگیری اهداف دریایی محسوب می‌شود و بدون اطلاعات آن، بخش مهمی از عملیات‌های دریایی آمریکا با دشواری بیشتری انجام خواهد شد.

به همین دلیل، هرگونه هدف قرار گرفتن یا از کار افتادن این هواپیما، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها پیدا می‌کند. با این حال، اهمیت P-۸ Poseidon باعث شده این هواپیما همواره در صدر اهداف بالقوه سامانه‌های پدافندی و نیرو‌های دریایی کشور‌های رقیب آمریکا قرار داشته باشد. حضور مستمر آن در مناطق حساس جهان نیز احتمال مواجهه با تهدیدات مختلف را افزایش داده است.

در مجموع، P-۸ Poseidon یکی از مهم‌ترین دارایی‌های اطلاعاتی و عملیاتی نیروی دریایی آمریکا به شمار می‌رود. ورود آن به خدمت در سال ۲۰۱۳ نقطه عطفی در نوسازی ناوگان گشت دریایی ایالات متحده بود و امروز این هواپیما با سرعت بالا، برد عملیاتی مناسب، تجهیزات پیشرفته شناسایی و توان اجرای مأموریت‌های متنوع، نقشی اساسی در راهبرد دریایی آمریکا ایفا می‌کند.

از شناسایی و پایش دریا‌ها گرفته تا جنگ ضدزیردریایی، مقابله با شناور‌های دشمن، جمع‌آوری اطلاعات، مراقبت دریایی و عملیات جست‌و‌جو و نجات، همگی بخشی از وظایفی هستند که بر عهده این هواپیما قرار دارد. به همین دلیل، هر تحول مرتبط با P-۸ Poseidon، چه در حوزه عملیاتی و چه در عرصه اخبار و تحولات منطقه‌ای، همواره مورد توجه تحلیلگران نظامی و رسانه‌های بین‌المللی قرار می‌گیرد.