باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۸۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۸ میلیون و ۲۴۸ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۸۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۹۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۲۷ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۸ میلیون و ۲۴۸ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۲۴ میلیون و ۳۲۹ هزار تومان