باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- سید حسن طباطبایی پس از انتخاب به عنوان رئیس فدراسیون ورزشهای نابینایان و کمبینایان، با قدردانی از اعتماد اعضای مجمع، ابراز امیدواری کرد بتواند پاسخگوی این اعتماد باشد و با همراهی جامعه ورزش نابینایان، مسیر موفقیت این فدراسیون را هموار کند.
وی با اشاره به برنامههای پیشروی فدراسیون گفت: تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت تا با حضوری قدرتمند در بازیهای پاراآسیایی ناگویا و پارالمپیک لسآنجلس، دل مردم ایران را شاد کنیم. انگیزه و اشتیاقی که در میان ورزشکاران و خانواده این رشته وجود دارد، نویدبخش آیندهای روشن است.
رئیس جدید فدراسیون همچنین از توسعه زیرساختها به عنوان یکی از اولویتهای اصلی خود یاد کرد و افزود: برنامههای مشخصی برای تأمین و تجهیز زمینهای تمرینی داریم و امیدواریم با حمایت وزارت ورزش و جوانان و نگاه ویژه وزیر به ورزشهای پارالمپیکی، بتوانیم امکانات مناسبی را برای ورزشکاران فراهم کنیم.
طباطبایی در پایان با تأکید بر همدلی و استفاده از همه ظرفیتها خاطرنشان کرد: درهای فدراسیون به روی همه دلسوزان ورزش نابینایان باز خواهد بود و از ایدهها و برنامههای تمامی نامزدهای حاضر در انتخابات برای پیشرفت این رشته استقبال میکنیم.