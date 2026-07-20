امروز در گُسترِهٔ فارس رعدوبرق پراکنده مهمان است، از فردا تا چهارشنبه، گرمای سوزان بر استان سایه می‌اندازد؛ و از پنجشنبه، دمای هوا تا حدودی پایین می‌آید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - محمد علیزاده، رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی استان فارس، اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی الگو‌های هواشناسی، امروز دوشنبه طی ساعت‌های بعد از ظهر در برخی مناطق از نیمه جنوبی رشد ابر و احتمال رعد و برق یا بارش پراکنده وجود دارد.

او ادامه داد: از فردا سه شنبه تا پایان هفته در نوار جنوبی و جنوب شرق استان طی ساعت‌های بعد از ظهر آسمان کمی ابری و در سایر مناطق استان اغلب آسمانی صاف پیش بینی می‌شود.

علیزاده ادامه داد: به لحاظ شرایط دمایی؛ امروز دوشنبه روند تغییرات دمایی افزایشی است.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی استان فارس، با بیان اینکه سه شنبه و چهارشنبه گرمای هوا کماکان پایدار است، افزود: پنج شنبه و جمعه از شدت گرمای هوا قدری کاسته می‌شود.

برچسب ها: وضعیت آب و هوا ، هواشناسی ، گرمای هوا ، رعد و برق
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