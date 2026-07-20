ملی‌پوش اسبق ژیمناستیک ایران با حضور در محل فدراسیون ژیمناستیک، برای حضور در انتخابات ریاست این فدراسیون ثبت‌نام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست فدراسیون ژیمناستیک از شنبه هفته جاری آغاز شده و خناری‌نژاد یکی از چهره‌های شناخته‌شده‌ای است که وارد رقابت انتخاباتی این فدراسیون شده است.

خناری‌نژاد در دوران قهرمانی خود افتخارات ارزشمندی را برای ژیمناستیک ایران به دست آورد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به مدال طلای جام جهانی ۲۰۱۰ و مدال برنز قهرمانی آسیا در سال ۲۰۱۷ اشاره کرد.

وی پس از پایان دوران قهرمانی نیز در بخش مدیریتی ژیمناستیک فعالیت داشته و به مدت چهار سال ریاست هیات ژیمناستیک استان مازندران را بر عهده داشت.

گفته می‌شود هادی خناری‌نژاد جدی‌ترین گزینه‌های ریاست فدراسیون ژیمناستیک در انتخابات پیش‌رو به شمار می‌رود.

برچسب ها: فدراسیون ژیمناستیک ، ژیمناستیک ، هادی خناری نژاد
خبرهای مرتبط
جهت شرکت در رقابت‌های قهرمانی آسیا؛
تیم ملی ژیمناستیک هنری ایران بامداد امروز راهی چین شد
ورود مدیران سفارشی به انتخابات ژیمناستیک ممنوع
ژیمناستیک هنری قهرمانی آسیا؛ مدال برنز بر گردن احمدکهنی
اسبقیان سرپرست فدراسیون ژیمناستیک شد!
بانوان ژیمناست ایران تاریخ ساز شدند
پس از تجربه موفق دبیر و ساعی در کشتی و تکواندو؛
چه کسی باید رئیس فدراسیون ژیمناستیک شود؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کوین کیگان اسطوره باشگاه لیورپول درگذشت
ابهام در وضعیت ماشاریپوف؛ احتمال خروج نام ستاره از لیست استقلال برای جذب بازیکن جدید
قرارداد عمری با پرسپولیس تمدید شد
مشکل زمین تمرین استقلال همچنان پابرجاست
اسبقیان: استعدادیابی نابینایان با جدیت دنبال می‌شود
آخرین اخبار
کوین کیگان اسطوره باشگاه لیورپول درگذشت
اسبقیان: استعدادیابی نابینایان با جدیت دنبال می‌شود
قرارداد عمری با پرسپولیس تمدید شد
ابهام در وضعیت ماشاریپوف؛ احتمال خروج نام ستاره از لیست استقلال برای جذب بازیکن جدید
مشکل زمین تمرین استقلال همچنان پابرجاست
تکواندوی ایران ۵ طلا در کره گرفت
تلاش استقلال برای فسخ توافقی بدون شکایت با نازون
هدف ما افتخارآفرینی در ناگویا و لس‌آنجلس است + فیلم
خناری‌نژاد نامزد انتخابات ریاست فدراسیون ژیمناستیک شد
وحید کاظمی داور دیدار پلی آف لیگ برتر شد
جایزه بازی جوانمردانه جام جهانی به هلند رسید + عکس
پایان اردوی تیم ملی جوانان در ترکیه با تساوی مقابل ایغدیر
رسمی؛ سهرابیان به سپاهان پیوست
جهانگیری به مدال برنز صد متر آزاد شنای قهرمانی آسیا رسید
واحد معاینات دهان و دندان آکادمی ملی المپیک راه‌اندازی شد
طباطبایی رئیس فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم بینایان شد
پزشکیان: شادمانی ملت اسپانیا شادمانی ملت ایران است
تبریک قالیباف به روسای مجالس اسپانیا به‌مناسبت قهرمانی در جام جهانی فوتبال
وقتی حق و باطل در زمین سبز تعیین تکلیف شد
واکنش ایران به قهرمانی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶
وقتی بهترین بازیکن جهان ترامپ را از روی صحنه بیرون کرد+ فیلم
رتبه رامین رضاییان در پایان جام جهانی ۲۰۲۶
کم محلی دروازه بان تیم اسپانیا به ترامپ+ فیلم
ترین‌های جام ۲۰۲۶/ ماتادور ها جوایز را درو کردند
بازدید وزیر ورزش و جوانان از ۵ فدراسیون/ توجه خاص به بیماری های خاص
طارمی به اردوی المپیاکوس رسید
گزینه های مدنظر پرسپولیس برای جایگزینی میلاد محمدی
نسل سازی، تنها راه رستگاری در جام ملت‌ها است
انتظار استعفای قلعه نویی را داشتیم/ آینده فوتبال ایران مثل بازار آشفته است