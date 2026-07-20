باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - آینده داکنز نازون، مهاجم اهل هائیتی تیم فوتبال استقلال، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و این بازیکن تمایلی به ادامه همکاری با آبی‌پوشان برای فصل آینده ندارد. نازون که در نقل‌وانتقالات تابستانی به استقلال پیوسته بود، پس از بررسی شرایط خود تصمیم گرفته از جمع شاگردان سهراب بختیاری‌زاده جدا شود و به همین دلیل مذاکرات اولیه برای پایان همکاری میان طرفین آغاز شده است.

پیگیری‌ها حاکی از آن است که مدیر برنامه‌های این مهاجم طی روز‌های اخیر رایزنی‌های خود را با مدیران باشگاه استقلال آغاز کرده تا راهکاری برای فسخ توافقی قرارداد پیدا شود. هدف اصلی این مذاکرات، جدایی بدون ایجاد پرونده حقوقی و شکایت در مراجع بین‌المللی است تا هم باشگاه و هم بازیکن بدون پرداخت هزینه‌های سنگین وارد مسیر جدید شوند.

در شرایطی که نازون علاقه‌ای به ادامه حضور در استقلال ندارد، مدیران این باشگاه نیز ترجیح می‌دهند پرونده همکاری با این بازیکن بدون حاشیه بسته شود؛ چرا که تشکیل پرونده در فیفا می‌تواند تبعات مالی و حقوقی برای هر دو طرف به همراه داشته باشد. به همین دلیل، مذاکرات با محوریت دستیابی به توافقی دوجانبه ادامه دارد.

از سوی دیگر، گفته می‌شود مدیر برنامه‌های نازون همزمان در حال بررسی پیشنهاد‌های احتمالی از چند باشگاه خارجی است تا در صورت نهایی شدن جدایی از استقلال، این مهاجم بتواند در سریع‌ترین زمان ممکن تیم جدید خود را معرفی کند.

با وجود ادامه مذاکرات، هنوز توافق نهایی میان طرفین حاصل نشده و انتظار می‌رود طی روز‌های آینده با برگزاری جلسات بیشتر، وضعیت نهایی نازون مشخص شود. در صورتی که توافقی میان بازیکن و باشگاه حاصل نشود، احتمال ورود پرونده به مسیر حقوقی نیز وجود خواهد داشت، هرچند هر دو طرف در تلاش هستند این همکاری با توافقی دوستانه و بدون شکایت به پایان برسد.