رئیس جدید فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان، کسب نتایج درخشان در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا و پارالمپیک لس‌آنجلس را مهم‌ترین اولویت این فدراسیون عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- سید حسن طباطبایی پس از انتخاب به عنوان رئیس فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان، با قدردانی از اعتماد اعضای مجمع، ابراز امیدواری کرد بتواند پاسخگوی این اعتماد باشد و با همراهی جامعه ورزش نابینایان، مسیر موفقیت این فدراسیون را هموار کند.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی فدراسیون گفت: تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت تا با حضوری قدرتمند در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا و پارالمپیک لس‌آنجلس، دل مردم ایران را شاد کنیم. انگیزه و اشتیاقی که در میان ورزشکاران و خانواده این رشته وجود دارد، نویدبخش آینده‌ای روشن است.

رئیس جدید فدراسیون همچنین از توسعه زیرساخت‌ها به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود یاد کرد و افزود: برنامه‌های مشخصی برای تأمین و تجهیز زمین‌های تمرینی داریم و امیدواریم با حمایت وزارت ورزش و جوانان و نگاه ویژه وزیر به ورزش‌های پارالمپیکی، بتوانیم امکانات مناسبی را برای ورزشکاران فراهم کنیم.

طباطبایی در پایان با تأکید بر همدلی و استفاده از همه ظرفیت‌ها خاطرنشان کرد: در‌های فدراسیون به روی همه دلسوزان ورزش نابینایان باز خواهد بود و از ایده‌ها و برنامه‌های تمامی نامزد‌های حاضر در انتخابات برای پیشرفت این رشته استقبال می‌کنیم. 

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برچسب ها: حسن طباطبایی ، ناگویا
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۰ ۲۹ تير ۱۴۰۵
خیلی جالبه از فدراسیون کاراته برداشتن گذاشتن فدراسیون نابیناییان. قحط الرجال
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