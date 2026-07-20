باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از مشاور رسانهای پروژه، مستند کوتاه «خواژن» به تهیهکنندگی پویا طالبنیا و کارگردانی حدیث مرادی و پریسا عبداللهی، به بخش رسمی ششمین دوره جشنواره بینالمللی مستند Rhodope International Documentary Film Fest (RIFE) راه یافته و در این جشنواره اکران شد. این رویداد از ۹ تا ۱۲ جولای ۲۰۲۶ (۱۸ تا ۲۱ تیر) در شهر صوفیه بلغارستان برگزار شد.
این مستند بازگو کننده آئین کهن استان کردستان در میراث جهانی هورامان است که مردم این دیار هزاران سال آن را حفظ کرده و بر اساس اعتقادات دینی و باورهای محلی خود در پاسداشت آن کوشیده اند و می توان نمونه های آن را در تمدن های باستانی همچون یونان، بین النهرین و روم مشاهده کرد.
جشنواره RIFE یکی از رویدادهای تخصصی سینمای مستند در منطقه بالکان به شمار میرود که با تمرکز بر آثار مستند مستقل و روایتهای اجتماعی و انسانی، هر ساله میزبان فیلمسازانی از کشورهای مختلف جهان است. این جشنواره با هدف احیای سنت یکی از مهمترین رویدادهای تاریخی سینمای مستند بلغارستان شکل گرفته و علاوه بر نمایش فیلمها، نشستهای تخصصی، کارگاههای آموزشی، تجربههای واقعیت مجازی (VR) و برنامههای گفتگوی حرفهای میان فیلمسازان و مخاطبان را برگزار میکند.
از دیگر عوامل این مستند میتوان به تحقیق و پژوهش: پویا طالبنیا و حدیث مرادی، مشاور علمی و نویسنده نریشن: نجمالدین جباری، فیلمبردار: زانیار لطفی، تصویر هوایی: سعید حسن راشدی، دستیاران فیلمبردار: سوران رحیمی و میلاد بهرامی، تدوین: عماد خدابخش، دستیار تدوین: فاطمه نوروزی، صدابردار: امید کرمی، مدیر تولید: اقبال مروتی، برنامهریز: کیوان بینیاز، طراح صحنه: حدیث مرادی و پریسا عبداللهی، طراح لباس: هیدا صادقیان، حدیث مرادی و پریسا عبداللهی، عکاس: عرفان کرمی، ویرایشگر صدا و طراح صدا: آرش قاسمی، اصلاح رنگ: پگاه حامد، تیزر: امید میرزایی، طراح پوستر: متین خیبلی، تدارکات: داناکریم، طراح لوگو: ارسلان بهرامی، تیتراژ: میثم میرزایی، مترجم زیرنویس: دکتر زانیار نقشبندی، آهنگساز: شهرام علیمحمدی، آواگر: ساقی کمالی، نوازندگان: بهروز آشناگر (ویولن و آلتو)، نیما شفیعی (شمشال)، پژمان نقشبندی (دف، سازهای کوبهای و پرکاشن) و چیا زرگر (سازهای الکترونیک)، ضبط موسیقی: استودیو هارمونی، صدابرداری، میکس و مسترینگ موسیقی: چیا زرگر، راوی: شاه سلطان نظری و پخش بینالملل: سولماز اعتماد اشاره کرد.