باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - منابع دولتی پاکستان روز دوشنبه به آناتولی گفتند که یک پیشنهاد مشترک کاهش تنش توسط پاکستان و قطر، از آمریکا و ایران خواسته است تا «به عنوان گام نخست» برای ازسرگیری مذاکرات متوقفشده برای پایان دائمی جنگ چندماهه خود، به مواضع پیش از ۹ ژوئیه بازگردند.
منابع افزودند که این پیشنهاد که توسط اسلامآباد و دوحه پس از «مشورت با شرکای منطقهای» تهیه شده است، از هر دو طرف خواسته است تا به مواضعی که قبل از آغاز درگیریهای جدید داشتند، بازگردند.
ایران روز دوشنبه تأیید کرد که پیشنهاداتی را از سوی میانجیگران برای کاهش تنشها دریافت کرده و در حال بررسی آنهاست و در عین حال بر تعهد خود به دیپلماسی در میان تبادل آتش بین واشنگتن و تهران تأکید کرد.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست خبری گفت که میانجیگران برای جلوگیری از تشدید بیشتر تلاش میکنند و پیشنهاداتی را به تهران منتقل کردهاند.
بقائی گفت: «ما پیشنهادات را از طریق میانجیگران دریافت کردهایم، اما در این مرحله در مورد جزئیات آنها بحث نخواهیم کرد.»
اظهارات او در حالی مطرح میشود که تبادلات نظامی بین ایران و آمریکا با وجود تفاهمنامهای با میانجیگری پاکستان که ماه گذشته برای پایان دادن به درگیری و دستیابی به توافق صلح پایدار امضا شد، ادامه دارد. با این حال، تنشها هفته گذشته بر سر تنگه هرمز دوباره تشدید شد.
یک منبع پاکستانی نزدیک به تلاشهای میانجیگری گفت: «بازگشت به موضع پیش از ۹ ژوئیه اولین گام برای توقف درگیریهای شدید و هموار کردن راه برای ازسرگیری مذاکرات در اسلامآباد یا دوحه خواهد بود.»
به گفته منابع، بر اساس این پیشنهاد، ایران «بلافاصله» تنگه هرمز را بازگشایی خواهد کرد، در حالی که آمریکا به محاصره بنادر ایران پایان داده و تحریمهای فروش نفت ایران را لغو خواهد کرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، هفته گذشته پس از حملات ایران به سه کشتی تجاری در تنگه هرمز در تاریخ ۹ ژوئیه، محاصره و بازگرداندن تحریمهای مرتبط با نفت را اعلام کرد.
منابع همچنین گفتند که واشنگتن و تهران در صورت موافقت، «بلافاصله» مذاکرات متوقفشده را از سر خواهند گرفت و اجرای آتشبس در جنوب لبنان در صدر دستور کار قرار خواهد گرفت.
نقض مداوم آتشبس توسط نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان و غزه، مانع اصلی اجرای تفاهمنامه امضا شده در تاریخ ۱۷ ژوئن بوده است که هدف آن پایان دادن به درگیری نظامی و هموار کردن راه برای توافق صلح پایدار بود.
ترامپ همچنین اعلام کرد که این تفاهمنامه «تمام شده» است و عملاً به توافق پایان داد و دور جدیدی از رویارویی نظامی را آغاز کرد.
منابع پاکستانی گفتند که میانجیگران به پاسخ «مثبت» از هر دو طرف امیدوار هستند و انتظار دارند مذاکرات «به زودی» از سر گرفته شود.
منبع: آناتولی