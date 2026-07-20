فیلم مشترک ایران و تاجیکستان «ماهی در قلاب» با ادامه موفقیت‌های بین‌المللی خود، در جشنواره فیلم کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای جایزه بهترین بازیگر مرد را برای دو بازیگر اصلی‌اش کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم سینمایی مشترک ایران و تاجیکستان با عنوان «ماهی در قلاب» در چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) که در شهر چولپون آتای قرقیزستان برگزار شد، با کسب جایزه بهترین بازیگر مرد برای دو بازیگر اصلی خود، حضور موفقی را رقم زد. 

به نقل از آسیا پلاس و موسسه دولتی «تاجیک فیلم»، «خورشید مصطفی اف» و «عبدالله عبدالرحیم زاده» بازیگران نقش های اصلی فیلم «ماهی در قلاب» با رای هیات داوران بین المللی، به صورت مشترک عنوان بهترین بازیگر مرد را از آن خود کردند.

این فیلم محصول مشترک موسسه دولتی «تاجیک فیلم»، شرکت داو فیلم «Dov Film» تاجیکستان و دو شرکت ایرانی آی فیلم و سیکاپ فیلم (iFilm» و SiKAAP) است و «محی الدین مظفر» کارگردانی آن را بر عهده داشته است. این همکاری مشترک، نمونه ای از گسترش تعاملات فرهنگی و سینمایی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان به شمار می رود.

آیین اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مرکز فرهنگی «روح اردو» شهر چولپون آتا برگزار شد. این رویداد چهار روزه با حضور فیلمسازان، کارگردانان، بازیگران، فیلمنامه نویسان و تهیه کنندگان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، علاوه بر نمایش آثار سینمایی، میزبان نشست های تخصصی، میزگردها و برنامه های حرفه ای با هدف توسعه همکاری های سینمایی و فرهنگی میان کشورهای عضو بود.

فیلم «ماهی در قلاب» داستان «دالر»، پسربچه ۱۰ ساله ای را روایت می کند که در یک مدرسه شبانه روزی زندگی می کند و همراه مردی قمارباز به نام «صمد» سفری طولانی از شمال تا جنوب تاجیکستان را برای یافتن مادرش آغاز می کند. این سفر، علاوه بر جستجوی مادر، روایتگر تحول درونی شخصیت ها و مفاهیمی چون آزادی، کرامت انسانی و معنای زندگی است که با بهره گیری از زبان نمادین و عناصر هنری به تصویر کشیده شده است.

این فیلم پیش از این نیز موفقیت های متعددی در جشنواره های بین المللی کسب کرده است. «ماهی در قلاب» در سال ۲۰۲۴ جایزه بزرگ دومین جایزه ملی سینمای تاجیکستان موسوم به «تاج سامان» را به دست آورد و امسال نیز عنوان بهترین فیلم جشنواره بین المللی فیلم زابایکالیه روسیه را کسب کرد. این اثر تاکنون در هفت جشنواره بین المللی حضور یافته و موفق به کسب شش جایزه شده است.

کارشناسان، تولید مشترک «ماهی در قلاب» را نمونه ای موفق از همکاری های فرهنگی و هنری میان ایران و تاجیکستان می دانند؛ همکاری هایی که با تکیه بر اشتراکات تاریخی، تمدنی و زبانی دو کشور، می تواند زمینه ساز توسعه تولیدات مشترک سینمایی و تقویت دیپلماسی فرهنگی در منطقه باشد.

برچسب ها: جشنواره بین المللی ، سازمان همکاری شانگهای
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