کارگردان باسابقه کشورمان این روز‌ها در شهرک سینمایی نور مشغول فیلمبرداری تازه‌ترین اثر خود، «نگین ارباب» به سفارش مرکز سیمافیلم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نام محمدحسین لطیفی که به میان می‌آید، بسیاری بی‌اختیار به یاد آثار ماندگار او در ژانر‌های مختلف، از طنز تا تاریخی و دفاع مقدس می‌افتند که جایگاه ویژه‌ای در تلویزیون ایران دارد.

حالا این کارگردان باسابقه، این روز‌ها در شهرک سینمایی نور مشغول فیلمبرداری تازه‌ترین اثر خود، «نگین ارباب» به سفارش مرکز سیمافیلم است؛ سریالی عاشورایی و تاریخی که روایتی از وزگار پس از واقعه کربلا را به تصویر می‌کشد و به مبارزه پنهان جریان حق در دوران حکومت اموی می‌پردازد.

لطیفی این روزها همراه گروه تولید، صحنه‌های این مجموعه را در شهرک نور مقابل دوربین می‌برد؛ اثری که از هم‌اکنون یکی از پروژه‌های مهم تاریخی تلویزیون به شمار می‌رود.

برچسب ها: محمدحسین لطیفی ، تلویزیون
خبرهای مرتبط
ضرغامی: درباره «آدم برفی» و «مربای شیرین» اشتباه کردم/ چرا مریلا زارعی جایزه نگرفت؟
هنرمندانی که در سال ۱۴۰۴ از میان ما رفتند
محمدی: تولید بخشی از مسیر فیلمسازی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جنگ آب، تاریخ شفاهی فرماندهان مهندسی رزمی در عملیات‌های آب خاکی دوران دفاع مقدس
وزیر فرهنگ، روایت‌های کودکان شهید میناب را به وزرای شانگهای اهدا کرد
آخرین اخبار
جنگ آب، تاریخ شفاهی فرماندهان مهندسی رزمی در عملیات‌های آب خاکی دوران دفاع مقدس
وزیر فرهنگ، روایت‌های کودکان شهید میناب را به وزرای شانگهای اهدا کرد
شیراز آماده میزبانی آیین پایانی دهمین کنگره ملی شعر ایثار
مستند «خواژن» در جشنواره بلغارستانی اکران شد
«ماهی در قلاب» به صید جایزه بهترین بازیگر مرد رسید
محمدحسین لطیفی با «نگین ارباب» به تلویزیون بازگشت
حمید لولایی: برای «زیر آسمان شهر ۴» دعوتم کردند، اما نپذیرفتم + فیلم
اجرای تئاتر اربعین امسال فقط به دو زبان فارسی و عربی/ تئاتر اربعین را به اتحادیه هنرمندان جهان اسلام تبدیل می‌کنیم
رادیو اربعین مرجع رسمی اخبار ستاد مرکزی اربعین است
خاویر باردم: رفتار آمریکا با تیم ملی فوتبال ایران زشت بود + فیلم
نوجوانی که یک خبرنگار خارجی را وادار به رعایت حجاب کرد، قهرمان یک سریال می‌شود
برنامه‌سازان از شبکه‌های مختلف راهی جنوب شدند تا روایتگر شرایط جنگ در این مناطق باشند
شبنم قربانی «درنای طلایی» شانگهای را گرفت؛ جایزه به کودکان میناب تقدیم شد
روایت مستند سارا طالبیان از زخم‌های روانی کودکان میناب
پویش «تو قهرمان منی» به ۵۰۰ اجرای میدانی رسید
درآمد ۱۶ میلیارد تومانی جام جهانی ۲۰۲۶ برای سینما‌های کشور
تجمعات مردم مهمترین و بزرگترین مولفه امنیت ملی است
برای تحقق آرزوی رهبری باید محافل قرآنی توسعه پیدا کند
اگر می‌خواهید خدا با شما سخن بگوید، قرآن بخوانید + فیلم