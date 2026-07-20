باشگاه خبرنگاران جوان - ثبتنام داوطلبان انتخابات ریاست فدراسیون ژیمناستیک از شنبه هفته جاری آغاز شده و خنارینژاد یکی از چهرههای شناختهشدهای است که وارد رقابت انتخاباتی این فدراسیون شده است.
خنارینژاد در دوران قهرمانی خود افتخارات ارزشمندی را برای ژیمناستیک ایران به دست آورد که از جمله مهمترین آنها میتوان به مدال طلای جام جهانی ۲۰۱۰ و مدال برنز قهرمانی آسیا در سال ۲۰۱۷ اشاره کرد.
وی پس از پایان دوران قهرمانی نیز در بخش مدیریتی ژیمناستیک فعالیت داشته و به مدت چهار سال ریاست هیات ژیمناستیک استان مازندران را بر عهده داشت.
گفته میشود هادی خنارینژاد جدیترین گزینههای ریاست فدراسیون ژیمناستیک در انتخابات پیشرو به شمار میرود.