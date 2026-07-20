امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۸۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۸۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۸ میلیون و ۲۴۸ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید.

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۸۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 
سکه طرح قدیم ۱۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
نیم سکه ۹۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۲۷ میلیون تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۸ میلیون و ۲۴۸ هزار تومان 
طلای ۲۴ عیار ۲۴ میلیون و ۳۲۹ هزار تومان 

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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