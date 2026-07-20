باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - ماشاءالله ایزدی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه با قدردانی از تلاشهای مجموعه شهرداری شهرکرد اظهار کرد: خدمت به مردم بزرگترین افتخار است و همه ما باید با روحیه جهادی برای آبادانی شهر تلاش کنیم.
وی افزود: با همدلی، همفکری و درک دقیق مشکلات و معضلات شهر، راهکارهای عملی برای رفع آنها پیدا کنیم و در کنار مدیریت شهری، بازوی توانمند خدمترسانی به مردم باشیم.
رئیس شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به جایگاه قانونی شوراها اضافه کرد: شورای اسلامی شهر بر پایه قانون اساسی و با رأی و اعتماد مردم شکل گرفته است و اعضای شورا موظفاند بدون نگاه به منافع شخصی، با تکیه بر تخصص، خرد جمعی و روحیه خدمتگزاری، در مسیر رفع مشکلات مردم گام بردارند.
وی، انتخاب شهردار توانمند را یکی از مهمترین وظایف شورای اسلامی شهر دانست و گفت: انتخاب شهردار متخصص، متعهد و آیندهنگر، نشاندهنده درایت و مسئولیتپذیری اعضای شورای اسلامی شهر است و در کنار آن، نظارت بر عملکرد، ارائه پیشنهادهای کارشناسی و پیگیری مطالبات مردم از دیگر وظایف مهم شورا به شمار میرود.
ایزدی با اشاره به اقدامات عمرانی، خدماتی، فرهنگی، ورزشی و شهرسازی در شهرکرد ادامه داد: امروز شهرکرد به یک کارگاه عمرانی تبدیل شده است و پروژههای متعددی در نقاط مختلف شهر در حال اجراست. البته هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و کاستیها و مشکلاتی وجود دارد، اما با وجود محدودیتهای مالی، روند توسعه شهر با جدیت دنبال میشود.
وی با تشریح شرایط مالی شهرداری افزود: درآمد شهرداری برخلاف بسیاری از دستگاهها، وابسته به منابع دولتی نیست و بخش عمده آن از محل درآمدهای شهری تأمین میشود. کاهش چشمگیر صدور پروانههای ساختمانی و افت درآمدها، در کنار افزایش هزینههای اجرای پروژهها، تأمین منابع مالی را با دشواریهایی مواجه کرده است، اما مجموعه مدیریت شهری تلاش کرده با برنامهریزی، مدیریت هزینهها و پیگیری مستمر، روند اجرای پروژهها متوقف نشود.
ایزدی، همافزایی میان دستگاههای اجرایی را لازمه توسعه شهر دانست و اظهار کرد: هیچ دستگاهی به تنهایی نمیتواند مشکلات را برطرف کند و موفقیت در گرو همکاری و تعامل همه نهادها و سازمانهاست. خوشبختانه دستگاه های اجرایی همکاری و همراهی مطلوبی با مدیریت شهری دارند و این همدلی میتواند زمینهساز تحقق اهداف توسعهای شهر باشد.
وی همچنین از فعالیت مستمر شورای اسلامی شهر و کمیسیونهای تخصصی خبر داد و گفت: شورا همواره از ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان، صاحبنظران و شهروندان برای تصمیمگیریهای بهتر استفاده کرده و با روی گشاده آماده شنیدن پیشنهادها و دیدگاههای کارشناسی و دلسوزانه است.
رئیس شورای اسلامی شهرکرد گفت: در سال۱۴۰۰ مبلغ ۲۹۹ میلیارد تومان بودجه، در سال ۱۴۰۱، مبلغ ۴۳۴ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۸۱۵ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۳ مبلغ یک هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۴ مبلغ یک هزار و ۹۱۹ میلیارد تومان بودجه شهرداری اختصاص یافته است.
ایزدی افزود: برای بودجه سال جاری ۲ هزار و۹۸۱ میلیارد تومان پیش بینی شده است که این افزایش چهار ساله نشاندهنده رشد و تعالی موجود در شهرداری است و بهصورت بیواسطه در بهبود خدمات به مردم و کارکرد بهتر مجموعه اثرگذار بوده است.