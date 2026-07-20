رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران از ارائه پیشنهاد تغییر نام میدان نوبنیاد به نام سردار سرلشکر شهید پاکپور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مهدی پیرهادی در این خصوص اظهار کرد: این پیشنهاد برای بررسی‌های کارشناسی به کمیسیون نام‌گذاری شورا ارائه خواهد شد تا پس از طی مراحل قانونی در صحن علنی شورا مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری شود.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به موقعیت  جغرافیایی این میدان افزود: انتخاب این نقطه از پایتخت که در کانون مراکز راهبردی دفاعی کشور قرار دارد خود پیامی محکم از همبستگی و وحدت راهبردی ارتش و سپاه در هندسه دفاعی کشور است.

سردار شهید محمد پاکپور، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تجاوز هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

برچسب ها: پاکپور ، میدان نوبنیاد
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