مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی، از اعزام سه تیم امدادی این جمعیت برای مشارکت در پوشش امدادی مراسم اربعین حسینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حمید محبوبی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: همزمان با فرا رسیدن ایام اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و در راستای اجرای برنامه‌های آمادگی و خدمت‌رسانی به زائران، روز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵، سه تیم امدادی متشکل از ۶ نجاتگر به همراه ۳ دستگاه آمبولانس، به کشور عراق اعزام شدند.

محبوبی افزود: این تیم‌های عملیاتی با استقرار در شهرهای مقدس نجف اشرف و کربلای معلی، در قالب پوشش امدادی مراسم عظیم اربعین حسینی، به ارائه خدمات امدادی و درمانی به زائران خواهند پرداخت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای امدادی استان خاطرنشان کرد: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) افتخاری بزرگ برای امدادگران هلال‌احمر است و تمامی توان و ظرفیت این جمعیت برای ارائه خدمات مطلوب، ایمن و به‌موقع در ایام اربعین به کار گرفته شده است.

برچسب ها: اعزام تیم ، هلال الدین هلال
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