ایران در جنگ ۴۰ روزه چگونه چشم و گوش ارتش آمریکا را از کار انداخت؟ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - نیرو‌های مسلح کشور در جنگ ۴۰ روزه در نخستین مرحله، پایانه‌های ارتباط ماهواره‌ای سنتکام در قطر، بحرین و کویت هدف قرار گرفتند تا ارتباط میان مراکز فرماندهی و پایگاه‌های آمریکا مختل شود. سپس رادار برد بلند AN/FPS-۱۳۲ در قطر که نقش مهمی در هشدار زودهنگام و رصد پرتاب موشک‌ها دارد، از مدار عملیاتی خارج شد و توان واکنش سریع آمریکا را کاهش داد.

مرحله سوم به رادار AN/TPY-۲ سامانه دفاع موشکی تاد اختصاص داشت؛ راداری که وظیفه شناسایی و تفکیک اهداف واقعی از اهداف فریبنده را بر عهده دارد. با از کار افتادن این سامانه، زنجیره «سنسور تا شلیک» دچار اختلال شد و کارایی شبکه پدافندی آمریکا به شکل محسوسی کاهش یافت.